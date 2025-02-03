開工不憂鬱，先喝買一送一！在眾多飲料品牌中脫穎而出，成為飲料控新歡之一的「再睡5分鐘」，是由百萬YouTuber滴妹創立的人氣手搖飲料。為了回饋飲料控的愛戴，推出三大新春優惠，包括大家最愛的買一送一優惠，讓大家喝飲料享受快樂之餘，也能省錢。
▲▼再睡5分鐘飲料買一送一優惠連喝9天 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
以經典招牌棉被奶蓋、特色茶飲等擄獲飲料控的再睡5分鐘，針對foodpanda、Uber Eats兩大外送平台推出專屬優惠，前者只要在指定門市消費滿額即可享8折優惠；後者則是購買L杯的午茉綠純茶、日安紅純茶、熟八蕎麥純茶，並都加料咕嚕茶凍就可以享有買一送一，Q彈茶凍和純茶的組合一定要喝過。此外，也推出Ocard會員限定限定優惠，只要透過Ocard線上點外帶自取享94折。
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▲▼再睡5分鐘新春回饋3大優惠 / 再睡5分鐘提供、WalkerLand窩客島整理
再睡5分鐘 新春優惠
1、foodpanda
即日起 - 1/31 於指定門市消費滿額即可享有8折優惠。
2、Uber Eats
1/29 - 2/11 於全台再睡5分鐘門市點購指定品項可享買一送一優惠。(指定品項：午茉綠純茶(L)+咕嚕茶凍、日安紅純茶(L)+咕嚕茶凍、熟八蕎麥純茶(L)+咕嚕茶凍)
3、Ocard 外帶自取限定
即日起於開放 Ocard 線上點外帶自取門市消費即可享94折優惠。