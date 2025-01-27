過年走春要先拜財神！想要新的一年財運滿滿，就要到靈驗的財神廟好好祈福、開運。窩客島精選全台13間超靈驗財神廟，其中南投紫南宮最受歡迎，排隊借錢母、祈求財運的人潮每年都爆滿；而中和烘爐地則是求平安和財富的熱門選擇，站在山上還能俯瞰美景。而什麼時間拜、怎麼拜、供品該準備什麼小撇步都你整理好，特別是初五迎財神這天，記得燒香、摸金元寶，討個好彩頭。趁著過年連假祈求財富自由，新年一起發發發。



▲過年必拜財神廟13間推薦，每間都超靈驗 / WalkerLand窩客島整理提供



2025過年拜財神最佳時間、流程

最佳參拜時間：除夕晚間11點至初五皆為拜財神最佳時間

參拜地點：可親自到各地財神廟參拜，又或是在自家門口拜財神也行。

參拜流程：

1、右進左出、切勿踩踏門檻。

2、供品與金紙應整齊有序地擺放於供桌上。

3、依廟方指引從外至內依序參拜，不得跳過主神直奔財神爺。

4、先詳細稟報姓名、地址以及所準備的供品，再向財神爺說明今年的目標或想解惑的問題。

5、待線香燃燒至一半時，方可取回供品並進行燒金紙的儀式。

6、有些廟方會提供錢母或發財金，需謹記不可使用，建議存入流通戶頭以促進財運循環、錢滾錢，同時遵守有借有還的原則。



2025過年拜財神供品建議、禁忌

金紙：刈金、壽金、土地公金、五路財神金、甲馬金等。

水果：可準備3~5種水果作為供品，但需避免空心或帶有不吉利諧音的水果，例如蓮霧（象徵漏財）和蘋果（諧音貧果）。

零食：財神爺喜歡甜食，可以準備糖果或甜點作為供品，但需避免選擇酸、苦、辣的食物或酥類（諧音「輸」）。



▲過年拜財神步驟、禁忌必看 / WalkerLand窩客島整理提供

台北財神廟推薦：北投關渡宮

北台灣最大的媽祖廟「北投關渡宮」，從康熙51年至今是許多信眾心中的寄託。而之所以被評為全台最夯的財神廟，其原因是正殿後方的「財神洞」，供奉天官大帝、文比財神、季倫財神、武明財神和萬山財神等各路財神爺，也吸引許多政商名流來拜拜祈求財運順遂。參拜時可以觸摸神像的金銀財寶，將財運引導自己身上。



北投關渡宮

地址：台北市北投區知行路360號



▲▼台北財神廟推薦「北投關渡宮」 / WalkerLand窩客島整理提供





新北財神廟推薦：中和烘爐地

位於南勢角山上的「烘爐地」是北台灣人氣最旺的求財土地公廟，同時也是欣賞大台北夜景的絕佳景點。廟內供奉全台最大尊的福德正神，參拜前可沿著石梯慢慢而上，感受一份平靜與虔誠。在主殿祭拜福德正神後，記得觸摸土地公的金身，輕摸鬍鬚象徵增添福氣，撫元寶祈求財富，觸拐杖則寓意權位加身。



接著可至財神殿向五路財神祈願，跨越13盞燈驅除霉運，敲響福門鐘祈求平安，並在聚寶盆前換取錢母，為來年帶來好運。此外，廟方還推出銅板價的土地公開運招財包，輕鬆入手，為自己增添招財運勢。



中和烘爐地

地址：235新北市中和區興南路二段399巷160-1號



▲▼過年必拜財神廟「中和烘爐地」開運招財包要收 / 部落客 艾妮可 提供、WalkerLand窩客島整理



新北財神廟推薦：金山五路財神廟

被譽為北部最純正的財神廟，相傳廟宇建於風水極佳的「虎耳穴」財穴上，因此靈驗非凡。廟內主奉五路財神，並以「求財三寶」為最大特色，包含財寶袋、開運錢與文武財氣。其中，透過開運錢可向財神擲筊借發財金，一次聖筊即可借100元，最多可借300元。



此外，廟方創立的財神銀行更是特別，採擲筊決定貸款審核，且永不催收欠款。參拜時，別忘了向陪祀的濟公禪師上香，並將法扇過爐後輕拍自己，以驅散窮氣與晦氣，為自己增添好運



金山五路財神廟

地址：新北市萬里區公館崙52之2號

營業時間：8:00-19:00



▲▼過年財神廟「金山五路財神廟」有求財三寶 / 部落客 海綿飽飽的鳳梨城堡 提供、WalkerLand窩客島整理



新北財神廟推薦：板橋慈惠宮

因郭台銘而聲名遠播的板橋慈惠宮，不僅是媽祖信仰的重鎮，也是以財神信仰聞名的靈驗廟宇。正殿供奉媽祖，左偏殿則有文財神比干與五路財神坐鎮，二樓還奉祀武財神關聖帝君和文財神文昌帝君，讓這裡成為許多信徒心中的求財勝地。參拜後，別忘了觸摸殿前的金元寶來招財添福。此外，慈惠宮在過年期間也會發放發財金，適合信眾趁著走春時前來祈求好運與新年的財氣滿滿。



板橋慈惠宮

地址：新北市板橋區府中路81號



▲▼新北板橋財神廟「慈惠宮」連郭台銘都在拜 / WalkerLand窩客島整理提供



新北財神廟推薦：石碇五路財神廟

石碇的五路財神廟以清幽環境與獨特的祈財文化聞名，是許多信徒求發財金與點財神燈的必訪之地。特別是供奉虎爺的儀式，吸引大批信眾前來，據說虎爺喜歡生雞蛋與生肉，供品可放在廟內架上並附上名片，讓虎爺記住名字，進而招來財運。此外，廟中的金元寶水槽內裝滿硬幣與清水，信徒可以用自己的零錢與虎爺的「錢水」交換，但需遵循規矩，不能以小換大，換得的硬幣象徵一年好運，需妥善收藏。



石碇五路財神廟

地址：新北市石碇區大湖格路20之1號



▲▼過年必拜財神廟「石碇五路財神廟」要跟虎爺換錢水 / 部落客 章魚娜娜 提供、WalkerLand窩客島整理



新北財神廟推薦：八里五福宮

八里五福宮以祈求正財、偏財和補財庫的靈驗聞名，是信徒必訪的財神廟之一。廟內的巨型「天庫金爐」象徵無盡財源，吸引眾多人前來補財庫祈福。此外，五福宮特別供奉招財童子與進寶童子，因能帶來意外之財而被尊稱為「偏財神」，成為祈求偏財運的熱門對象。廟內的金身武財神也深受信徒喜愛，大家爭相觸摸神像，期望能將好運與財氣帶回家。這座廟宇結合正財與偏財信仰，成為祈福與求財的絕佳選擇。



八里五福宮

地址：新北市八里區渡船頭2號



▲▼過年必拜財神廟「八里五福宮」一次補足正財、偏財和補財庫 / 部落客 饅頭弟 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園財神廟推薦：桃園海福宮

桃園蘆竹的海福宮，是桃園人祈求發財的熱門廟宇！每年過年初一到初五，都會舉辦開春迎新求金雞母的活動。每天上午九點到下午五點，只要連續擲出三個聖筊，就能請回象徵財運亨通的金雞母，為新的一年招來滾滾財源。而去年請回的金雞母，也記得帶回廟中回鑾，廟方將贈送限量的琉璃聚寶盆和琉璃小元寶，讓大家的財運不斷升級，再添福氣與好運。



桃園海福宮

地址：桃園市蘆竹區濱海路一段499號



▲▼桃園財神廟「海福宮」求取金雞母補財運 / WalkerLand窩客島整理提供



台中財神廟推薦：武德廣天宮

全世界第一尊財神金身，就坐落於台中的武德廣天宮！創建於民國73年的「台中廣天宮 財神開基祖廟」，是中部香火鼎盛的財神廟之一。主神趙公明是全球首座擁有金身的財神爺，吸引無數信眾前來祈求財運。廟中特色之一是黃金發財蛋，剝去蛋殼象徵屏除厄運，吃下則代表招財進寶，寓意滿滿的好運。每逢年節，這裡更是人氣高漲的朝聖地，成為祈福迎新的必訪廟宇。



台中廣天宮

地址：台中市北屯區遼陽五街131號



▲▼台中財神廟「武德廣天宮」黃金發財蛋要吃/ WalkerLand窩客島整理提供



南投神神廟推薦：竹山紫南宮

提到求財靈驗的廟宇，南投竹山的紫南宮絕對榜上有名！這座人氣超旺的廟宇平日香火鼎盛，到了春節期間更是信徒必訪之地，許多人特地來此祈求新一年順遂發財。參拜時，別忘了向神明擲筊借發財金，成功擲出聖筊才能順利借取。借到的發財金記得珍藏為「錢母」，寓意財源滾滾、錢生錢，千萬別誤花哦！此外，隔年務必回廟還願，以感謝神明庇佑，讓財運年年旺盛。



南投竹山紫南宮

地址：南投縣竹山鎮大公街40號



▲▼南投財神廟「竹山紫南宮」金蛇年推出聚寶錢母/ WalkerLand窩客島整理提供



南投財神廟推薦：中寮石龍宮

拜財神竟然用泡麵！隱身於南投中寮鄉的「中寮石龍宮」，有個特別的傳說：據說早年這裡是賽鴿的聚集地，一位鴿友在等待賽鴿歸巢時，帶著泡麵邊吃邊等，結果意外中獎贏得大筆獎金。從此流傳土地公愛吃泡麵的說法，吸引信徒紛紛效仿，形成廟前堆滿泡麵的獨特景象。如今，來此祈求財運的信徒，不僅會帶泡麵來供奉，也會隨手取一碗泡麵享用，寓意分享好運與財氣。



南投中寮石龍宮

地址：南投縣中寮鄉龍南路303-9號



▲▼過年必拜財神廟「南投中寮石龍宮」用泡麵當供品 / 部落客 章魚娜娜 提供、WalkerLand窩客島整理



南投財神廟推薦：埔里寶湖宮天地堂地母廟

「埔里寶湖宮天地堂地母廟」曾被票選為春節最想造訪的廟宇第六名，其獨特的青瓦藍建築格外引人注目。廟內供奉地母尊佛、瑤池金母和天上聖母等神明，因「有土斯有財」的傳統觀念，許多信徒相信虔心參拜地母娘娘也能為自己帶來好財運。廟中更提供補庫金和點蓮花燈等儀式，幫助信眾增添福氣與運勢。不妨利用春節假期前往南投埔里，既能祈求財運，又能欣賞俯瞰埔里市區的美景。



埔里寶湖宮天地堂地母廟

地址：南投縣埔里鎮枇杷路94號



▲▼過年必拜財神廟「南投埔里寶湖宮天地堂地母廟」先點蓮花燈 / 部落客 鄭小柔 提供、WalkerLand窩客島整理



雲林北港財神廟推薦：北港武德宮

被譽為台灣財神信仰起源地的「北港武德宮」，堪稱財神爺的祖廟！全台各地的財神廟多半從此分靈而出，因此也被尊稱為「全球武財神總廟」。作為台灣規模最大、香火最旺的財神廟之一，這裡流傳著無數靈驗的故事。其中，廟方曾分享，有上市公司老闆曾前來問事，憑著一首21字的籤詩，竟成功解決了高達10億元的棘手問題，讓信徒對其靈驗度更加深信不疑。



北港武德宮

地址： 651雲林縣北港鎮華勝路330號



▲▼過年必拜財神廟「北港武德宮」為全台武財神總廟 / 部落客 Kiwi 提供、WalkerLand窩客島整理



屏東財神廟推薦：車城福安宮

屏東車城福安宮，被網友票選為全台最靈驗的財神廟之一，擁有超過300年的悠久歷史。這座東南亞最大的土地公廟，採北方宮殿式的三進六層樓建築，不僅氣勢恢宏，內部更是金碧輝煌。土地公神像身上掛滿象徵財富的金牌，令人感受到滿滿的財運加持。廟內的八角金爐更是別具特色，有著「神明點鈔機」的美譽，信眾只需將金紙放進爐口，金爐便會一張張地吸入，彷彿神明親自點鈔般，成為吸引大批信徒朝聖的亮點之一。



車城福安宮

地址： 屏東縣車城鄉福安路51號



▲▼屏東財神廟「車城福安宮」金爐有神明點鈔機美譽/ WalkerLand窩客島整理提供 ​​​​​​​

