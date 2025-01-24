隨著金蛇年春節假期腳步臨近，南台灣的港都高雄再度以豐富的節慶活動吸引大批遊客。坐落於亞洲新灣區的高雄港旅運中心，承億酒店特別策劃了「承億亞灣藝術節」，即日起至2月2日隆重登場，讓這座知名地標焕發全新魅力。藝術家寧芮潔精心創作的兩座大型Moi氣球裝置，一座攀附在旅運中心外牆，另一座端坐在高處遠眺高雄港，萌趣的形象不僅與港口景色相得益彰，也吸引無數民眾前來拍照打卡，為春節增添更多歡樂氣息。



▲▼承億酒店特別策劃了「承億亞灣藝術節」，即日起至2月2日隆重登場，讓這座知名地標焕發全新魅力 / 承億酒店提供、WalkerLand窩客島整理



2025 承億亞灣藝術節

而高雄的節慶精彩不止於此！從1月25日至2月16日，愛河灣將迎來年度盛事「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園×吉伊卡哇」。Moi氣球裝置與高人氣吉祥物吉伊卡哇將共同亮相，以超萌互動點燃現場熱潮，搭配多項趣味十足的設施，預計成為今年春節期間最具吸引力的家庭旅遊目的地。▲承億酒店特別策劃了「承億亞灣藝術節」，即日起至2月2日隆重登場，讓這座知名地標焕發全新魅力 / 承億酒店提供、WalkerLand窩客島整理承億酒店不僅致力於提供創意藝術與娛樂體驗，館內更準備了一系列令人期待的活動與優惠，讓旅客不出酒店也能享受豐富的節日氛圍。春節期間，酒店24樓高空泳池特別推出獨一無二的海洋投影秀，於每晚18:00至24:00登場。這項活動將海底世界搬上高空，讓民眾一邊欣賞港都夜景，一邊觀看鯨魚悠游的療癒場景，成為最值得期待的視覺饗宴。▲承億酒店不僅致力於提供創意藝術與娛樂體驗，館內更準備了一系列令人期待的活動與優惠 / 承億酒店提供、WalkerLand窩客島整理此外，酒店7樓的承風書店也精心打造了結合台味與童趣的遊戲活動區，讓大朋友與小朋友都能找到屬於自己的歡樂時光。民眾可參與剪紙、猜燈謎等傳統活動，也能挑戰吊酒瓶、踢毽子等懷舊遊戲，滿足不同年齡層的遊玩需求。更特別的是，酒店還擁有全台唯一的私家遊艇服務，於春節期間推出「冬日遊樂，漫遊亞灣」專案。旅客可以以加價方式搭乘私家遊艇，近距離欣賞吉伊卡哇的可愛模樣，並在船上享用精緻點心與飲品，體驗高雄港灣的獨特魅力。▲酒店7樓的承風書店也精心打造了結合台味與童趣的遊戲活動區，讓大朋友與小朋友都能找到屬於自己的歡樂時光 / 承億酒店提供、WalkerLand窩客島整理在美食方面，承億酒店也推出多元化的餐飲優惠，讓旅客品嚐美味的同時感受滿滿年味。「BAR KAO泰式餐酒館」春節期間特別提供龍蝦炒河粉加購服務，讓饕客在高空享受美景與美食的雙重饗宴；「五十座日本料理」則贈送咖啡或飲品作為用餐禮遇；「飛裊甜點店」針對栗子商品推出85折優惠，滿足甜品愛好者的味蕾；「PARA鐵板料理」於套餐加贈麻薏酥伴手禮；而「TAi香烘焙」則祭出黃金烏魚子與鹽可頌的限時特惠，為旅人留下高雄美食的美好回憶。▲承億酒店也推出多元化的餐飲優惠，讓旅客品嚐美味的同時感受滿滿年味 / 承億酒店提供、WalkerLand窩客島整理不僅如此，「承億亞灣藝術節」還集合了台灣與日本的六位知名藝術家，包括飯川雄大、程仁珮、MAKOTO、迷母豐盛、寧芮潔與近藤悟，他們的作品在旅運中心內外展出，涵蓋氣球裝置、藝術裝飾與多媒體作品，為港都增添濃厚的藝術氣息。展覽期間免門票，對於喜愛藝術的遊客來說，更是不可錯過的春節行程之一。透過結合藝術、娛樂、美食與高空景觀，承億酒店成功將高雄港旅運中心打造成金蛇年春節假期的亮點。無論是與家人同遊，還是與朋友共度難忘時光，這裡都能滿足旅客對假期的美好想像。現在就規劃行程，讓高雄成為國人的春遊最佳目的地。推薦閱讀： 桃園必拍華泰名品城！2025春節限定主題裝置必拍攻略，桃園人衝一波。 ▲2025 承億亞灣藝術節 / 承億酒店提供、WalkerLand窩客島整理

活動內容：展出由台日六位藝術家聯合創作的裝置藝術，包括寧芮潔的Moi大型氣球裝置，吸引大批民眾觀賞與拍照。

展期：即日起至2025年2月2日（除夕1月28日休園）

展覽時間：每日11:00－18:00

地點：高雄港旅運中心（高雄市苓雅區海邊路5號）

門票資訊：免費入場



2025冬日遊樂園 × 吉伊卡哇

活動內容：於愛河灣打造的冬日遊樂園，Moi氣球與吉祥物吉伊卡哇聯手登場，營造適合全家共享的歡樂氛圍。

活動時間：2025年1月25日至2月16日

地點：愛河灣（近高雄港旅運中心）



2025承億高空泳池海洋投影秀

活動內容：全台唯一的高空海洋投影秀，每晚於24樓高空無邊際泳池旁上演，鯨魚悠游畫面搭配港都夜景，呈現療癒場景。

活動時間：春節期間每日18:00－24:00

地點：承億酒店24樓泳池區



2025承億台味童趣遊戲區

活動內容：提供懷舊又趣味十足的傳統遊戲，包括剪紙、猜燈謎、吊酒瓶與踢毽子，適合全家同樂。

活動時間：春節期間

地點：7樓承風書店（剪紙、猜燈謎）、24樓遊戲區（吊酒瓶、踢毽子）



2025承億冬日遊樂·漫遊亞灣私家遊艇專案

活動內容：搭乘承億酒店私家遊艇，近距離觀賞吉伊卡哇裝置，同時享受精緻點心與飲品。

適用期間：春節期間

加價方案：入住承億酒店，加價$3,688元（雙人價）

