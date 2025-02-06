小巨蛋上班族又有新選擇了！掀起台北生義大利麵風潮的PASTAIO，於近日在小巨蛋周邊開設全新概念Pastaio noodle cafe ，以極厚法式吐司、甜點和咖啡為主打，再結合創意生義大利麵，整體店觀更是營造出帶有一點時尚和休閒的都會植物系風格，讓人在此愜意享用早午餐、下午茶。



▲▼小巨蛋咖啡廳、早午餐推薦Pastaio noodle cafe / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



小巨蛋咖啡廳 Pastaio noodle cafe

首間登場的Pastaio noodle cafe ，就位於捷運小巨蛋巷弄中，延續PASTAIO以往的金色拱門、大面積落地窗等特色，戶外區打造成綠意溫室氛圍，室內則是有低調奢華感，讓人走過、路過都忍不住好奇停下腳步。而開放式廚房不僅是對於自身的自信展現，更讓用餐的人看見製作過程、更加安心。▲▼Pastaio noodle cafe 新開幕店內裝潢適合打卡/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝主打必點「極厚法式布蕾吐司」是選用厚切4公分的布里歐麵包，浸泡在香草蛋液中打12小時以上，讓整個吐司吸滿蛋液後煎烤，更反覆撒上砂糖炙燒，達到外層酥脆、內餡濕潤口感，是連法國人都直呼好吃的法式吐司。有視覺感震撼的「火焰橙香蜂蜜」在桌邊淋上法國香橙干邑甜酒後點火，香氣四溢。還有擠上滿滿的自製西西里開心果瑞可達起司的「開心果」，加上些許烤開心果碎粒、酸甜杏桃醬增添不同口感和香氣。▲▼Pastaio noodle cafe 必點招牌「極厚法式布蕾吐司」和「異國生義大利麵」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝除了招牌「極厚法式布蕾吐司」跟上開心果的流行，就連咖啡也推出「開心果維也納」，濃郁的開心果奶油搭上帶有微酸果香風味的淺焙咖啡，達到完美的平衡。甜點也推薦加入大量大溪地香草製成的「布蕾布丁塔」，和72%黑巧克力和義式杏仁餅混搭「義式巧克力布丁」，多款甜點選擇找一天揪閨蜜來聚餐、吃甜點。▲▼Pastaio noodle cafe 有推開心果維也納、布蕾布丁塔/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝若是想要吃點輕食、正餐的話，在Pastaio noodle cafe 也有可頌、佛卡夏、異國生義大利麵選擇。可頌系列是將酥香的可頌雙面煎壓後，再加上各種配料，首推「酪梨可頌」，新鮮酪梨、水波蛋、墨西哥辣椒、檸檬汁和起司等層層堆疊，是款層次豐富的早午餐選擇。而生義大利麵則是結合亞洲各地元素，推出陝西「油潑鮑魚褲帶麵」、蘇杭特色「江南蟹黃直麵」、泰式「龍蝦醉鬼寬麵」、菲律賓國民美食「鐵板西西格直麵」等。推薦閱讀： 赤峰街新甜點！夜市王推「桐生日式可麗餅」插旗台北，草莓山丘必點。 ▲▼Pastaio noodle cafe 也有輕食可頌、異國生義大利麵等選擇/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

地址：台北市松山區敦化北路199巷2弄19號

電話：02-27180385

座位數：室內30席、戶外6席

營業時間：11：30~15:30；17:00~21:00