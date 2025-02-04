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搭捷運拍燈會！2025新北燈會「10大燈區 120攤美食市集」三重人先拍。

2025燈會攻略 新北燈會 燈會 三重景點 more
2025-02-04 23:00:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：新北民政局
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編輯 鄭雅之

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2025新北燈會三重人散步去！於即日起至2/16在新北大都會公園熱鬧登場的新北燈會，以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」為主題，結合傳統與創新，打造10大燈區與6大特色活動，還首度和LINE FRIENDS Minini聯手帶來超萌燈組打卡點。此外，每天有街頭藝人演出，週末限定馬戲踩街與親子劇團輪番登場，加上日系美食與特色市集，讓大家從白天玩到夜晚，感受最盛大的燈會魅力。

▲▼2025新北燈會在三重新北大都會公園點燈 / 新北民政 提供、WalkerLand窩客島整理



今年燈會主燈「靈蛇獻瑞」以百步蛇為設計靈感，高達12米，象徵守護與祝福。透過網紗投影技術與光雕特效，呈現靈蛇盤旋的震撼畫面。每半小時展演一次，長達240秒的燈光秀，搭配鳥鳴與氣勢磅礡的音樂，讓現場觀眾仿佛置身奇幻叢林。白天主燈以自然光影展現立體感，夜晚則在燈光變化中展現不同氛圍，帶來沉浸式體驗。這座融合科技與藝術的主燈，勢必成為燈會最受矚目的焦點，吸引民眾朝聖打卡。

▲▼2025新北燈會主燈秀「靈蛇獻瑞」每半小時展演一次 / 新北民政 提供、WalkerLand窩客島整理


今年燈會規劃10大主題燈區，皆設有互動裝置與光影特效，讓人走到腿軟、拍到手機沒電。「蛇影迷宮燈區」以貨櫃打造沉浸式探險空間；「萌彩蛇趣燈區」則以繽紛燈飾重現童年回憶的蛇軟糖。而「日韓迎新燈區」則攜手LINE FRIENDS Minini，打造超萌打卡場景，並結合日式鳥居、韓屋等異國風情。熊本縣等日本15個縣市更帶來代表燈組，感受文化、藝術和燈光的結合，體驗不同風格的燈會樂趣。

▲▼2025新北燈會規劃10大主題燈區，就等你到三重打卡 / 新北民政 提供、WalkerLand窩客島整理


燈會期間還有6大特色活動，每天都有街頭藝人帶來雜耍、音樂等精彩表演，而週末限定的馬戲踩街與親子劇團更增添熱鬧氛圍。此外，現場設有120攤以上的美食與文創市集，囊括台灣經典小吃與道地日式美食，像是章魚燒、烤糰子等，讓遊客邊逛邊吃，享受燈會的美食魅力。不論是白天的趣味體驗，還是夜晚的燈光展演，今年新北燈會都準備了滿滿精彩內容，等著大家前來感受這場視覺與味覺的雙重饗宴。

推薦閱讀：西門町拍燈會！最美台北燈節「主燈秀展演、4大燈區」免費拍美照。

▲▼2025新北燈會每日也規劃超過120攤美食市集 / 新北民政 提供、WalkerLand窩客島整理


 

2025新北燈會

活動時間：即日起至2025/2/16
活動地點：新北大都會公園－幸福水漾園區（熊猴森樂園旁）
點燈時間：週一至週日：18:00 至 22:00

 

 

 

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