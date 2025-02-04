屏東縣「王船文化館」自去年底(2024)開幕以來，短短一個月內便吸引超過20萬人次造訪，成為全台文化新打卡地標。為了進一步推廣這座結合歷史與科技的文化館，屏東縣政府宣布自2月起推出「縣民日」，每月最後一個週日屏東縣民可憑身分證免費入館，並享有館內商店及餐飲專屬優惠，為當地居民帶來文化與消費的雙重樂趣。



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▲屏東縣「王船文化館」自去年底(2024)開幕以來，短短一個月內便吸引超過20萬人次造訪 / 屏東縣王船文化館提供、WalkerLand窩客島整理



屏東縣政府文化處指出，王船文化館是全台首座以迎王祭典為核心的文化展館，透過「海洋信仰」、「千歲巡狩」、「屏東巡狩」及「東港迎王」四大主題，完整呈現迎王祭典的歷史與儀式，並結合當代科技藝術打造沉浸式展覽，讓參觀者彷彿親身參與這項百年文化盛事。開幕以來，文化館廣受遊客好評，春節連假期間更湧入大量人潮，平均每日參觀人數突破萬人，許多家庭攜老扶幼前來感受迎王文化的魅力，留下深刻印象。



▲王船文化館是全台首座以迎王祭典為核心的文化展館 / 屏東縣王船文化館提供、WalkerLand窩客島整理

除了精彩展覽，王船文化館還規劃了多元商業設施，包括全台最南端的誠品限定店「誠品屏東東港王船店」、販售東港特色美食的「漁行口食堂」，以及可遠眺大鵬灣美景的「角頭酒吧」，讓遊客在探索文化的同時，也能滿足味蕾與閱讀需求。這些獨特的規劃，使王船文化館成為屏東旅遊的新亮點。▲全台最南端的誠品限定店「誠品屏東東港王船店」、販售東港特色美食的「漁行口食堂」，以及可遠眺大鵬灣美景的「角頭酒吧」 / 屏東縣王船文化館提供、WalkerLand窩客島整理為回饋在地民眾，屏東縣政府自2月23日起特別推出「縣民日」優惠，凡設籍屏東縣的居民，只需憑身分證等相關證件，每月最後一個週日即可免費入館。此外，館內商店與餐飲品牌也同步推出多重優惠，誠品限定店在縣民日當天提供免費申辦會員服務，並享單筆不限金額9折優惠，消費滿888元還能獲得100元抵用券，可於館內及誠品屏東總圖店等指定店舖使用。餐飲部分，「漁行口食堂」提供套餐折抵50元優惠，「角頭酒吧」則推出招牌「千歲調酒」9折折扣，讓縣民在享受文化之餘，也能獲得超值消費體驗。▲屏東縣政府自2月23日起特別推出「縣民日」優惠，凡設籍屏東縣的居民，只需憑身分證等相關證件，每月最後一個週日即可免費入館 / 屏東縣王船文化館提供、WalkerLand窩客島整理

屏東縣王船文化館「縣民日」免費參觀

縣民日免費入館：每月最後一個週日，屏東縣民憑身分證等證明文件可免費參觀王船文化館。

商店與餐飲優惠（限縣民日當天）：誠品屏東東港王船限定店、免費申辦誠品會員、當日單筆不限金額享9折優惠、消費滿888元贈100元抵用券（下次消費滿800元可使用），抵用券適用於誠品屏東東港王船店、誠品屏東店、屏東總圖店。

漁行口食堂：憑手章套餐折抵50元（每人限折抵一次）

角頭酒吧：千歲調酒9折優惠





屏東縣王船文化館（屏東縣東港鎮）

地址：屏東縣東港鎮船頭路9號