台北人散步景點「大安森林公園」再升級！全新開放的「七彩星苑」成為城中注目的新景點。由七星環境綠化基金會認養打造，結合原野風格與豐富季節植栽，設有木製餐桌椅、步道與田園風草編裝置藝術。不僅適合全家休憩，也為春節增添了理想的散步與打卡新選擇。從三號門步入，感受滿園春意盎然的氛圍，讓人忘卻城市的喧囂。



▲▼大安森林公園全新開放「七彩星苑」免費入園 / 台北工務局 提供、WalkerLand窩客島整理



台北景點 大安森林公園「七彩星苑」

位置：從捷運大安森林公園站從三號門出站步行，即可抵達。