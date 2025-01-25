雲品國際於台東縣北町宿舍群管理標租案中脫穎而出，接手這片擁有深厚歷史意涵的日式建築宿舍群，並將其重新命名為「寶桑町屋Machiya Posong」。經過近一年籌備，這個嶄新品牌將於2月15日正式開幕，並自即日起接受住房預訂，推出開幕期間限定優惠。這片宿舍群以其豐富的文化背景和日式建築風情為特色，致力於為旅客帶來全新的住宿體驗，同時保存並活化在地文化資產。



▲雲品國際於台東縣北町宿舍群管理標租案中脫穎而出，接手這片擁有深厚歷史意涵的日式建築宿舍群，並將其重新命名為「寶桑町屋Machiya Posong」 / 雲品國際提供、WalkerLand窩客島整理



「寶桑町屋Machiya Posong」所在地的「北町日式建築宿舍群」建於1939年，整體佔地2.1公頃，曾是日治時期的居住建築。台東市在阿美族語中被稱為「寶桑」，意指一片適合居住和耕作的土地，後來在日治時期更名為「寶町」。雲品國際秉持永續經營與文化復興的理念，將這段歷史融入品牌設計，讓這片木屋宿舍群重現風華，並賦予其全新生命力。總經理丁原偉表示，這次的復興不僅展現了歷史價值，更是雲品國際對深度旅遊與永續文化的一次突破性實踐。



▲「寶桑町屋Machiya Posong」所在地的「北町日式建築宿舍群」建於1939年，整體佔地2.1公頃 / 雲品國際提供、WalkerLand窩客島整理

寶桑町屋 -臺東市北町日式建築宿舍群

地址：台東縣台東市寶桑路404巷60弄7號

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