過年出遊最怕塞車的你，有這篇「13個免費雙北景點」走春推薦就不怕！每到過年，就是闔家出遊踏青的時光，但長達九天的春節連假去哪裡玩都怕塞車掃興的話，那就待在雙北好好玩一遍，窩客島特別整理13個雙北最新、最夯的人氣景點，有盛開的粉嫩櫻花海、金黃魯賓花海、繽紛河濱公園花海等，也有絢麗的浪漫燈飾點亮各地，大部分景點搭捷運就能輕鬆到不用再忍受塞車之苦。



▲▼過年走春雙北景點推薦，賞櫻花、拍花海、看光廊通通有/ 新北高灘處 提供、WalkerLand窩客島整理



過年走春景點推薦：三重情人節光雕展

三重人搶先拍起來！長達9天的過年連假即將到來，吃完圍爐飯、拜完廟祈求平安之後，就是要長輩、好朋友或是和另一半約出遊走春，享受難得的愜意時光。而位於新北大都會公園處的辰光橋，將於1/25搶先推出情人節光雕展，6大主題燈飾點燈打造最新三重夜景，將一路點燈至3/23，橫跨春節、元宵節及兩大情人節，快來三重拍出美好回憶。



全文報導：最新三重夜景！搭捷運到「情人節光雕展」6大燈飾，過年到辰光橋拍。



▲▼三重「辰光橋情人節光雕展」規劃六大燈飾主題 / 新北高灘處 提供、WalkerLand窩客島整理





過年走春景點推薦：台北東區燈節

每到年末，台北東區就會化身為一座充滿童話氣息的夢幻樂園。今年「閃耀金晚」燈飾活動再度登場，由台北市政府與東區商圈發展協會共同打造，讓整個商圈洋溢金色、白色與粉色的浪漫氛圍。從即日起至明年2月16日，東區六大燈區將以璀璨燈光帶領遊客進入宛如童話般的夢幻世界。不論是瑠公公園的「童話之堡」還是龍門廣場的「月影光廊」，每一處都精心設計，讓人忘卻都市的繁忙喧囂，在溫暖的燈光下度過美好的冬夜。



全文報導：台北東區點燈！六大燈區必拍 跨2025新年燈夢幻登場。



▲▼台北東區聖誕、跨年燈飾免費拍到明年元宵/ 台北市觀傳局 提供、WalkerLand窩客島整理



過年走春景點推薦：陽明山花季賞櫻花

陽明山的春天童話即將上演！2025陽明山花季以「讓愛在心中綻放」為主題，將於1月24日正式揭幕，活動一直持續到3月16日。今年花季驚喜滿滿，不僅能欣賞到盛開的吉野櫻、昭和櫻及山櫻，更首次取得迪士尼授權，推出白雪公主、仙度瑞拉、茉莉公主等四大夢幻主題裝置。結合陽明山壯麗的櫻花花海，現場如同走進童話故事場景，無論是家庭出遊還是浪漫約會，這場花卉盛宴都讓人目不暇給，成為春日賞花的必訪之地。



2025陽明山花季

活動時間：2025/1/24~3/16



▲▼2025陽明山花季櫻花盛開，再加碼和迪士尼公主聯名推裝置藝術 / WalkerLand窩客島整理提供



過年走春景點推薦：汐止櫻花步道美拍

對於汐止人而言，文化里康誥坑溪櫻花綻放的時刻，就是汐止最美的後花園。今年2025汐止康誥坑溪櫻花季已經正式開跑，粉嫩櫻花花海吸引大量遊客前來一睹專屬於汐止的櫻花大道。種植近200株山櫻花的浪漫步道，白天櫻花隨微風搖曳，溪水潺潺令人心曠神怡；夜晚五點燈光亮起後浪漫加倍，過年走春不妨到此踏青。



全文報導：汐止櫻花也要拍！夜櫻點燈 櫻花市集30天快閃，汐止人賞櫻耍浪漫。



▲▼新北櫻花景點推薦：2025汐止康誥坑溪文化櫻花季 / WalkerLand窩客島整理提供



過年走春景點推薦：內湖櫻花有迪士尼公主

誰說賞櫻花一定要上山，堪稱台北最方便、最強的賞櫻花景點「內湖樂活夜櫻季」每年都要去朝聖！一年一度的「內湖樂活夜櫻季」以夢幻的櫻花步道聞名，再加上距離捷運東湖站步行約10分鐘即可抵達的便利地點，成為台北人過年走春必去賞櫻花景點。今年提早在1/24開始，並邀請到迪士尼公主坐鎮，打造多處迪士尼公主裝置藝術，以粉嫩櫻花為背景讓人隨手拍出夢幻美照。



全文報導：最強台北櫻花「有迪士尼」拍！內湖夜櫻季「櫻花期變短」過年就衝。



▲▼2025內湖樂活夜櫻季規劃迪士尼公主打卡點、櫻花音樂會/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



過年走春景點推薦：12個台北賞梅花秘境

台北人的冬天就是這麼浪漫！隨著低溫來襲，整座城市宛如被白梅與粉梅的幽香輕輕擁抱。從士林官邸、陽明公園、北投奇岩三號公園，到隱身在台北車站旁的逸仙公園等12處，處處都有梅花爭奇鬥艷，綻放最美的冬日景色。不僅如此，這些賞梅景點大多位於捷運沿線，交通便利，讓人隨時都能輕鬆展開一場夢幻的賞梅小旅行。



全文報導：台北人過年走春賞梅去！搭捷運就到「12個台北賞梅秘境」，藏在北車旁梅花園先拍起來。



▲▼過年走春台北賞梅花秘境12個推薦 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



過年走春景點推薦：北投人都在拍三層崎彩色浪花海

北投人先去拍花海！春節過年走春就是要去看看繽紛花海，迎接美好一年到來，而藏在北投半山腰的「三層崎彩色浪花海」，於每年1、2月絢麗登場，為台北人帶來迷你版北海道富良野花海的美景。今年2025三層崎彩色浪花海確定將在1/17盛大亮相，以彩色浪花海為主題透過繽紛的花卉、草木在獨特的山坡地形上進行佈置，今年更請到多多台美食餐車進駐，讓大家賞花之餘也能品嚐美食。



全文報導：北投花海免費拍！三層崎花海 餐車市集到3月底，過年走春就出發。



▲▼2025北投三層崎彩色浪花海全新規劃祈願架/ 台北工務局 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​



過年走春景點推薦：搭捷運就到古亭花海

台北人搭捷運輕鬆拍花海！誰說賞花一定要大老遠跑山上，距離捷運公館站步行約10分鐘的古亭河濱公園，每到冬季就會搖身變成夢幻賞花秘境，讓台北人週末不用忍受塞車之苦，只要搭捷運就能輕輕鬆鬆欣賞數十萬盆花海。夜幕降臨，還有大型球燈藏在花海中，讓大家白天賞花、夜間賞燈享受不一樣的氛圍。



全文報導：搭捷運拍免費花海！古亭賞花秘境10萬盆花海 夜間點燈，絕美必拍。



▲▼台北花海推薦 古亭河濱公園/ 台北水利處 提供、WalkerLand窩客島整理



過年走春景點推薦：大安森林公園新園區開放

台北人散步景點「大安森林公園」再升級！全新開放的「七彩星苑」成為城中注目的新景點。由七星環境綠化基金會認養打造，結合原野風格與豐富季節植栽，設有木製餐桌椅、步道與田園風草編裝置藝術。不僅適合全家休憩，也為春節增添了理想的散步與打卡新選擇。從三號門步入，感受滿園春意盎然的氛圍，讓人忘卻城市的喧囂。



全文報導：大安森林公園新秘境！七彩星苑「巨型台灣黑熊」台北人搭捷運出發去。



▲▼大安森林公園全新開放「七彩星苑」免費入園 / 台北工務局 提供、WalkerLand窩客島整理



過年走春景點推薦：淡水天元宮櫻花季登場

淡水天元宮櫻花季正式登場！每到春節前後，淡水天元宮就染上浪漫粉嫩的櫻花色，揪大家過年到此處走春、踏青。2025淡水天元宮櫻花季正式開跑，開幕首日更打造絢麗櫻花光雕秀，增添夢幻氛圍。今年更打造全新日式「櫻之光屋」提供免費彩繪燈籠、油紙傘等租借，讓大家到此隨手拍出絕美IG限動。



全文報導：淡水天元宮櫻花季！全新日式櫻花屋免費拍，最佳賞花時間 接駁車整理。



▲▼2025淡水天元宮櫻花季將持續綻放至3月中下旬 / 新北市政府 提供、WalkerLand窩客島整理



過年走春景點推薦：貓空金黃魯冰花花海

冬春交替之際，台北貓空樟樹步道披上一層鵝黃色的繽紛花海，步道沿線的廢耕農地種滿魯冰花在此時綻放，隨風搖曳的鵝黃色花海，幸運的話還能同步欣賞到粉嫩櫻花、落羽松，打造專屬台北人的賞花秘境，是春節連假走春的好去處。



全文報導：台北親子走春必去！貓空樟樹步道魯冰花花海，貓空站旁就能拍。



▲▼台北花海推薦「貓空樟樹步道花海」可同步拍到櫻花、落羽松 / WalkerLand窩客島整理提供



過年走春景點推薦：內湖新景點「金瑞治水園區」

誰說內湖只有辦公室很無聊，全新內湖秘境「金瑞治水園區」免費入園！重新整修對外重新亮相的「金瑞治水園區」，為內湖重要的滯洪池，園區內不僅有潺潺流水帶來愜意感，更打造台北第一座「蜻蜓主題園區」，在這次整修規劃全新生態小木屋，讓台北都市人隨時都能到此感受自然的寧靜之美，適合週末輕旅行，更是認識城市生態的最佳選擇。



全文報導：內湖免費景點加一！內湖秘境「金瑞治水園區」搭公車就到。



▲▼內湖景點秘境推薦「金瑞治水園區」 / 台北水利處提供、WalkerLand窩客島整理



過年走春景點推薦：台北典藏植物園

平常上班、課業壓力大，就想要躲進森林中享受遠離塵囂的愜意感，但又不想忍受塞車之苦的話，那就搭捷運出發到隱藏在中山區花博公園新生園區裏頭的「台北典藏植物園」，只要到圓山站步行約10分鐘即可抵達，為極少見的室內森林玻璃屋植物園，是許多台北人都不知道的隱藏版免費景點。



台北典藏植物園

地址：台北市中山區濱江街16號

開放時間：9:00-17:00，週一公休



▲▼台北室內景點推薦「典藏植物園」 / WalkerLand窩客島整理提供

