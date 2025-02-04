全家草莓季吃不停！粉紅浪潮席捲全家，精選超過100款草莓系列飲料、甜點到零食、日本Famimaru系列等，全方位滿足草莓控的味蕾。今年全家草莓季更攜手多家人氣品牌，包括午冬5.TUNG、妮娜巧克力、PABLO起司塔及臺虎精釀等，推出一系列夢幻草莓新品。此外，FamiPort型錄預購更祭出日本進口草莓花束及提籃，讓情人節氛圍直線升溫。



▲▼全家草莓季推出超過100款草莓飲料、草莓甜點、草莓零食等新品 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



全家草莓季 鮮食新品

全家這次草莓季特別針對甜點下足功夫，minimore攜手午冬5.TUNG打造「草莓乳酪千層夾心」，千層派皮酥脆，搭配濃郁草莓乳酪內餡，Let’s Café中杯還可享半價，等於25元就能加購。「草莓雙餡起司塔」以黑色塔皮襯托酸甜內餡，口感濃郁又具層次感；「美莓天使蛋糕」則選用輕盈柔軟的天使蛋糕，搭配特製草莓果醬。極鬆餅系列也推出「粉漾草莓鬆餅」，融合莓果奶霜與草莓白巧克力醬，濃郁香甜的幸福感。▲▼全家草莓季跨界和午冬5.TUNG聯名推「草莓乳酪千層夾心」 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理草莓飲品部分當然少不了，Let’s Café攜手妮娜巧克力推出「草莓白巧可可」，嚴選南投香草莢與酸甜草莓果乾，融合絲滑白巧克力，打造香濃細緻的甜美口感。將於02/05開賣，中杯熱飲與大杯冰飲售價65元，03/04前會員價只要59元，還可額外獲得妮娜巧克力官網50元優惠券。飲料櫃中還有FamiCollection「草莓甘露」新品開賣，酸甜風味猶如戀愛的悸動。▲▼全家草莓季攜手妮娜巧克力推出「草莓白巧可可」 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理除了全家自有品牌推出草莓飲料之外，還引進草莓乳酸飲及日東紅茶皇家草莓奶茶等限定品，讓草莓季的幸福感延續整個春天。喜歡微醺氛圍的朋友，更別錯過臺虎精釀聯名的「草莓吧啵調酒」，以及金色三麥、冰結水果調酒的限定草莓風味，喝一杯來放鬆一下。▲▼全家草莓季獨家PABLO蘋果草莓紅茶、草莓乳酸飲，以及草莓調酒 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理除了甜點與飲品，全家這次也網羅多款粉紅系零食，從日本Famimaru草莓可可風味棉花糖、乖乖苗栗美姬草莓玉米脆條，到LOOK四種草莓可可等，每款都是期間限定的夢幻逸品。即日起至03/04，購買指定零食可享第二件6折優惠，想要囤貨的草莓控千萬別錯過。▲▼全家草莓季有引進日本全家草莓零食 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理此外，FamiPort型錄預購更推出獨家情人節限定「日本進口頂級草莓花束」與「草莓小花籃」，精選空運來台的大顆草莓，以精緻花藝設計成夢幻花束，讓戀愛氛圍瞬間升級。所有草莓季商品將持續販售至03/16，趕緊把握機會，來場草莓盛宴。推薦閱讀： 甜甜圈30元有找！Mister Donut甜甜圈買6送2，情人節草莓甜甜圈棒棒糖超可愛。 ▲▼全家草莓季預購草莓花束，情人節最佳神助手 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

Let’s Café草莓白巧可可 69元（中杯熱飲／大杯冰飲），搭配指定飲品享69元餐促優惠。

FamiCollection草莓吧啵調酒 59元，搭配指定飲品享69元餐促優惠。

FamiCollection草莓甘露 49元，搭配指定飲品享69元餐促優惠。

午冬聯名草莓乳酪千層夾心49元，購買Let’s Café中杯以上指定品項，享minimore甜點半價優惠。

草莓雙餡起司塔 45元，購買Let’s Café中杯以上指定品項，享minimore甜點半價優惠。

極鬆餅粉漾草莓鬆餅 39元，搭配指定飲品享59元餐促優惠。

嬌滴滴雙莓可頌卷 39元，搭配指定飲品享59元餐促優惠。

蜜藏草莓乳酪球 45元，搭配指定飲品享59元餐促優惠。

美莓天使蛋糕 35元，搭配指定飲品享49元餐促優惠。



全家FamiPort型錄預購 草莓季 商品推薦

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草莓小花籃 2,580元

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PABLO草莓乳酸飲35元

日本全家 Famimaru草莓可可風味棉花糖79元

PABLO蘋果草莓紅茶35元

日本全家 Famimaru草莓焦糖風味玉米點心 59元

日東紅茶 皇家草莓奶茶39元

山內甜王 草莓風味瑞士捲 139元

Cheers草莓氣泡水 35元

苗栗美姬草莓玉米脆條 39元

草莓梅酒 99元

玫瑰鹽口味洋芋捲 35元

冰結水果調酒甘王草莓 69元

草莓奶酪風味乳加 20元

草莓煉乳風味牛奶糖 22元

Look四種草莓風味可可 69元

新貴派威化棒草莓起司蛋糕風味 20元

雙色可可草莓風味 69元

健酪 草莓乳酸飲料 30元

綜合迷你甜筒餅乾 草莓蛋糕風味 179元