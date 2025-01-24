新莊過年就去宏匯廣場！作為新莊在地最大百貨「宏匯廣場」，今年過年規劃精彩的迎春活動搶攻年節商機，從初一舞龍舞獅熱鬧揭開序幕，陸續有年貨走春市集、爬蟲萌寵市集、親子闖關遊戲與創意元宵燈海，讓大小朋友都能玩得盡興。無論是想購置年貨、親近動物，還是欣賞藝術氛圍，宏匯廣場串聯整個春節假期，以豐富多元的活動陪伴大家歡喜迎新年，快筆記下行程規劃，來一場充滿年味的歡樂之旅。



▲新莊宏匯廣場 2025過年春節活動 / 宏匯廣場 提供、WalkerLand窩客島整理



迎接農曆新年，年貨市集於1月25日到1月26日搶先開跑，讓顧客輕鬆一次買齊春聯、紅包袋及手工藝品等過年必備商品。而想感受熱鬧氛圍的朋友，大年初一的舞龍舞獅表演是必看亮點，「台北慶和館醒獅團」帶來傳統精采演出，並與現場民眾互動，討個新年好彩頭。此外，1月30日與31日的走春市集，更加入親子DIY活動，製作獨一無二的年節小物，讓走春充滿溫馨樂趣。



▲新莊宏匯廣場過年規劃市集、舞龍舞獅等活動 / 宏匯廣場 提供、WalkerLand窩客島整理

新莊宏匯廣場 2025過年春節活動

年貨市集：1/25~1/26，滿88元發票可換「喜氣春聯」

舞龍舞獅：初一1/29 11:00，台北慶和館精采演出

走春市集：初二、初三1/30~1/31，親子DIY活動每日限量

爬蟲萌寵市集：初四、初五2/1~2/2，與多種動物零距離接觸

元宵燈海：1/23~2/16，欣賞中港國小學生的創意燈籠作品