開工日來點美食補充元氣！老先覺、潮味決、麵匡匡三大品牌攜手推出「新春開工大禮包」，會員限定免費領取美味券，讓新的一年從美食開始。今年特別加碼，凡於2月5日前加入會員，2月6日凌晨將自動獲得三品牌票券，無論是想來鍋熱騰騰的個人麻辣鍋，還是嚐一碗飽滿湯頭的拉麵，通通有優惠可享。新春限定美食紅包限時發送，讓開工日不只是上班的開始，更是享受美味的好時機。



▲▼老先覺、潮味決、麵匡匡開工紅包優惠券 / 吾蜂美味集團 提供、WalkerLand窩客島整理



老先覺、潮味決、麵匡匡開工紅包

會員限定：凡於2025年2月5日前加入會員，即可在2025年2月6日00:00自動收到美味兌換券，票券領取期限至2月28日，逾期無法使用。

​​​​​​​大禮包內容：

老先覺功夫窯燒鍋：5張票券，包含香滷豆腐*2、香滷血旺、手工蛋餃、新品嚐鮮黃金、鷄湯鍋折價券20元。

潮味決湯滷專門店：3張票券，涵蓋雞肉片、豬肉片、新品嚐鮮211餐盤套餐折價券。

麵匡匡拉麵食堂：5張票券，覆蓋麵量加倍、胡麻嫩豆腐、金翠腐乳泡菜、溏心蛋與冷飲任選。