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新莊人過年到宏匯！30攤走春市集 舞獅討彩頭，陪新莊人過春節連假。

2025燈會攻略 2025春節福袋 新莊 宏匯廣場 more
2025-01-24 14:07:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：新莊宏匯廣場
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編輯 鄭雅之

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新莊過年就去宏匯廣場！作為新莊在地最大百貨「宏匯廣場」，今年過年規劃精彩的迎春活動搶攻年節商機，從初一舞龍舞獅熱鬧揭開序幕，陸續有年貨走春市集、爬蟲萌寵市集、親子闖關遊戲與創意元宵燈海，讓大小朋友都能玩得盡興。無論是想購置年貨、親近動物，還是欣賞藝術氛圍，宏匯廣場串聯整個春節假期，以豐富多元的活動陪伴大家歡喜迎新年，快筆記下行程規劃，來一場充滿年味的歡樂之旅。

▲新莊宏匯廣場 2025過年春節活動 / 宏匯廣場 提供、WalkerLand窩客島整理

迎接農曆新年，年貨市集於1月25日到1月26日搶先開跑，讓顧客輕鬆一次買齊春聯、紅包袋及手工藝品等過年必備商品。而想感受熱鬧氛圍的朋友，大年初一的舞龍舞獅表演是必看亮點，「台北慶和館醒獅團」帶來傳統精采演出，並與現場民眾互動，討個新年好彩頭。此外，1月30日與31日的走春市集，更加入親子DIY活動，製作獨一無二的年節小物，讓走春充滿溫馨樂趣。

▲新莊宏匯廣場過年規劃市集、舞龍舞獅等活動 / 宏匯廣場 提供、WalkerLand窩客島整理



初四、初五，宏匯廣場帶來全新體驗新北首場「爬蟲萌寵市集」驚喜登場。現場匯集多種萌寵與異寵，包括龍貓、刺蝟、球蟒及變色龍等，可愛指數與話題性兼具。專業飼育人員更會提供養寵知識與互動指導，確保大小朋友在安心的環境下親近動物。無論是飼主還是對小動物充滿好奇的民眾，都能在這裡度過難忘的一天。

▲▼新莊宏匯廣場爬蟲萌寵市集/ 宏匯廣場 提供、WalkerLand窩客島整理


此外，宏匯廣場也推出多場限定活動如1月19日的二手寶物市集，以及1月23日起的元宵燈海展覽，結合中港國小學生繪製的創意燈籠，展現新莊在地文化與藝術魅力。同時，顧客別忘記留意春節期間的營業時間調整，1月25日至2月1日營業至晚間10點，方便大家悠閒逛街購物，迎接新的一年。

推薦閱讀：過年福袋11大通路總整理！超過100款「全聯 百貨福袋」領軍，獎項清單 開賣時間曝光。

▲▼新莊宏匯廣場爬蟲萌寵市集/ 宏匯廣場 提供、WalkerLand窩客島整理

 

新莊宏匯廣場 2025過年春節活動

年貨市集：1/25~1/26，滿88元發票可換「喜氣春聯」
舞龍舞獅：初一1/29 11:00，台北慶和館精采演出
走春市集：初二、初三1/30~1/31，親子DIY活動每日限量
爬蟲萌寵市集：初四、初五2/1~2/2，與多種動物零距離接觸
元宵燈海：1/23~2/16，欣賞中港國小學生的創意燈籠作品

 

 

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