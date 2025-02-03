咖波鐵粉都在打卡了！2025南投燈會這次邀請到超萌「貓貓蟲咖波」打造療癒系主題燈飾，並設置咖波快閃店，推出限定周邊與打卡點。在燈會期間1/25-2/16，特別規劃十五大主題燈區，以咖波的可愛造型融合南投的文化、旅遊與自然特色，展現當地的獨特魅力，也吸引粉絲們集體衝打卡。
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▲▼2025南投燈會 貓貓蟲咖波主題燈飾打卡點 / 南投縣政府 官方粉絲團提供、WalkerLand窩客島整理
2025南投燈會燈區設計涵蓋自然景觀與在地文化，其中包含「合歡山星空軸」跟咖波與狗狗一起觀星，「日月潭觀光軸」打造超萌纜車造型，「玉山溫泉軸」則有經典的雙龍瀑布、彩虹吊橋。除此之外，還有「集集鐵道軸」打造火車造型咖波、「八卦山休閒艦」有咖波與兔兔在松嶺之星觀景塔約會。
▲▼2025南投燈會 貓貓蟲咖波主題燈區 咖波燈飾必拍 / 南投縣政府 官方粉絲團提供、WalkerLand窩客島整理
粉絲必拍還有「茶香工藝軸」燈區，設置咖波、狗狗、兔兔3顆達摩造型，也呼應竹山紫南宮、象徵吉祥與富貴。此外還有超應景的春節造型咖波燈飾，帶著元寶、金幣，吸引粉絲們打卡拍照。本次南投燈會15大燈區每晚18:00起亮燈，同時，本次燈節也設置了「貓貓蟲咖波」快閃店，提供本次燈節限定商品、以及超萌咖波主題周邊小物，咖波粉絲一定要先衝。
▲▼2025南投燈會 咖波主題燈飾 咖波燈區及咖波快閃店/ 南投縣政府 官方粉絲團提供、WalkerLand窩客島整理
2025南投燈會X貓貓蟲咖波
活動期間： 2025/1/25-2/16
活動地點： 南投縣會展中心