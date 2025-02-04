開工日來點美食補充元氣！老先覺、潮味決、麵匡匡三大品牌攜手推出「新春開工大禮包」，會員限定免費領取美味券，讓新的一年從美食開始。今年特別加碼，凡於2月5日前加入會員，2月6日凌晨將自動獲得三品牌票券，無論是想來鍋熱騰騰的個人麻辣鍋，還是嚐一碗飽滿湯頭的拉麵，通通有優惠可享。新春限定美食紅包限時發送，讓開工日不只是上班的開始，更是享受美味的好時機。
▲▼老先覺、潮味決、麵匡匡開工紅包優惠券 / 吾蜂美味集團 提供、WalkerLand窩客島整理
老先覺這次推出5張美味券，包含香滷豆腐、香滷血旺、手工蛋餃等經典鍋料，還有新品「黃金雞湯鍋」折價券。加入會員再享額外兌換券，可免費換香滷豆腐或香滷血旺，讓火鍋吃得更過癮。而滷味迷最愛潮味決，這次帶來3張超值美味券，包含雞肉片、豬肉片，以及211餐盤套餐折價券，讓滷味控輕鬆搭配喜愛的食材。現在加入會員，還能額外獲得「招牌滷鴨血」兌換券，免費品嚐人氣單品。
▲▼老先覺、潮味決優惠券免費加菜/ 吾蜂美味集團 提供、WalkerLand窩客島整理
全台店數破百間的拉麵人氣「麵匡匡」，則是推出5張實用票券，包括麵量加倍、胡麻嫩豆腐、金翠腐乳泡菜、溏心蛋及冷飲任選，讓拉麵迷吃得更過癮。加入會員還能獲得額外兌換券，免費加麵或換一顆溏心蛋，享受升級版的拉麵體驗。每碗標準拉麵限用一張票券，讓你不花額外費用就能吃得更滿足。這波限時優惠只到2月28日，趕快加入會員，把握大胃王專屬福利。
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▲▼麵匡匡拉麵免費加倍 / 吾蜂美味集團 提供、WalkerLand窩客島整理
老先覺、潮味決、麵匡匡開工紅包
會員限定：凡於2025年2月5日前加入會員，即可在2025年2月6日00:00自動收到美味兌換券，票券領取期限至2月28日，逾期無法使用。
大禮包內容：
老先覺功夫窯燒鍋：5張票券，包含香滷豆腐*2、香滷血旺、手工蛋餃、新品嚐鮮黃金、鷄湯鍋折價券20元。
潮味決湯滷專門店：3張票券，涵蓋雞肉片、豬肉片、新品嚐鮮211餐盤套餐折價券。
麵匡匡拉麵食堂：5張票券，覆蓋麵量加倍、胡麻嫩豆腐、金翠腐乳泡菜、溏心蛋與冷飲任選。