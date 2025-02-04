新的一年來臨，為自己安排一場紓壓療癒之旅，讓身心重新充滿活力，成為越來越多旅人的新年首選。根據2025年旅遊趨勢調查，超過七成旅客將「放鬆」視為旅行的首要目的，希望透過身心療癒之旅找回平衡，迎接新的一年。萬豪旅享家旗下多家精選酒店特別推出頂級SPA療程，結合芳香療法、深度按摩及豪華設施，打造極致舒適的放鬆體驗，邀請旅客在悠閒的氛圍中寵愛自己，為新年開啟全新氣象。
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▲萬豪旅享家精選SPA紓壓旅程，芳療頂級水療重啟身心靈平衡 / 萬豪旅享家提供、WalkerLand窩客島整理
台北萬豪酒店「SKY19 SPA」是台北市唯一擁有高空景觀的飯店級SPA，被譽為城市中的秘境桃花源。這座位於19樓的療癒空間，結合現代奢華與極致放鬆，每間療程室均能俯瞰天際線美景，搭配柔和燈光、訂製舒適按摩床及沉浸式音樂，為賓客提供五感饗宴。「SKY19 SPA」亦設有桑拿、淋浴及「茶軒」休憩空間，供應新鮮冷壓果汁與手工精緻點心，讓身心靈達到徹底放鬆。其中，「島國之夢Island of Dreams」療程以芳香暖足浴為開端，搭配英國皇室御用品牌NEOM芳香精油蠟燭進行全身按摩，透過礦物晶岩鹽去角質，讓肌膚重拾柔嫩光澤，旅客憑房卡還可享九折優惠，為新年注入滿滿能量。
▲台北萬豪酒店「SKY19 SPA」是台北市唯一擁有高空景觀的飯店級SPA / 萬豪旅享家提供、WalkerLand窩客島整理
同樣位於台北的六福萬怡酒店，則攜手知名芳療品牌「BEING spa」，推出全新高效美顏護理療程，讓旅客在270度環繞的山景中享受極致舒緩。「BEING spa」以「家以外，最放鬆的歸屬空間」為核心理念，透過細膩按摩手法與芬芳氣息，打造靜謐舒適的SPA體驗。今年更推出「超能煥采美顏100分鐘」療程，透過高效護理為肌膚補充養分，提升光澤感，讓旅客以健康美麗的狀態迎接新的一年。此療程定價6,200元，現正推出75折優惠，凡入住六福萬怡酒店，即可享受「BEING spa」療程八折優惠，為肌膚帶來前所未有的細緻呵護。
▲▼ 六福萬怡酒店攜手知名芳療品牌「BEING spa」，推出全新高效美顏護理療程，讓旅客在270度環繞的山景中享受極致舒緩/ 萬豪旅享家提供、WalkerLand窩客島整理
若想遠離都市塵囂，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店則提供一場全方位的身心靈療癒假期。酒店座落於山嶺環繞的悠然環境中，透過品牌六大健康要素，包括高效睡眠、營養飲食、活力運動等，為旅客打造全方位的放鬆體驗。其中，頂級SPA中心「天夢芳療Heavenly Spa by Westin」更是名媛們熱愛的奢華療癒天堂，採用瑞士皇室保養品牌VALMONT，提供從臉部護理、肩頸放鬆到全身精油按摩的多樣療程，並設有三溫暖裸湯區、按摩池、蒸氣室等高級設施，讓身心靈達到最佳平衡狀態。
▲桃園大溪笠復威斯汀度假酒店則提供一場全方位的身心靈療癒假期 / 萬豪旅享家提供、WalkerLand窩客島整理
此外，「天夢芳療Heavenly Spa by Westin」攜手VALMONT推出「Westin x Valmont女爵蝶舞英式午茶組」，以VALMONT獨家「Butterfly Motion蝴蝶按摩手法」為靈感，設計出一系列精緻鹹甜點，搭配Moët & Chandon香檳，為旅客帶來優雅冬季午茶饗宴。雙人午茶套餐每套3,880元+10%，即日起至2月28日限量供應。酒店亦推出「Westin x Valmont蝶舞SPA套房輕旅行」，入住水療套房，即可享受雙人60分鐘高山能量芳療，搭配聯名午茶組，前十組入住旅客更可獲得價值5,500元的VALMONT限量保養組，帶來身心靈全面療癒的極致享受。
▲「Westin x Valmont蝶舞SPA套房輕旅行」，入住水療套房，即可享受雙人60分鐘高山能量芳療，搭配聯名午茶組 / 萬豪旅享家提供、WalkerLand窩客島整理
台北萬豪酒店 SKY19 SPA
獨特特色：台北市唯一擁有高空景觀的飯店級SPA，被譽為城市中的秘境桃花源
環境設計：每間療程室可欣賞天際線美景，搭配柔和燈光、訂製按摩床及沉浸式音樂，提供五感享受
設施：桑拿、淋浴、「茶軒」休憩空間（提供新鮮冷壓果汁與手工精緻點心）
推薦療程：
「島國之夢Island of Dreams」
芳香暖足浴開場
使用英國皇室御用品牌NEOM芳香精油蠟燭進行全身按摩
礦物晶岩鹽去角質，讓肌膚恢復柔嫩光澤
優惠：住宿旅客憑房卡可享SPA療程九折優惠
台北六福萬怡 BEING spa
獨特特色：「家以外，最放鬆的歸屬空間」，位於270度環繞綠意山景的環境中
環境設計：以新銳藝術家繪製藝術畫作妝點空間，結合世界知名按摩技法，提供靜謐舒適體驗
推薦療程：
「超能煥采美顏100分鐘」
透過高效護理補充肌膚能量，提升肌膚光澤，打造透亮無瑕膚質
價格：定價6,200元，75折優惠中
優惠：住宿旅客可享BEING spa療程八折優惠
桃園大溪笠復威斯汀度假酒店 天夢芳療 Heavenly Spa by Westin
獨特特色：遠離都市喧囂，坐落於群山環抱的靜謐環境，名媛熱愛的奢華SPA
品牌合作：採用瑞士皇室級保養品牌VALMONT，提供高端護膚與芳療
設施：三溫暖裸湯區、按摩池、排毒蒸氣室、塑身烤箱
特色活動：
「Westin x Valmont女爵蝶舞英式午茶組」以VALMONT「Butterfly Motion蝴蝶按摩手法」為靈感設計鹹甜點，搭配Moët & Chandon香檳，提供奢華午茶體驗。
雙人套餐價格3,880+10%，限量供應至2月28日
推薦專案：「Westin x Valmont蝶舞SPA套房輕旅行」
入住全館僅四間的水療套房
享受雙人60分鐘高山能量芳療
搭配聯名午茶組
前十組入住贈送VALMONT限量保養組（價值5,500元）