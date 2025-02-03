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西門町拍燈會！最美台北燈節「主燈秀展演、4大燈區」免費拍美照。

2025燈會攻略 2025台北燈節 燈會 西門町 more
2025-02-03 23:00:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：臺北觀傳局
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編輯 鄭雅之

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2025台北燈節就在西門町免費拍！一年一度的台北燈節於即日起至2/16再度回歸，規劃四大展區閃耀台北西區，讓大家輕鬆出遊賞燈，感受最熱鬧的年節氛圍。今年2025台北燈節不僅有震撼燈光秀，還有音樂演出、互動燈組、日本藝術家合作展覽等豐富內容，從北門、中華路到西門町，處處都有亮點。快約上親朋好友，漫步燈海之中，拍美照、吃美食，把握這場最具年味的燈光盛宴。

▲▼2025台北燈會橫跨西門町、北門等地區 / 臺北觀傳局 提供、WalkerLand窩客島整理



今年台北燈節主燈「福蛇豆豆」設於中山堂廣場，由塗鴉藝術家祁孟含操刀設計，以繽紛色彩與幾何圖形打造全新蛇形形象，結合西門街頭文化，營造濃厚潮流感。主燈還加入機械動態設計，蛇身靈動、眼睛閃爍，搭配音樂與燈光變化，象徵新年轉運、財運旺來。燈節期間，每晚18時至22時，每半小時上演5分鐘燈光秀，從嘻哈節奏到電影級配樂，結合燈效、機械動態與LED動畫，讓人彷彿置身一場視覺與聽覺的震撼體驗。

▲▼2025台北燈會主燈於中山堂廣場 / 臺北觀傳局 提供、WalkerLand窩客島整理


除了主燈區，燈節還規劃三大特色展區。北門展區打造「跳躍新春」燈籠天橋，學生共同彩繪燈籠點綴夜空，還有世壯運主題燈飾提前暖身；中華路展區則與日本音樂藝術家TERU、音樂人林強合作，結合音樂與燈光藝術，展現國際交流魅力；西門展區設有「祈福燈林」，讓遊客能寫下新年願望，掛上祈福卡，迎接嶄新的一年。此外，TERU更為燈節創作四幅大型畫作，於即日起至2/12在中山堂展出，讓大家感受燈光與藝術的結合。

▲▼2025台北燈會規劃四大燈區免費拍/ 臺北觀傳局 提供、WalkerLand窩客島整理


觀傳局推薦的賞燈路線一，從西本願寺出發，沿途可欣賞「開運光廊」、紙雕藝術燈組「白蛇轉」，體驗沉浸式燈光故事，並於「祈福燈林」寫下新年祝福。接著來到中華路成都路口「祥蛇迎春」，欣賞結合塗鴉與傳統福袋概念的藝術燈組，再前往西門站6號出口，由日本搖滾天團GLAY主唱TERU創作的「等待豐收的樹」，最後抵達中山堂廣場，欣賞「福蛇豆豆」主燈秀，為整趟賞燈行程畫下完美句點。

▲▼2025台北燈會推薦兩條賞燈路線 / 臺北觀傳局 提供、WalkerLand窩客島整理


第二條路線則推薦從捷運北門站出發，首先造訪將在2/5開展的「競賽燈區」，接著前往「友好城市燈區」，觀賞來自世界各地的燈飾。沿途還能欣賞藝術家與國小學童共同創作的「跳躍新春」，以及林強打造的「台北留聲機」，燈組造型靈感來自陽明山海芋，搭配聲光藝術，讓遊客沉浸於音樂與燈光交織的夢幻場景。最後沿著酉陽街進入中山堂主燈區，欣賞「喜臨門」燈組，再次感受燈光藝術的魅力。

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▲▼2025台北燈節只到2/16把握時間來賞燈 / 臺北觀傳局 提供、WalkerLand窩客島整理


 

2025台北燈節

活動時間：即日起至2/16
展區：橫跨西門、北門及中華路沿線，打造四大展區
主燈展演時間：每晚18時至22時，每半小時上演5分鐘燈光秀。

 

 

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