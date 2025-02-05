元宵節在小七就能買燈籠、吃湯圓！這次7-11為迎接元宵節，推出限定優惠及新品。其中包含CITY TEA「團圓紅豆湯」，讓人24小時都能吃湯紅豆當搭配芝麻湯圓、小紅白湯圓。因應元宵節提燈籠的習俗，7-ELEVEN更販售11款可愛卡通燈籠，最低49元就能入手。



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▲▼7-11元宵節優惠 元宵節湯圓 元宵節燈籠新品 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理



7-ELEVEN元宵節 情人節會員優惠活動

7-ELEVEN為迎接元宵節與情人節雙重節慶，特別推出會員優惠活動，會員在2/12-2/16期間內，針對12大類商品消費滿288元可享現折28元，滿1,288元立折128元並加贈20點OPENPOINT，滿1,888元更贈送泰山玄米油等好禮，在小七買湯圓還享有兩件88折、3件79折優惠，元宵節補貨更能省一波。▲7-11元宵節優惠 元宵節滿額折扣 元宵節湯圓優惠 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理如果沒時間自己煮湯圓，能直接在小七買一碗！7-11因應元宵節話題，2/5起推出CITY TEA團圓紅豆湯，內含桂冠芝麻小圓子及小紅白湯圓，搭配紅豆湯基底，打造溫暖與團圓的療癒甜湯，讓人隨時隨地都能感受元宵節氣氛。本次新品於2/5-2/18期間，推出限時特價65元，元宵節湯圓一定要喝到。▲7-11元宵節湯圓新品 小七湯圓開賣 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理元宵節不只吃湯圓、大小朋友也要提燈籠，這次7-ELEVEN特別推出11款卡通IP燈籠，包含三麗鷗蛇年Kitty、酷洛米、迪士尼米奇、奇奇蒂蒂，以及超人氣角色哆啦A夢、蠟筆小新、史努比、咖波等，單個售價49元就能入手。7-11更加碼「OPEN!蛇來運轉燈籠」限定燈籠，結合傳統提燈、舞龍舞獅兩種玩法，加購價59元，讓大小朋友在元宵節都玩瘋。▲▼7-11元宵節燈籠新品 11款卡通燈籠最低49元入手 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理

活動日期：2025年2月12日至2月16日

活動內容：

1、滿額立折：

會員購買CITY系列、常溫飲料、冷藏飲料、泡麵、零食、糖果、健美機能品、冰品、冷凍、啤酒、甜點、寵物食品等指定商品，每滿288元現折28元、滿1,288元立折128元再加贈20點OPENPOINT。



2、滿額贈禮活動：

單筆消費滿1, 288元贈好禮三選一，選擇包含舒敏厚棒衛生紙1串、靠得住草本抑菌23cm14片2包、小白兔握式暖暖包8片。單筆消費滿1,888元加贈泰山玄米油1瓶(每會員限領3份)。



7-ELEVEN元宵節新品 團圓紅豆湯

上市日期：2025/02/05

售價：75元

優惠活動：2月5日至2月18日推出新品嘗鮮價65元。



7-ELEVEN元宵節燈籠商品推薦

10大元宵卡通燈籠：49元

OPEN!蛇來運轉燈籠：售價69元，當筆加價購59元可獲得。