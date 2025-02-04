新的一年來臨，為自己安排一場紓壓療癒之旅，讓身心重新充滿活力，成為越來越多旅人的新年首選。根據2025年旅遊趨勢調查，超過七成旅客將「放鬆」視為旅行的首要目的，希望透過身心療癒之旅找回平衡，迎接新的一年。萬豪旅享家旗下多家精選酒店特別推出頂級SPA療程，結合芳香療法、深度按摩及豪華設施，打造極致舒適的放鬆體驗，邀請旅客在悠閒的氛圍中寵愛自己，為新年開啟全新氣象。



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▲萬豪旅享家精選SPA紓壓旅程，芳療頂級水療重啟身心靈平衡 / 萬豪旅享家提供、WalkerLand窩客島整理



台北萬豪酒店「SKY19 SPA」是台北市唯一擁有高空景觀的飯店級SPA，被譽為城市中的秘境桃花源。這座位於19樓的療癒空間，結合現代奢華與極致放鬆，每間療程室均能俯瞰天際線美景，搭配柔和燈光、訂製舒適按摩床及沉浸式音樂，為賓客提供五感饗宴。「SKY19 SPA」亦設有桑拿、淋浴及「茶軒」休憩空間，供應新鮮冷壓果汁與手工精緻點心，讓身心靈達到徹底放鬆。其中，「島國之夢Island of Dreams」療程以芳香暖足浴為開端，搭配英國皇室御用品牌NEOM芳香精油蠟燭進行全身按摩，透過礦物晶岩鹽去角質，讓肌膚重拾柔嫩光澤，旅客憑房卡還可享九折優惠，為新年注入滿滿能量。



▲台北萬豪酒店「SKY19 SPA」是台北市唯一擁有高空景觀的飯店級SPA / 萬豪旅享家提供、WalkerLand窩客島整理



台北萬豪酒店 SKY19 SPA

同樣位於台北的六福萬怡酒店，則攜手知名芳療品牌「BEING spa」，推出全新高效美顏護理療程，讓旅客在270度環繞的山景中享受極致舒緩。「BEING spa」以「家以外，最放鬆的歸屬空間」為核心理念，透過細膩按摩手法與芬芳氣息，打造靜謐舒適的SPA體驗。今年更推出「超能煥采美顏100分鐘」療程，透過高效護理為肌膚補充養分，提升光澤感，讓旅客以健康美麗的狀態迎接新的一年。此療程定價6,200元，現正推出75折優惠，凡入住六福萬怡酒店，即可享受「BEING spa」療程八折優惠，為肌膚帶來前所未有的細緻呵護。▲▼ 六福萬怡酒店攜手知名芳療品牌「BEING spa」，推出全新高效美顏護理療程，讓旅客在270度環繞的山景中享受極致舒緩/ 萬豪旅享家提供、WalkerLand窩客島整理若想遠離都市塵囂，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店則提供一場全方位的身心靈療癒假期。酒店座落於山嶺環繞的悠然環境中，透過品牌六大健康要素，包括高效睡眠、營養飲食、活力運動等，為旅客打造全方位的放鬆體驗。其中，頂級SPA中心「天夢芳療Heavenly Spa by Westin」更是名媛們熱愛的奢華療癒天堂，採用瑞士皇室保養品牌VALMONT，提供從臉部護理、肩頸放鬆到全身精油按摩的多樣療程，並設有三溫暖裸湯區、按摩池、蒸氣室等高級設施，讓身心靈達到最佳平衡狀態。▲桃園大溪笠復威斯汀度假酒店則提供一場全方位的身心靈療癒假期 / 萬豪旅享家提供、WalkerLand窩客島整理此外，「天夢芳療Heavenly Spa by Westin」攜手VALMONT推出「Westin x Valmont女爵蝶舞英式午茶組」，以VALMONT獨家「Butterfly Motion蝴蝶按摩手法」為靈感，設計出一系列精緻鹹甜點，搭配Moët & Chandon香檳，為旅客帶來優雅冬季午茶饗宴。雙人午茶套餐每套3,880元+10%，即日起至2月28日限量供應。酒店亦推出「Westin x Valmont蝶舞SPA套房輕旅行」，入住水療套房，即可享受雙人60分鐘高山能量芳療，搭配聯名午茶組，前十組入住旅客更可獲得價值5,500元的VALMONT限量保養組，帶來身心靈全面療癒的極致享受。▲「Westin x Valmont蝶舞SPA套房輕旅行」，入住水療套房，即可享受雙人60分鐘高山能量芳療，搭配聯名午茶組 / 萬豪旅享家提供、WalkerLand窩客島整理

獨特特色：台北市唯一擁有高空景觀的飯店級SPA，被譽為城市中的秘境桃花源

環境設計：每間療程室可欣賞天際線美景，搭配柔和燈光、訂製按摩床及沉浸式音樂，提供五感享受

設施：桑拿、淋浴、「茶軒」休憩空間（提供新鮮冷壓果汁與手工精緻點心）

推薦療程：

「島國之夢Island of Dreams」

芳香暖足浴開場

使用英國皇室御用品牌NEOM芳香精油蠟燭進行全身按摩

礦物晶岩鹽去角質，讓肌膚恢復柔嫩光澤

優惠：住宿旅客憑房卡可享SPA療程九折優惠



台北六福萬怡 BEING spa

獨特特色：「家以外，最放鬆的歸屬空間」，位於270度環繞綠意山景的環境中

環境設計：以新銳藝術家繪製藝術畫作妝點空間，結合世界知名按摩技法，提供靜謐舒適體驗

推薦療程：

「超能煥采美顏100分鐘」

​​​​​​​透過高效護理補充肌膚能量，提升肌膚光澤，打造透亮無瑕膚質

價格：定價6,200元，75折優惠中

優惠：住宿旅客可享BEING spa療程八折優惠



桃園大溪笠復威斯汀度假酒店 天夢芳療 Heavenly Spa by Westin

獨特特色：遠離都市喧囂，坐落於群山環抱的靜謐環境，名媛熱愛的奢華SPA

品牌合作：採用瑞士皇室級保養品牌VALMONT，提供高端護膚與芳療

設施：三溫暖裸湯區、按摩池、排毒蒸氣室、塑身烤箱

特色活動：

「Westin x Valmont女爵蝶舞英式午茶組」以VALMONT「Butterfly Motion蝴蝶按摩手法」為靈感設計鹹甜點，搭配Moët & Chandon香檳，提供奢華午茶體驗。

雙人套餐價格3,880+10%，限量供應至2月28日

推薦專案：「Westin x Valmont蝶舞SPA套房輕旅行」

入住全館僅四間的水療套房

享受雙人60分鐘高山能量芳療

搭配聯名午茶組

前十組入住贈送VALMONT限量保養組（價值5,500元）