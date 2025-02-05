結束春節連假還要面對補班日太憂鬱，就先訂foodpanda買一送一療癒一下！foodpanda 攜手超人氣手搖品牌得正、漢堡王與必勝客推出買一送一優惠，讓大家在開工陣痛期享受小確幸，吃點披薩、喝杯手搖飲料舒壓。此外，美食外送最低 75 折的超值優惠，也讓二月的每一頓餐點都充滿期待。不論是吃飯、喝飲料，還是購物補貨，foodpanda 一次搞定，讓大家輕鬆迎接開工日常。



▲foodpanda得正奶茶外送買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



2 月就是要吃好吃滿，foodpanda 這次祭出多款人氣美食買一送一，讓你輕鬆開吃不手軟！即日起至 2/17 只要點購得正「輕烏龍」或「焙烏龍奶茶」直接買一送一，雙杯到手喝得更過癮。漢堡控也別錯過，2/12~2/25 期間，漢堡王「花生培根雞堡」不管是單點還是餐點通通買一送一。愛吃披薩的朋友也有好康，至 2月底前必勝客「起司濃心酥」「QQ 球」「黃金雞軟骨」三款指定點心買一送一，讓點心控一次滿足。



▲foodpanda漢堡王外送買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供

foodpanda 2 月優惠碼推薦

foodpanda 這次不只帶來買一送一優惠，更針對即將到來的情人節推出一系列專屬折扣。即日起至2/28，每週二訂購星巴克指定專區滿額輸入優惠碼「週二星享日」，即可現折 70 元，更有特選美式、馥列白與焦糖奶香星享那堤等熱門飲品第二杯5折，讓咖啡控甜蜜雙倍升級。▲foodpanda星巴克第二杯半價優惠 / WalkerLand窩客島整理提供另外，想準備浪漫禮物的朋友也別錯過，於生鮮雜貨精選店家下單滿 999 元，輸入優惠碼「不可以蛇蛇」即可享 79 折，最高現折 220 元。不論是高級蛋糕、鮮花還是浪漫小物，都能透過 foodpanda 輕鬆下單，為情人節提前備戰。除了美食優惠，foodpanda 也為即時快遞 pandago 祭出限定折扣，讓心意準時送達，2 月 12 日至 14 日期間，使用 pandago 下單，輸入優惠碼「送情人」即可享運費 8 折，確保禮物不遲到，愛意不打烊。推薦閱讀： 喝星巴克放閃！免費領「星巴克擁抱熱杯套」揪人喝咖啡手牽手。 ▲foodpanda二月優惠推薦 / foodpanda 提供、WalkerLand窩客島整理

週四就4省

1、2 月 3 日至 3 月 2 日每週四，下訂肯德基、拿坡里、三商炸雞、樂雅樂、樂利義大利麵、餡老滿、蜜可頌指定店家美食外送，訂單滿 400 元可折抵 120 元，每人無使用次數限制，部分分店不適用。



2、2 月 3 日至 3 月 2 日每週四，下訂必勝客美食外送，訂單滿 300 元可折抵 90 元，每人無使用次數限制，部分分店不適用。



3、2 月 3 日至 3 月 2 日每週四，可於指定店家訂購美食外送，訂單滿 400 元可折抵 80 元，每人無使用次數限制，部分分店不適用。



4、2 月 3 日至 3 月 2 日每週四，可於指定店家訂購美食外送，訂單滿 300 元可折抵 60 元，每人無使用次數限制，部分分店不適用。



5、2 月 3 日至 3 月 2 日每週四，可於指定餐廳訂購美食外送，訂單滿 329 元輸入優惠碼【二月週四省】可再折抵 60 元，每人限使用 1 次，數量有限兌完為止。



美食外送優惠

1、2 月 3 日至 3 月 2 日，訂購美食外送消費滿額，輸入優惠碼【情你吃飯】享最低至 75 折優惠，數量有限兌完為止。



2、2 月 3 日至 2 月 28 日，訂購美食外送至指定店家，訂單滿 349 元輸入優惠碼【情你一起吃】享 8 折優惠，最高折抵 80 元，每人限使用 1 次，數量有限兌完為止。



3、2 月 3 日至 2 月 17 日，美食外送下訂得正，滿 279 元輸入優惠碼【情你喝得正】享 85 折優惠，最高可折抵 60 元，每人限使用 1 次，限於得正指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。



4、2 月 3 日至 2 月 17 日，美食外送下訂得正「輕烏龍」、「焙烏龍奶茶」享買一送一，限於得正指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。



5、2 月 1 日至 2 月 28 日，每週二美食外送下訂星巴克指定專區，訂單滿額輸入優惠碼【週二星享日】享現折 70 元，部分分店不適用。



6、2 月 3 日至 2 月 11 日，美食外送下訂星巴克「特選美式咖啡」、「馥列白」、「香草風味那堤」、「醇濃抹茶那堤」，享第二杯 5 折。限於星巴克指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。



7、2 月 12日至 2月 25 日，美食外送下訂星巴克「焦糖奶香星享那堤」、「特選馥郁那堤」，享第二杯 5 折。限於星巴克指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。



8、2 月 26 日至 3 月 11 日，美食外送下訂星巴克「香草風味那堤」、「馥列白」、「福吉茶那堤」、「焦糖可可碎片星冰樂」，享第二杯 5 折。限於星巴克指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。



9、即日起至 2 月 11 日，美食外送下訂漢堡王「松露福運烤雞堡滿足餐」享 8折；「松露至尊烤牛堡滿足餐」享 7折。限於漢堡王指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。



10、2 月 5 日至 2 月 18日，美食外送下訂漢堡王「雙起士牛堡輕巧餐」，享 8 折。限於漢堡王指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。



11、2 月 12 日至 2 月 25 日，美食外送下訂漢堡王 pandapro 用戶限定「花生培根雞堡餐」，享買一送一。限於漢堡王指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。



12、2 月 12 日至2 月 25 日，美食外送下訂漢堡王「花生培根雞堡單點」，享買一送一。限於漢堡王指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。



13、即日起至 2 月 28 日，美食外送下訂必勝客/披薩專賣店享指定口味個人比薩（章魚燒/夏威夷/海鮮/泡菜燒肉/彩蔬）買一送一，限於必勝客指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。



14、2 月 3 日至 2 月 28 日，美食外送下訂必勝客享指定點心（起司濃心酥／QQ 球5顆／黃金雞軟骨）買一送一。限於必勝客指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。



15、即日起至 2 月 28 日，美食外送下訂肯德基指定蛋塔點心組合，享 6 折起，限於肯德基指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。