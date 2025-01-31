屏東才不只有墾丁！近年翻轉意象的屏東，以各種藝術節、燈節等搶佔網美、網帥的IG版位。今年過年當然也少不了屏東的美景相伴，不僅有堪稱南台灣最美、規模最大「2025屏東燈節」，也在七大漁港旁規劃全新情人節燈飾，絕美燈飾點亮屏東的夜空。此外，喜歡藝術的朋友千萬別錯過落山風藝術季，26件藝術作品讓你徜徉風與海的故事。窩客島整理屏東6大新景點、過年人氣打卡點，通通都不用花錢就能拍出美照，快跟上這篇清單打卡去。



▲▼過年走春親子景點推薦「屏東6大新景點」免費拍/ 屏東縣政府 提供、WalkerLand窩客島整理



2025屏東燈節挑戰最美燈會

南部最大燈會就在屏東！國境之南「屏東」近年成功逆襲成為網美、網帥最愛打卡的人氣景點。今年2025屏東燈節再度閃耀登場，於即日起至2/16，以四大燈區、超過50組燈飾作品點亮屏東的夜空。今年屏東燈會規模空前盛大，結合神話、文化與自然元素，讓人彷彿置身夢幻國度。更貼心安排免費接駁車、限定小提燈等，讓所有遊客輕鬆享受這場光影饗宴。



全文報導：2025屏東燈節必拍重點！堪稱最美燈會「4大燈區 超過50座燈飾」逛到腿軟，蛇年小提燈免費領。

▲▼2025屏東燈節四大燈區、超過50座燈飾免費拍 / 2025屏東燈會 提供、WalkerLand窩客島整理





2025屏東情人節燈節7大漁港都有

長達9天的過年假期就到國境之南「屏東」浪漫賞燈！屏東縣政府串連七座漁港打造全新情人節品牌活動「曖曖在海邊」，將於1/24～2/16期間，邀請藝術家創作浪漫燈飾，為屏東漁港點亮一抹浪漫氛圍。活動時間橫跨春節連假和情人節，揪大家前去屏東漁港漫步、賞燈。



全文報導：過年就拍屏東新景點！7大屏東漁港「情人節燈飾 漁港演唱會」免費入場。



▲▼屏東情人節點燈 曖曖在海邊7大漁港燈飾免費拍/ 屏東縣政府 提供、WalkerLand窩客島整理



2025屏東四重溪溫泉公園季浪漫必拍

對於屏東人而言，一年一度最浪漫的時刻就在等「四重溪溫泉季」點燈，今年以「風域半島・出湯之泉」為主打，打造一座溫泉和光影藝術結合的慶典，將於11/22正式點燈當天也將邀請「十鼓擊樂團」震撼演出。現場有11座絕美燈海、光影藝術裝置，連續101天邀請大家來國境之南屏東賞燈、耍浪漫。



全文報導：屏東四重溪溫泉季點燈！11個「光影藝術」夢幻曝光，日式溫泉市集要逛。



▲▼屏東四重溪溫泉公園季點燈 / WalkerLand窩客島整理提供。



2025屏東落山風藝術季萌出新高度

屏東落山風藝術季於即日起至3/2限定，今年以「在海邊的人」為主題，邀請國內外19位藝術家參與，從海口村落的生活哲學中汲取靈感，創作出26件與土地共鳴的藝術作品。展區涵蓋看海美術館、沙灘、街道、村落及藝術旅店五大空間，讓遊客能在自然與藝術交織的氛圍中，體驗落山風季節獨有的生活美學。



▲▼2025屏東落山風藝術季5大展區免費拍 / WalkerLand窩客島整理提供。



2025屏東熱帶農業博覽會

五大展區各具特色，看海美術館由廢棄候船室改造，營造洶湧海浪的視覺效果，沙灘展區則以十座大型裝置藝術，詩意地呈現海洋與風的故事。街道展區穿梭於安靜巷弄，讓遊客感受居民的熱情與日常生活，村落展區則喚醒廢墟中隱藏的歷史記憶，以藝術的形式連結過去與現在。▲▼2025屏東落山風藝術季呈現海洋特色/ WalkerLand窩客島整理提供。藝術旅店是旅程的壓軸亮點，藝術家親手打造每間房間，讓旅客與藝術零距離接觸。在旅店中，遊客可以於創作氛圍中入眠，將海口村的感動帶進夢境。屏東落山風藝術季是一場結合風、海、藝術與人文的盛宴，是今年冬季最不容錯過的藝術旅程。活動時間：即日起至2025/3/2▲▼2025屏東落山風藝術季結合風、海、藝術與人文的盛宴/ WalkerLand窩客島整理提供。

屏東熱帶農業博覽會於即日起至2/9熱鬧登場，以「非常未來」為主題，打造一場結合農業、設計與科技的創新盛會。這次展覽不僅突破傳統農業框架，還以充滿藝術感的展區設計，邀請大家探索農業如何在科技與永續潮流中展現無限可能。活動將於屏東縣農業生物科技園區舉行，規劃四大主題展區，讓人彷彿走進一座融合自然與未來的奇幻農業王國，是親子出遊與假日放鬆的最佳選擇。



▲▼過年走春就到「2025屏東熱帶農業博覽會」/ WalkerLand窩客島整理提供。



屏東市中央市場年節氛圍濃厚

展區亮點包括「彩稻進行曲」，以繽紛的彩色稻米打造大地畫布，成為拍照打卡的新秘境。「地景長廊」則以北大武山為靈感，融入花果飄浮的設計，營造如仙境般的自然美景。「未來願景」聚焦智慧農業、綠能應用與永續發展，讓人感受科技改變農業的前瞻視野。「百花百果」展區則匯集屏東特色農產，並推出以在地食材製作的兩款限定便當，讓遊客感受味蕾與視覺的雙重享受。活動時間：2025/1/25~2/9活動地點：屏東縣農業生物科技園區▲▼2025屏東熱帶農業博覽會有彩繪稻田、地景長廊、未來願景等展區/ WalkerLand窩客島整理提供。

屏東市中央市場今年化身春節必逛景點！為迎接農曆新年，屏東縣政府特別在市場圓環上方掛滿可愛的「福蛇燈籠」，營造濃濃的過年氛圍，瞬間成為打卡熱點。琳瑯滿目的年貨、傳統小吃以及精選新衣新鞋，讓民眾從白天逛市集到晚上挑禮物都不無聊，吃喝玩樂一次滿足。「蛇麼都有」的豐富選擇，不僅喚起人們對中央市場的深刻回憶，也讓這片熱鬧地標再次成為屏東春節的核心焦點。



▲▼屏東市中央市場有各種過年燈飾裝點/ WalkerLand窩客島整理提供。



屏東市中央市場自民國46年建立以來，就是屏東人過年採買的首選。縣府此次除了高掛福蛇燈籠，還在民生路及中華路設置應景燈飾，讓來訪旅人從進入屏東市起就能感受到滿滿年味。這片承載無數屏東人記憶的市場，充滿著傳統與熱鬧的魅力，是今年春節最值得帶家人一起體驗的經典地標。地址：屏東縣屏東市廈門街▲▼屏東市中央市場過年來拍超美/ WalkerLand窩客島整理提供。