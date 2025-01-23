台中勤美草悟生活圈今年春節化身成為充滿創意與藝術的文化中心，結合國際級展覽、趣味市集、主題派對與高奢住宿體驗，提供民眾多元化的走春選擇。不論是親子旅遊、朋友聚會，還是情侶約會，這裡都能滿足需求。從佐藤大精心策劃的特展到充滿趣味的恐龍裝置，再到人氣市集與音樂派對，每個角落都充滿驚喜。此外，草悟生活圈周邊匯聚台中的精緻餐飲與特色咖啡館，是美食控不容錯過的假期目的地。



▲▼台中過年推薦到勤美草悟生活圈逛市集、轉扭蛋 / 台中勤美草悟 提供、WalkerLand窩客島整理



勤美術館以佐藤大的《OUTLINES IN BETWEEN》特展揭開春節序幕，將「雨、雲、紙、線、石」五大元素融入場景，喚醒觀者的感官共鳴。此外，展覽更與寶可夢攜手，推出限量居家生活單品，包括掛鐘、抱枕等75款商品，為寶可夢粉絲帶來全新體驗。科博館的「潛水暴龍」與「美人魚小暴龍」裝置，則巧妙結合海洋保育教育，寓教於樂，引發親子共同參與的熱潮。▲▼台中親子過年景點推薦到勤美術館、科博館 / 台中勤美草悟 提供、WalkerLand窩客島整理草悟道的「PARK2草悟廣場」匯集了義式、地中海風味等多家特色餐廳，成為春節聚餐的熱門選擇。同時，小蝸牛、塔可與角落市集推出年節限定品牌，結合文創、手作、美食，讓人逛得不亦樂乎。「勤美 誠品綠園道」則帶來趣味滿點的「神來走春」活動，運勢籤詩與幸運小物成為新春亮點。每天的音樂表演更為節日增添濃厚氛圍，讓人沉浸於歡樂與創意中。▲▼台中PARK2草悟廣場3大過年市集、勤美 誠品綠園道則是可以抽籤詩 / 台中勤美草悟 提供、WalkerLand窩客島整理旅途尾聲不妨選擇入住台中勤美洲際酒店，享受五星級的高質感住宿與春節限定美食饗宴。從精緻粵菜到創意義式料理，每一道餐點都用心打造。酒店五樓的滾BAR則以復古未來主義派對為主題，提供保齡球、飛鏢等娛樂設施，並於除夕夜推出音樂派對，為春節增添熱鬧氛圍。草悟道周邊的金典酒店與全國大飯店同樣提供舒適多元的住宿選擇，是度假旅客的理想歇腳地。推薦閱讀： 過年免費送錢母！「大甲鎮瀾宮錢母」領軍3大全家開運小物要收。 ▲▼台中過年住宿推薦「勤美洲際酒店」 / 台中勤美草悟 提供、WalkerLand窩客島整理台中勤美草悟生活圈 春節各場館營業資訊勤美術館除夕至初二休館，初三起正常營業 10:00-18:00台中勤美 誠品綠園道1/25 (六) 至 2/2 (日) 11:00-22:001/28 (二) 除夕 11:00-16:00台中金典綠園道商場1/27 (一) 小年夜 10:30-22:001/28 (二) 除夕 10:30-16:001/29 (三) 初一 至2/2 (日) 初五 10:30-22:00台中PARK2草悟廣場1/28 (二) 除夕 TOASTERiA CAFE 吐司利亞 09:00-15:00其餘店家除夕店休一日​1/29 (三) 初一Petit Petit Coffee & Bar 17:00-01:30新村站著吃烤肉 12:00-22:001/30 (四) 初二至2/2 (日) 初五新村站著吃烤肉 12:00-22:00＊其餘品牌皆正常營業台中PARK2市集時間資訊塔可市集 1/25 (六) 至 1/27 (一) 12:00-20:00角落市集 1/29 (三) 至 2/2 (日) 12:00-20:00小蝸牛市集 2/8 (六) 至 2/9 (日) 14:00-19:00台中洲際酒店滾BAR除夕晚間8點起音樂派對開跑。