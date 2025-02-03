2025台北燈節就在西門町免費拍！一年一度的台北燈節於即日起至2/16再度回歸，規劃四大展區閃耀台北西區，讓大家輕鬆出遊賞燈，感受最熱鬧的年節氛圍。今年2025台北燈節不僅有震撼燈光秀，還有音樂演出、互動燈組、日本藝術家合作展覽等豐富內容，從北門、中華路到西門町，處處都有亮點。快約上親朋好友，漫步燈海之中，拍美照、吃美食，把握這場最具年味的燈光盛宴。



▲▼2025台北燈會橫跨西門町、北門等地區 / 臺北觀傳局 提供、WalkerLand窩客島整理



2025台北燈節

活動時間：即日起至2/16

展區：橫跨西門、北門及中華路沿線，打造四大展區

主燈展演時間：每晚18時至22時，每半小時上演5分鐘燈光秀。