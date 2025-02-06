情人節必吃草莓甜點！微熱山丘春季限定「草莓蘋果酥」即日起浪漫回歸，主打粉嫩酸甜的莓果、搭配酸甜檸檬糖霜、青森紅玉蘋果內餡，打造最浪漫的草莓季甜點，也超適合情人節跟女友、閨蜜分享。這次新品「草莓蘋果酥」即日起在全台微熱山丘門市及官網同步販售，粉絲可以立刻衝嚐鮮。



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▲▼微熱山丘草莓蘋果酥季節限定回歸，情人節甜點推薦 / 微熱山丘提供、WalkerLand窩客島整理



微熱山丘 草莓蘋果酥

微熱山丘除了超人氣鳳梨酥之外，每年季節限定的「草莓蘋果酥」也總是吸引許多粉絲，不管是自己吃、拿來送人都超適合。草莓蘋果酥特別使用法芙娜草莓調溫可可脂，保留自然的莓果香氣，再搭配微酸爽脆的日本青森紅玉蘋果餡、手工酥皮、外層再撒上點點檸檬糖霜，酸甜風味超高人氣。▲微熱山丘草莓蘋果酥，即日起期間限定回歸 / 微熱山丘提供、WalkerLand窩客島整理正逢情人節前夕，這次微熱山丘「草莓蘋果酥」即日起正式回歸開賣，新包裝牛皮紙盒搭配蘋果紅、草青綠與春櫻粉的視覺設計，打造簡約清新的風格、又充滿春日氛圍。微熱山丘表示，「草莓蘋果酥」即日起在微熱山丘官網、全台體驗門市及 To Go 專櫃販售，粉絲可以手刀朝聖。▲微熱山丘草莓蘋果酥強勢回歸，情人節甜點必買 / 微熱山丘提供、WalkerLand窩客島整理

售價：$390元/6入

販售通路：微熱山丘官網、全台體驗門市、To Go專櫃