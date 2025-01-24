台北人散步景點「大安森林公園」再升級！全新開放的「七彩星苑」成為城中注目的新景點。由七星環境綠化基金會認養打造，結合原野風格與豐富季節植栽，設有木製餐桌椅、步道與田園風草編裝置藝術。不僅適合全家休憩，也為春節增添了理想的散步與打卡新選擇。從三號門步入，感受滿園春意盎然的氛圍，讓人忘卻城市的喧囂。
▲▼大安森林公園全新開放「七彩星苑」免費入園 / 台北工務局 提供、WalkerLand窩客島整理
「七彩星苑」以自然材質與四季植栽為設計靈感，打造充滿層次感的小花園。園區內種植醉蝶花、金魚草、一串紅等色彩豐富的花卉，花團錦簇中更設置木製桌椅與高低錯落的木平台，與大草皮無縫連結。不論是大人休息還是小孩嬉戲，都能找到適合的角落。花園中央還設有步道，讓遊客能輕鬆穿梭於花叢間，近距離欣賞各種季節植物的姿態，增添散步的樂趣。
▲▼大安森林公園「七彩星苑」種植各種花卉，並設置木桌椅方便大家休憩 / 台北工務局 提供、WalkerLand窩客島整理
春節期間來訪的遊客，將在七彩星苑看到兩座高達4米的草編臺灣黑熊裝置藝術，成為園內的亮點。這些草編黑熊以循環再利用的農業資材製作，完美融入田園風光，生動有趣又不失自然感。園內充滿春天氣息的景色，加上這些創意裝置，為全家人帶來歡樂的拍照時光，無論是孩子還是長輩都能享受這份獨特的過年氛圍。
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▲▼大安森林公園「七彩星苑」還有草編的裝置藝術 / 台北工務局 提供、WalkerLand窩客島整理
台北景點 大安森林公園「七彩星苑」
位置：從捷運大安森林公園站從三號門出站步行，即可抵達。