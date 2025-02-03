為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 南投燈會咖波打卡點攻略！貓貓蟲咖波15燈區帶你拍，咖波周邊 咖波紀念幣要衝。

南投燈會咖波打卡點攻略！貓貓蟲咖波15燈區帶你拍，咖波周邊 咖波紀念幣要衝。

2025燈會攻略 2025南投燈會 燈會 南投燈會 more
2025-02-03 22:12:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：南投縣政府 官方粉絲團
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

咖波鐵粉都在打卡了！2025南投燈會這次邀請到超萌「貓貓蟲咖波」打造療癒系主題燈飾，並設置咖波快閃店，推出限定周邊與打卡點。在燈會期間1/25-2/16，特別規劃十五大主題燈區，以咖波的可愛造型融合南投的文化、旅遊與自然特色，展現當地的獨特魅力，也吸引粉絲們集體衝打卡。

推薦閱讀：2025南投燈會！南投燈會貓貓蟲咖波快閃店，燈會夜光吊飾搶先曝光。

▲▼2025南投燈會 貓貓蟲咖波主題燈飾打卡點 / 南投縣政府 官方粉絲團提供、WalkerLand窩客島整理



2025南投燈會燈區設計涵蓋自然景觀與在地文化，其中包含「合歡山星空軸」跟咖波與狗狗一起觀星，「日月潭觀光軸」打造超萌纜車造型，「玉山溫泉軸」則有經典的雙龍瀑布、彩虹吊橋。除此之外，還有「集集鐵道軸」打造火車造型咖波、「八卦山休閒艦」有咖波與兔兔在松嶺之星觀景塔約會。

▲▼2025南投燈會 貓貓蟲咖波主題燈區 咖波燈飾必拍 / 南投縣政府 官方粉絲團提供、WalkerLand窩客島整理


粉絲必拍還有「茶香工藝軸」燈區，設置咖波、狗狗、兔兔3顆達摩造型，也呼應竹山紫南宮、象徵吉祥與富貴。此外還有超應景的春節造型咖波燈飾，帶著元寶、金幣，吸引粉絲們打卡拍照。本次南投燈會15大燈區每晚18:00起亮燈，同時，本次燈節也設置了「貓貓蟲咖波」快閃店，提供本次燈節限定商品、以及超萌咖波主題周邊小物，咖波粉絲一定要先衝。

▲▼2025南投燈會 咖波主題燈飾 咖波燈區及咖波快閃店/ 南投縣政府 官方粉絲團提供、WalkerLand窩客島整理

 

2025南投燈會X貓貓蟲咖波

活動期間： 2025/1/25-2/16
活動地點： 南投縣會展中心

 

 

看更多2025南投燈會X貓貓蟲咖波必拍燈區：



加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#燈會
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
2025全台燈會必拍
屏東勝利星村燈區亮燈！「流星花園」光影結合花藝，浪漫打卡熱點曝光。

屏東勝利星村燈區亮燈！「流星花園」光影結合花藝，浪漫打卡熱點曝光。
台東「2024鐵花燈之祭」第三季「極地童話」浪漫璀璨持續到2025年2月16日

台東「2024鐵花燈之祭」第三季「極地童話」浪漫璀璨持續到2025年2月16日
2025屏東燈節必拍重點！堪稱最美燈會「4大燈區 超過50座燈飾」逛到腿軟，蛇年小提燈免費領。

2025屏東燈節必拍重點！堪稱最美燈會「4大燈區 超過50座燈飾」逛到腿軟，蛇年小提燈免費領。
台南燈會全攻略！賞燈從府城到月津港 2025台南燈會完整介紹。

台南燈會全攻略！賞燈從府城到月津港 2025台南燈會完整介紹。
新莊人過年到宏匯！30攤走春市集 舞獅討彩頭，陪新莊人過春節連假。

新莊人過年到宏匯！30攤走春市集 舞獅討彩頭，陪新莊人過春節連假。
桃園寶可夢出現了！2025台灣燈會「放大版卡比獸 皮卡丘」實拍照曝光。

桃園寶可夢出現了！2025台灣燈會「放大版卡比獸 皮卡丘」實拍照曝光。
morechevron_right
延伸閱讀
2025​​​​​​​南投燈會！南投燈會貓貓蟲咖波快閃店，燈會夜光吊飾搶先曝光。
 編輯 張人尹
史努比粉絲快衝！Afternoon Tea Living 推「PEANUTS」聯名周邊， 10款經典表情躍上生活小物。
 特派員 Trish
推薦商品
keyboard_arrow_up