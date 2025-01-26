每年冬季，滑雪都是許多人的旅遊必衝清單之一，滑雪粉絲們不只挑雪場、挑行程，安排住宿也是一門學問。許多人為了省下交通時間，安排在雪場附近的住宿，或直接住進擁有雪場的度假村，同時交通方便又能在飯店房間內大拍美照。這次整理在Klook就能訂到的5間「日本滑雪度假村」推薦清單，讓你出門就能滑。



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▲▼5間日本滑雪度假村精選 冬季滑雪必衝 / Klook提供、WalkerLand窩客島整理



Klook 日本滑雪度假村精選活動

滑雪粉絲必訪的北海道，首推「星野集團 Tomamu the Tower」，是滑雪粉絲的此生必去的滑雪聖地，擁有29條雪道，度假村內還設有雲海平台、雲海步道、冬季限定的霧冰平台與夢幻冰城等熱門美拍景點，美照通通拍起來。此外，上Klook預訂住宿還能享中文滑雪課程優惠，學滑雪更方便。同樣位於北海道的「新富良野王子飯店」，以舉辦過「FIS高山滑雪世界盃」的陡峭雪道聞名，並提供天然溫泉及房內景觀窗，不出門也能欣賞超美北海道雪景。▲▼日本滑雪度假村推薦 北海道星野集團 Tomamu the Tower與新富良野王子飯店 / Klook提供、WalkerLand窩客島整理此外，連續3年榮獲「日本最佳滑雪度假村」的「留壽都威斯汀度假飯店」也是許多滑雪控的口袋名單，雪場橫跨3座山峰，擁有37條雪道，提供多樣滑雪體驗。飯店還提供直升機觀光服務，讓你從高空俯瞰整片絕美雪景色，也非常適合與家人或朋友一同體驗。另一推薦是東京近郊的「輕井澤王子大飯店東館」，雪場特別為初學者與中級者設計，滑雪之餘也能在雪林漫步拍美照。▲▼日本滑雪度假村推薦 留壽都威斯汀度假飯店 輕井澤王子大飯店東館 / Klook提供、WalkerLand窩客島整理如果是全家大小一起出發，則推薦「苗場王子大飯店」，飯店結合2座滑雪場，提供多元雪道與挑戰性的滑雪公園，還設有2個湯屋，包括露天溫泉與桑拿，滑完雪之後就能去泡湯、超療癒。此外，即日起至2025年2月28日，上Klook預訂指定滑雪度假飯店，完成訂單後提供限量優惠碼，針對中文教練課程、新幹線、日本租車等都想優惠，最高現折2千元，衝日本滑雪一定要先筆記。▲▼日本滑雪度假村推薦 苗場王子大飯店 / Klook提供、WalkerLand窩客島整理

優惠活動：即日起至2025年2月28日，上Klook預訂指定滑雪度假飯店，完成訂單後提供限量優惠碼，最高現折2千元。

活動網址：https://walkr.tw/YkTZoX1q