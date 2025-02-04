今年燈會必搶寶可夢小提燈！2025台灣燈會在桃園即將在2/7絢麗登場，其中最萌展區莫過於桃園機場捷運A19站旁的巨型寶可夢卡比獸、皮卡丘氣偶，放大後萌度加倍的寶可夢，讓大小朋友都直呼可愛。這次，搶先在點燈之前加碼推出全新「寶可夢小提燈」，星星造型設計還可以自由組合出六種玩法，只要3步驟就能免費領取，寶可夢大師今年一定要衝一波桃園。



▲▼2025台灣燈會在桃園「寶可夢提燈」免費領取 / 桃園市政府風景區管理處 提供、WalkerLand窩客島整理



台灣燈會在桃園「寶可夢提燈」領取辦法

1、下載「遊桃園APP」：http://onelink.to/pa882m

2、註冊會員並輸入手機號碼驗證（既有用戶需註冊會員，並輸入手機號碼驗證）

3、2/7起請至光臨千塘國現場開啟APP，並點選「燈會尋寶趣」中「線上換好禮」取得電子兌換券，至洽溪路提燈發放處排隊兌換。



台灣燈會在桃園「寶可夢提燈」發放時間

2025年2月7日至2月23日，每日14:00開放領取，數量有限，兌完為止。



台灣燈會在桃園「寶可夢提燈」提燈領取地點

光臨千塘國燈區 洽溪路提燈發放處



台灣燈會在桃園「寶可夢提燈」領取注意事項

1、每位會員限領1盞，數量有限，先到先領。

2、12歲以下孩童須由家長陪同排隊，每組最多1大1小可領取2盞。

3、如遇APP註冊或網路問題，請至現場寬頻網路區重新操作，或洽服務台工作人員協助。