泡芙控來吃爺爺泡芙！日本泡芙專賣店beard papa’s以經典泡芙和招牌卡士達醬擄獲泡芙控的甜點胃，尤其是每個月期間限定口味，更是讓泡芙控準時衝去報到。今年2月不僅有全新口味「繽紛野莓泡芙」，還加碼推出全新派皮「白巧莓果耶克」，結合濃郁莓果與香甜白巧克力，創造出層次豐富的美味體驗。此外，粉絲期待已久的「玄米茶歐蕾泡芙」強勢回歸，經典茶香融合綿密奶霜，讓人回味無窮。
▲▼beard papa’s爺爺泡芙2月新口味是「繽紛野莓泡芙」 / beard papa’s 提供、WalkerLand窩客島整理
喜愛莓果風味的泡芙控千萬別錯過，二月限定「繽紛野莓泡芙」融合四種經典莓果，包括草莓、蔓越莓、覆盆子與黑醋栗，與beard papa’s經典卡士達醬完美結合，製成粉嫩酸甜的「繽紛野莓卡士達內餡」，讓人少女心噴發。也推出全新「白巧莓果耶克」派皮，經典日式泡芙裹上一層濃郁白巧克力醬，再撒上酸甜乾燥草莓碎粒，搭上新口味「繽紛野莓泡芙」根本是雙重享受。
▲▼beard papa’s新口味「繽紛野莓泡芙」推薦搭新派皮「白巧莓果耶克」/ beard papa’s 提供、WalkerLand窩客島整理
許多人敲碗回歸的「玄米茶歐蕾泡芙」，終於在2月正式登場。這款泡芙以玄米綠茶融合beard papa’s經典卡士達與鮮奶油，製成清新淡綠色的「玄米茶歐蕾內餡」，每一口都能感受到濃郁的茶香與玄米獨特的烘焙香氣。也針對春節、情人節期間推出「芙氣禮盒」，只要在2/16前購買可享優惠價。
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▲▼beard papa’s人氣口未「玄米茶歐蕾泡芙」回歸/ beard papa’s 提供、WalkerLand窩客島整理
beard papa’s泡芙 2月新口味
口味：
繽紛野莓泡芙 80元起/顆
白巧莓果耶克 75元起/顆
販售期間：2/1(六)-2/28(五)數量有限售完為止
beard papa’s玄米茶歐蕾泡芙
售價：80元起/顆
販售期間：2/1(六)-3/31(一)數量有限售完為止
beard papa’s芙氣禮盒
售價：385元/盒
販售期間：2/1(六)至2/16(日)數量有限售完為止