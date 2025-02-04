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寶可夢小提燈免費領！只要3步驟「寶可夢小提燈」入手，桃園人先衝。

2025燈會攻略 2025台灣燈會 寶可夢提燈 桃園 more
2025-02-04 20:04:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：桃園市政府風景區管理處
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

今年燈會必搶寶可夢小提燈！2025台灣燈會在桃園即將在2/7絢麗登場，其中最萌展區莫過於桃園機場捷運A19站旁的巨型寶可夢卡比獸、皮卡丘氣偶，放大後萌度加倍的寶可夢，讓大小朋友都直呼可愛。這次，搶先在點燈之前加碼推出全新「寶可夢小提燈」，星星造型設計還可以自由組合出六種玩法，只要3步驟就能免費領取，寶可夢大師今年一定要衝一波桃園。

▲▼2025台灣燈會在桃園「寶可夢提燈」免費領取 / 桃園市政府風景區管理處 提供、WalkerLand窩客島整理



2025台灣燈會限量「寶可夢小提燈」雙面設計超可愛，還具備多種實用功能，無論是手提、掛飾，甚至當作小夜燈都沒問題。燈面上繽紛的圖案搭配閃耀的星星造型，象徵著璀璨的元宵佳節。今年更特別結合蛇年元素，主角「君主蛇」霸氣登場，搭配身穿喜氣新年服的皮卡丘，精靈球也變成春節燈籠造型增添過節氛圍。此外，小提燈內含多個配件，可依個人喜好自由組裝六種不同玩法，打造專屬的創意燈飾，增添賞燈樂趣。

▲▼台灣燈會在桃園「寶可夢提燈」只要3步驟就可領 / 桃園市政府風景區管理處 提供、WalkerLand窩客島整理


超萌寶可夢小提燈將於2/7~2/23期間，每日下午兩點準時發放，只要下載「遊桃園APP」並註冊會員，在於發放時間前往「光臨千塘國」燈區，並開啟APP點選「燈會尋寶趣」中「線上換好禮」取得電子兌換券，即可至洽溪路免費兌換，把超可愛寶可夢小提袋帶回家。每個會員僅限換購一盞，若是同行者有12歲以下小朋友則最多可領取盞。

推薦閱讀：桃園寶可夢出現了！2025台灣燈會「放大版卡比獸 皮卡丘」實拍照曝光。

▲▼台灣燈會「寶可夢提燈」可以自由組合出六種玩法 / 桃園市政府風景區管理處 提供、WalkerLand窩客島整理



 

台灣燈會在桃園「寶可夢提燈」領取辦法

1、下載「遊桃園APP」：http://onelink.to/pa882m
2、註冊會員並輸入手機號碼驗證（既有用戶需註冊會員，並輸入手機號碼驗證）
3、2/7起請至光臨千塘國現場開啟APP，並點選「燈會尋寶趣」中「線上換好禮」取得電子兌換券，至洽溪路提燈發放處排隊兌換。
 

台灣燈會在桃園「寶可夢提燈」發放時間

2025年2月7日至2月23日，每日14:00開放領取，數量有限，兌完為止。
 

台灣燈會在桃園「寶可夢提燈」提燈領取地點

光臨千塘國燈區 洽溪路提燈發放處
 

台灣燈會在桃園「寶可夢提燈」領取注意事項

1、每位會員限領1盞，數量有限，先到先領。
2、12歲以下孩童須由家長陪同排隊，每組最多1大1小可領取2盞。
3、如遇APP註冊或網路問題，請至現場寬頻網路區重新操作，或洽服務台工作人員協助。

 

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