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甜甜圈30元有找！Mister Donut甜甜圈買6送2，情人節草莓甜甜圈棒棒糖超可愛。

2025燈會攻略 Mister Donut 愛心甜甜圈 情人節 more
2025-02-04 10:09:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：Mister Donut
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編輯 張人尹

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Mister Donut情人節限定「甜甜圈棒棒糖」挑戰最香告白神器！這次Mister Donut情人節新品搭上草莓季口味系列，推出愛心造型甜甜圈、以及可愛的甜甜甜圈棒棒糖，總共4款限定新品讓粉絲們告白傳情。此外，Mister Donut也在2/4-2/9推出新品買5送1、買6送2優惠，無論是情侶還是好友，都能一起吃起來。

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▲▼Mister Donut情人節甜甜圈新品 情人節優惠買6送2 / Mister Donut提供、WalkerLand窩客島整理

Mister Donut今年情人節甜甜圈推出全新愛心造型，其中粉色系「心動美莓」使用草莓可可外層搭配天使鮮奶油內餡，再撒上莓果風味跳跳糖，打造酸甜口感。另一款「可愛美莓」則以可可醬包覆，搭配濃郁可可鮮奶油，最後以可可線條點綴，用最經典的草莓、巧克力擄獲粉絲的心。

▲▼Mister Donut情人節甜甜圈新品 愛心造型甜甜圈 / Mister Donut提供、WalkerLand窩客島整理



除了愛心甜甜圈，Mister Donut近期超夯「甜甜圈棒棒糖」也推出情人節限定款口味。新品「雪花草莓棒棒糖」與「草莓可可棒棒糖」選用迷你版的波堤基底，裹上可可或草莓醬，再撒上草莓碎粒或閃亮雪片，變身最香告白神器。即日起至2月9日，Mister Donut推出甜甜圈新品系列買5送1、買6送2優惠，最低一個30元有找，粉絲趁這一波開吃。

▲▼Mister Donut情人節甜甜圈新品 棒棒糖甜甜圈 / Mister Donut提供、WalkerLand窩客島整理

 

Mister Donut 情人節甜甜圈新品

開賣日期：2025/2/4(二)起，期間限定販售
推薦新品：
心動美莓
售價：60元
可愛美莓
售價：60元
雪花草莓棒棒糖
售價：39元
草莓可可棒棒糖
售價：39元
 

Mister Donut 情人節甜甜圈優惠

活動期間：2025/2/4(二)~2025/2/9(日)
活動方式：活動期間享買5送1或買6送2優惠（需含一款指定商品）。
注意事項：
1、指定商品為心動美莓、可愛美莓、蘋安巧貝、果好年巧貝、蜜糖草莓波堤、雙色莓果波堤、草莓脆脆波堤、黑巧跳跳藍莓波堤、3重草莓波堤、藍莓優格歐菲香、草莓棉花糖波堤。
2、限贈39元甜甜圈。

 

 

 

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