過年出國在機場就能喝龜記！超夯手搖杯「龜記」近日正式插旗桃園國際機場一航廈，在B4登機門旁開設全新分店，讓人出境之後也能喝手搖杯，同時龜記也在機場店推出限定飲品，包含升級版紅柚翡翠、蜜蜂工坊系列飲料，還有限定甜點朵朵蛋塔，通通只在機場才有。



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▲龜記插旗桃園國際機場一航廈 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



手搖杯「龜記」即日起在桃園國際機場第一航廈全新開幕，地點就在B4登機門旁的新美食區「樂饗食尚」，營業時間自凌晨5點至晚間10:30，讓飲料控不論是搭清晨的飛機、還是準備搭紅眼班機，一出境就能喝到最熟悉的龜記飲料。飲品定價80元至140元，雖然比起一般門市來得高，但也有粉絲大讚在凌晨5點就能喝到、買飲料上飛機，且機場售價相對海外分店而言仍是相當划算。



▲龜記插旗桃園國際機場一航廈 營業資訊 / 龜記提供、WalkerLand窩客島整理

龜記 桃園機場店

在菜單上，許多粉絲敲碗怎麼沒有龜記招牌「紅柚翡翠」，其實龜記機場店的專屬菜單，都以「烏龍、四季春、紅茶」3種茶最為基底，如果是紅柚翡翠的鐵粉可以點「紅柚花青」、喜歡蜜桃烏龍可以點「蜜桃花清」，差別在基底茶從綠茶/烏龍茶換成四季春，堪稱是升級版喝法。此外還有蜜蜂工坊系列、小農鮮奶茶系列，加上機場店限定甜點「朵朵蛋塔」，過年要出國的粉絲就能喝到、吃到。▲龜記插旗桃園國際機場一航廈 推薦必喝飲品 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

地址：桃園國際機場第一航廈B4登機門旁

營業時間：05:00-22:30