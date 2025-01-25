農曆春節是華人文化中最重要的節慶，不僅象徵著一年的結束與新的開始，也承載著許多傳統習俗與禁忌。這些禁忌在不同的日子有不同的講究，無論是日常行為還是家庭活動，都必須謹慎，以確保來年的吉祥與順遂。窩客島整理出完整的春節禁忌，一起平安過好年。



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▲過年別做這些事「恐」窮一整年！春節禁忌大公開，做了恐會衰到年底 / WalkerLand窩客島編輯 鄭雅之 拍攝



除夕夜是全家團圓的重要時刻，但有幾項特別的習俗需要注意。首先，團圓飯中的年菜不宜全數吃光，因為這象徵「年年有餘」的好兆頭；洗澡和洗頭則應在傍晚前完成，過晚洗澡被認為會沖去一年的福氣。提早上床休息也不被鼓勵，因為早睡可能影響家人間的團聚氣氛，進而影響家運。



▲團圓飯中的年菜不宜全數吃光，因為這象徵「年年有餘」的好兆頭 / WalkerLand窩客島編輯 張人尹 拍攝

大年初一是春節的第一天，行為舉止更是受到高度重視。這一天清晨切勿洗頭、洗澡，避免「洗掉」一整年的財運。同時，過年期間忌用尖銳物品，如剪刀、指甲刀，傳統認為這會「剪斷」財路。賴床或睡午覺同樣被認為不吉利，象徵未來一年可能懶散無力。此外，避免罵人或說惡言，應多說吉祥話，為新年的好運打下基礎。初二則有「水神生日」的說法，因此禁止洗衣服，以免沖走財運。而當天晚間也不宜宴請女婿，這被視為可能破壞家庭和諧的行為。初三的禁忌則圍繞早起、晚睡與飲食習慣。傳統認為當天早起或晚睡會打亂全年運勢，因此建議按時作息。此外，吃米飯也被視為不宜，因為過去此日是貧困者吃粥的日子，食用米飯可能被認為會帶來不安定的生活。到了初四，家中環境的整潔尤為重要，尤其廚房要保持乾淨，並避免在廚房爭吵，這樣才能確保家運不受影響。當日也應避免遠行，傳統認為這會增加來年出行的風險。初五是「破五日」，許多人會掃除廢物以送走晦氣，但要避免囤積垃圾或讓家中髒亂。此外，這一天不適合登門拜訪，應以整理家務為主。同時，人們常說「欠錢不能帶過年」，因此在過年前應儘快歸還向他人借的錢或物品，否則可能對新一年的財運帶來不利影響。此外，過年期間也要保持心平氣和，避免生氣或爭吵，減少摩擦，多說好話、吉祥話，為新的一年帶來好的開始。傳統習俗還認為過年使用剪刀或其他尖銳物品，會象徵剪斷未來的財路，包括指甲剪也在禁忌之列，因此提醒大家過年期間應避免使用這類物品。▲過年期間也要保持心平氣和，避免生氣或爭吵，減少摩擦，多說好話、吉祥話，為新的一年帶來好的開始 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝

2025春節禁忌、做了恐會衰到年底

除夕禁忌

不吃光年菜，保留「年年有餘」的好運。

不洗澡或洗頭於夜間，避免沖掉福氣。

不早睡，維持家族團聚氣氛。

初一禁忌

不洗頭、洗澡，避免洗掉財運。

不使用尖銳物品，避免剪斷財路。

不賴床或睡午覺，防止懶散的運勢。

不罵人或說惡言，應多說吉祥話。

初二禁忌

不洗衣，避免干擾水神的生日。

不宴請女婿，維持家庭和諧。

初三禁忌

不早起或晚睡，避免運勢不穩。

不吃米飯，維持傳統規矩。

初四禁忌

不遠行，防止來年出行風險。

廚房須保持乾淨，不可爭吵。

初五禁忌

不囤積垃圾，避免壞運停留。

不拜年，專注於家務整理。