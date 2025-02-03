泡芙控來吃爺爺泡芙！日本泡芙專賣店beard papa’s以經典泡芙和招牌卡士達醬擄獲泡芙控的甜點胃，尤其是每個月期間限定口味，更是讓泡芙控準時衝去報到。今年2月不僅有全新口味「繽紛野莓泡芙」，還加碼推出全新派皮「白巧莓果耶克」，結合濃郁莓果與香甜白巧克力，創造出層次豐富的美味體驗。此外，粉絲期待已久的「玄米茶歐蕾泡芙」強勢回歸，經典茶香融合綿密奶霜，讓人回味無窮。



▲▼beard papa’s爺爺泡芙2月新口味是「繽紛野莓泡芙」 / beard papa’s 提供、WalkerLand窩客島整理



beard papa’s泡芙 2月新口味

口味：

繽紛野莓泡芙 80元起/顆

白巧莓果耶克 75元起/顆

販售期間：2/1(六)-2/28(五)數量有限售完為止



beard papa’s玄米茶歐蕾泡芙

售價：80元起/顆

販售期間：2/1(六)-3/31(一)數量有限售完為止



beard papa’s芙氣禮盒

售價：385元/盒

販售期間：2/1(六)至2/16(日)數量有限售完為止