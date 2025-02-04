一生必去一次的平溪天燈，即將在2月8日熱鬧登場「2025新北市平溪天燈節」，每年吸引無數旅客前來體驗浪漫天燈。而今年，台鐵公司特別攜手新北市政府觀光旅遊局，推出限量版「許願便當」，不僅讓旅客在賞燈前先填飽肚子，更以應景食材結合在地風味，打造讓便當控都難以抗拒的美味饗宴。這款特色便當將於2月3日至2月12日期間販售，每日限量180個，售價150元，旅客可在臺北、松山、南港等夢工場及基隆、七堵、汐止、樹林販賣台購買，售完為止。



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▲台鐵公司特別攜手新北市政府觀光旅遊局，推出限量版「許願便當」 / 台鐵公司提供、WalkerLand窩客島整理





台鐵「許願便當」的設計充滿誠意，選用「雙主菜」搭配，讓便當控一吃就愛上。主菜部分，以花雕酒醃製的雞腿排，酒香四溢、口感鮮嫩多汁，搭配外酥內嫩的椒鹽魚塊，讓每一口都充滿層次感。配菜則精選傳統年節料理雞捲片，口感豐富，搭配Q彈的山藥，讓便當的滋味更上一層樓。再加上時令蔬菜點綴，兼顧美味與健康，每一口都是台灣在地食材的完美展現。



▲台鐵「許願便當」的設計充滿誠意，選用「雙主菜」搭配，讓便當控一吃就愛上 / 台鐵公司提供、WalkerLand窩客島整理

平溪天燈節不僅是世界第二大夜間節慶嘉年華，更是國內外旅客熱愛的文化體驗之一。今年活動將於2月8日及2月12日舉行，而「許願便當」則提前自2月3日開賣，讓旅客在放天燈許願之前，先享受這份寓意美好且口味豐富的限定美食。台鐵公司臺北餐旅分處(七堵)表示，希望透過這款特製便當，讓旅客在旅途中不僅能感受節慶氛圍，也能品嚐到台灣經典風味，為旅程增添更多回憶。▲「許願便當」自2月3日開賣，讓旅客在放天燈許願之前，先享受這份寓意美好且口味豐富的限定美食 / 台鐵公司提供、WalkerLand窩客島整理

台鐵 許願便當

便當洽詢專線：臺北餐旅分處(七堵) (02)2455-3561

售價：每份150元

販售數量：每日限量共180份

販售地點：南港夢工場、松山夢工場、臺北夢工場、基隆販賣台、七堵販賣台、汐止販賣台、樹林販賣台