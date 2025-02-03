先喝星巴克買一送一收心、開工！長達9天的春節過年結束了，迎接一年中最憂鬱的開工星期一，當然少不了星巴克的陪伴，在週一開工當天推出限時一天的星巴克買一送一優惠，無論是經典咖啡、人氣星冰樂、還是最新舒芙蕾那堤等，通通都在買一送一清單中，只希望用星巴克買一送一慰勞今天辛苦起床上班的大家。



▲開工優惠星巴克買一送一 / 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理



為了慰勞上班族2/3正式回歸上班日，星巴克從開門營業起至晚間20點期間，只要購買兩杯大杯或以上的同品項飲品，其中一杯就由星巴克夥伴免費招待，無論是想要自己一口氣喝兩杯，還是揪同事一起喝杯星巴克解憂一下。



▲開工優惠星巴克買一送一2/3開門營業至晚間8點期間都有 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

星巴克買一送一 開工優惠

活動時間：2025/2/3(一)

活動內容：營業時間-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。



注意事項：

1.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

2.優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

3.原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

4.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

5.本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市如下:松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。

6.星巴克保留最終解釋及決定權利，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。