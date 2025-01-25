雲品國際於台東縣北町宿舍群管理標租案中脫穎而出，接手這片擁有深厚歷史意涵的日式建築宿舍群，並將其重新命名為「寶桑町屋Machiya Posong」。經過近一年籌備，這個嶄新品牌將於2月15日正式開幕，並自即日起接受住房預訂，推出開幕期間限定優惠。這片宿舍群以其豐富的文化背景和日式建築風情為特色，致力於為旅客帶來全新的住宿體驗，同時保存並活化在地文化資產。
▲雲品國際於台東縣北町宿舍群管理標租案中脫穎而出，接手這片擁有深厚歷史意涵的日式建築宿舍群，並將其重新命名為「寶桑町屋Machiya Posong」 / 雲品國際提供、WalkerLand窩客島整理
「寶桑町屋Machiya Posong」所在地的「北町日式建築宿舍群」建於1939年，整體佔地2.1公頃，曾是日治時期的居住建築。台東市在阿美族語中被稱為「寶桑」，意指一片適合居住和耕作的土地，後來在日治時期更名為「寶町」。雲品國際秉持永續經營與文化復興的理念，將這段歷史融入品牌設計，讓這片木屋宿舍群重現風華，並賦予其全新生命力。總經理丁原偉表示，這次的復興不僅展現了歷史價值，更是雲品國際對深度旅遊與永續文化的一次突破性實踐。
▲「寶桑町屋Machiya Posong」所在地的「北町日式建築宿舍群」建於1939年，整體佔地2.1公頃 / 雲品國際提供、WalkerLand窩客島整理
宿舍群內規劃了八棟獨立日式町屋與一棟文創青年旅館，為不同類型的旅客提供多元選擇。獨棟町屋設計以榻榻米、障子窗等傳統日式元素為基礎，空間自26.5坪起跳，最豪華的房型包含日式庭院，總面積超過120坪。內部設計除了保留經典日式風格外，還特別融入適應台東氣候的透氣窗與遮陽設計，讓住宿更加舒適且具有地域特色。開幕期間的包棟優惠價格雙人僅需4888元，額外加人每位800元，12歲以下兒童免費，讓更多旅客能輕鬆享受高品質的日式住宿體驗。
▲宿舍群內規劃了八棟獨立日式町屋與一棟文創青年旅館，為不同類型的旅客提供多元選擇 / 雲品國際提供、WalkerLand窩客島整理
青年旅館內部設有十間雅房，其中九間為單床房，一間為雙床房，房內簡約的日式設計搭配共享衛浴及公共空間，打造溫馨又富有交流氛圍的住宿環境。每人入住價格定價2500元起，開幕期間優惠價僅788元，為預算有限的旅人提供高性價比的選擇。在這裡，旅客不僅能享受安靜的住宿環境，還可透過迎賓茶席等設計與其他旅人互動，體驗充滿日式風情的文化交流。
▲青年旅館內部設有十間雅房，其中九間為單床房，一間為雙床房 / 雲品國際提供、WalkerLand窩客島整理
雲品國際特別強調在地化理念，使用台東當地品牌「小村遠遠」的洗沐用品，其原料來自於友善耕作的有機農場，包括文旦精油、廣藿香精油、玫瑰天竺葵精油等，讓旅客在日常使用中也能感受到台東自然的氣息。早餐則以推廣在地店家為主，推薦旅客品嚐「正珍香包子」與「阿寶晨食館」等經典台東早餐，將味覺體驗與在地文化緊密結合。
為了讓旅客更深入體驗北町的魅力，雲品國際設計了專屬的「寶桑指南圖」，引導旅客探索北町文資中心、草町商號、寶町藝文中心等在地特色景點，並以輕鬆的步調欣賞台東老街區的文化與風情。在老街漫步時，旅客甚至可能遇見悠然自得的街貓，感受台東慢活的生活節奏。
▲為了讓旅客更深入體驗北町的魅力，雲品國際設計了專屬的「寶桑指南圖」 / 雲品國際提供、WalkerLand窩客島整理
「寶桑町屋Machiya Posong」的開幕不僅限於住宿服務，未來還將陸續推出更多餐飲項目，包括「北町丼飯屋」、「魚刺人雞蛋糕-寶桑店」以及「機關車庫Tea House」。這些項目預計於2025年第一季末陸續營運，將進一步提升台東老街區的活力，並為當地旅遊市場注入新鮮動力。
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▲「寶桑町屋Machiya Posong」的開幕不僅限於住宿服務，未來還將陸續推出更多餐飲項目，包括「北町丼飯屋」、「魚刺人雞蛋糕-寶桑店」以及「機關車庫Tea House」 / 雲品國際提供、WalkerLand窩客島整理
寶桑町屋 -臺東市北町日式建築宿舍群
地址：台東縣台東市寶桑路404巷60弄7號
訂房頁面：https://fdc2748.pse.is/6zu74f
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