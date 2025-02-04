2025中台灣燈會還沒登場就掀起話題！這次中台灣燈會將在2/8-2/23在台中中央公園登場，今年以「蛇現幸福」為主題，取「實現」諧音，象徵蛇年順心如意。本次燈會在開幕前，就因為主燈「女媧」造型太特別，在網路上掀起話題，更被台中市長稱為「醜美」，也因此更吸引粉絲們好奇朝聖。



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▲▼2025中台灣燈會 醜美女媧主燈吸引話題 / 臺中觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理



2025中台灣元宵燈會

2025中台灣燈會主燈「女媧」顛覆傳統生肖造型，以人首蛇身的創世女神形象亮相，高度打12公尺，並且可前後移動30公尺，是全台第一個「可移動」的擬人化主燈。主燈秀融合舞者表演、原創音樂、AR特效與燈光設計，呈現震撼人心的視覺體驗。然而在造型上更是「吸睛」，被譽為醜美主燈，在近期流行的醜萌、醜美話題中，台中主燈更是因為「醜美」掀起話題，反而吸引更多人想親眼目睹。▲▼2025中台灣燈會 台中燈會女媧主燈 / 臺中觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理除了主燈，今年燈會還有九大特色燈區，從美食、文化到KUSO趣味等主題。其中「舌尖上的趣味燈區」以台中鍋烤文化為靈感，打造水上漂浮的巨大火鍋、巨型串燒裝置；「城市綠洲燈區」則攜手台中文學家，透過燈光與詩詞交織山海屯魅力。此外，還有幽默感十足的「蛇麼玩意燈區」、充滿冒險精神的「海洋奇幻冒險燈區」與浪漫滿滿的「樂 in LOVE燈區」，讓台中人週末就去散步賞燈。▲▼2025中台灣燈會 台中燈會燈區亮點 / 臺中觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理此外，本次台中燈會限定小提燈「甜甜蛇」，則特別將蛇身設計為粉紅色霜淇淋造型，點綴五顏六色的可愛配料，甜筒造型的提把兼具趣味與實用性，方便攜帶，彷彿拿著一支可愛甜筒一起散步賞燈。本次小提燈於2月8日至2月23日每日15:30開放排隊，16:00開始發放，每日限量1人限領1盞，發完為止，台中人一定要準時朝聖。▲▼2025中台灣燈會 台中燈會小提燈 / 臺中觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理

活動日期：2025/2/8（六）～2/23（日）

亮燈時間：週一～週四17:00-21:30、週五～週日17:00-22:00

活動地點：中央公園



2025台中燈會小提燈領取方式

活動時間：2025/02/08-02/23

活動方式：每日15:30開放排隊，16:00開始發放，每日限量1人限領1盞，發完為止。