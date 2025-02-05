2025北港燈會以「粼光遶境」為主題，透過光影藝術結合宗教文化，打造十大燈區，展現北港獨特的歷史、人文與創新魅力。今年燈會分為兩階段啟燈，首波自1月24日起點亮北港老街、義民廟、北港武德宮及北港鎮公所等地，與民眾共度春節。2月3日晚間，縣府於顏思齊紀念碑圓環舉行啟燈儀式，縣長張麗善與多位貴賓共同見證燈會盛大開幕，吸引來自全國及海外遊客，預計總參觀人次將突破200萬。



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▲▼雲林2025北港「粼光遶境」主題燈會！媽祖粼光祈福造型小提燈限量領取 / 雲林縣政府文化觀光處提供、WalkerLand窩客島整理



北港燈會被譽為「燈會原鄉」，擁有悠久歷史與文化底蘊，近年來更屢獲國內外13座大獎，奠定其國際知名度。今年的燈會不僅展現傳統工藝，亦融入現代科技，並與聯合國17項永續發展目標（SDGs）接軌，朝向「文化永續」、「綠色旅遊」及「國際慢遊」發展。展期自1月24日至2月14日，每日傍晚5點30分至晚間10點亮燈，活動內容豐富，包括燈會市集、30組國內外藝術家與在地藝師作品展示、超過50組花燈、千人提燈踩街以及252場主燈聲光秀，讓遊客深刻體驗台灣燈會的獨特魅力。▲北港燈會被譽為「燈會原鄉」，擁有悠久歷史與文化底蘊 / 雲林縣政府文化觀光處提供、WalkerLand窩客島整理自2019年起，雲林縣政府文化觀光處推動「上半年瘋女神、下半年瘋男神」的觀光策略，成功吸引大量遊客，讓雲林觀光人次自2020年突破千萬，至2024年已達2,196萬人，成長幅度翻倍。其中，北港朝天宮與北港武德宮更成為全台最受歡迎的宗教觀光勝地。北港燈會作為台灣燈會的發源地，今年以「粼光遶境」為核心概念，聚焦「傳承、創新、永續」，結合雲林山、海、平原特色，打造融合歷史文化與現代藝術的燈光盛宴。▲今年以「粼光遶境」為核心概念，聚焦「傳承、創新、永續」，結合雲林山、海、平原特色，打造融合歷史文化與現代藝術的燈光盛宴 / 雲林縣政府文化觀光處提供、WalkerLand窩客島整理燈會十大燈區以不同主題展現北港文化與藝術創意，其中「粼光遶境」燈區以108顆象徵媽祖的珠簾搭配光束與竹編結構，呈現自1621年開臺以來的歷史脈絡；「祈福天光」燈區則以北港朝天宮為主燈，結合LED燈光雕，展現壯麗宗教氛圍；「笙藝興華」燈區則將北港老街巷弄打造成時光隧道，以傳統燈籠、油紙傘與竹編藝術營造懷舊氛圍。「環境永續」燈區則透過低碳燈飾與環保材料，展現燈會對環境保護的承諾，而「農業永續」燈區則運用雲林當地的稻草、蚵殼、海廢與竹構藝術，呈現農村風貌與綠色理念。▲粼光遶境」燈區以108顆象徵媽祖的珠簾搭配光束與竹編結構 / 雲林縣政府文化觀光處提供、WalkerLand窩客島整理此外，燈會場域涵蓋北港歷史建築與古蹟，包括國定古蹟北港朝天宮、縣定古蹟北港義民廟，以及水道頭文化園區的十角水塔等，透過燈光藝術重新詮釋這些歷史地標，讓傳統文化與現代科技交相輝映。今年更特別加入布袋戲演出，讓「黃世志電視木偶劇團」以戶外搭棚野台戲方式，將傳統戲曲與現代光影技術結合，讓觀眾感受跨時代的藝術創新，吸引各年齡層的遊客共賞這場文化饗宴。▲燈會場域涵蓋北港歷史建築與古蹟，包括國定古蹟北港朝天宮、縣定古蹟北港義民廟 / 雲林縣政府文化觀光處提供、WalkerLand窩客島整理

2025北港燈會「粼光遶境」璀璨啟燈 十大燈區點亮信仰與文化之光

第一燈區「粼光遶境」（顏思齊紀念碑圓環）

作為燈會主燈區，由建築藝術團隊B群與2041打造，主燈《鄰光遶境》以燈塔造型結合媽祖108顆珠簾，象徵顏思齊初抵台灣的光景。燈塔中央的「生命之泉」光影流動，每晚六點至十點，每15分鐘上演一次聲光秀，營造震撼視覺體驗。



第二燈區「祈福天光」（北港朝天宮）

作為燈會的信仰核心，該燈區由燈光大師周鍊設計，以LED光雕點亮朝天宮，並融入「北港迎媽祖」與「北港進香」元素，讓信眾在燈海中感受媽祖的庇佑與文化的傳承。



第三燈區「笙藝興華」（安和街、共和街）

透過竹編燈籠、斗笠燈飾與六十甲子燈組，營造北港懷舊街景。燈區中特別打造「白蛇傳」與「招財小靈蛇」燈組，融合神話故事，帶來祈福寓意。



第四燈區「笙憶遊閣」（北港義民廟）

此區以藝閣文化為主題，邀請燈藝大師顏三泰打造迎神藝閣車，搭配牛車傘牆、24節氣燈籠及「義犬將軍」燈飾，展現北港傳統的迎神習俗與歷史風華。



第五燈區「永續虹光」（水道頭文化園區）

結合生態與信仰理念，透過蚵殼方舟《媽祖淨化大海的船－串吊蚵的光巢》傳遞環保概念，《虹光》燈飾則透過變色圓球與稻穗燈組，展現雲林農業的永續願景。



第六燈區「光輝歲月」（北港登記所）

由佛光山雲林講堂策劃，主打「心靈環保」與「節能減排」理念，民眾可透過腳踏車發電點亮祈福燈，體驗環保與宗教文化結合的互動裝置。



第七燈區「戲遊藝事」（大復戲院）

傳統布袋戲魅力重現，黃世志電視木偶劇團每日演出，並設有布袋戲影片播放區及手偶體驗區，讓遊客近距離接觸台灣戲曲文化。



第八燈區「祥蛇獻瑞」（北港鎮公所）

結合生肖主題，打造《小龍財神來報喜》與《森林音樂會》燈組，喜氣洋洋的設計吸引親子共賞，為遊客帶來新春吉祥寓意。



第九燈區「金運無量」（北港武德宮）

「虎財神花燈」與「環保地庫金爐花燈」運用節能LED技術，展現傳統信仰與環保理念共存的美學，傳遞財運與環保意識。



第十燈區「光耀未來」（北港文化中心）

藝術家吳登興與王耀新聯手打造趣味燈組，透過創新科技與傳統文化交織，寓意北港的文化傳承與未來發展，適合親子同遊。



▲2025北港燈會「粼光遶境」璀璨啟燈 十大燈區點亮信仰與文化之光 / 雲林縣政府文化觀光處提供、WalkerLand窩客島整理



2025北港燈會 媽祖粼光祈福造型小提燈限量領取

領取時間：2月3日至2月14日，每日18:00起

地點：水道頭文化園區活動服務台

領取條件：

於北港燈會三個燈區拍照打卡，上傳至Facebook或Instagram，標籤「#燈會原鄉在北港」，並設定公開分享

下載「慢遊雲林」APP，並點讚「慢遊雲林」粉絲專頁

每日限量，換完為止



2025北港燈會 顏思齊紀念碑圓環聲光秀

展演時間：2月3日至2月14日，每日18:00至22:00

每15分鐘展演5分鐘



2025北港燈會 北港朝天宮元宵晚會

時間：2月11日（星期二）18:30

地點：北港義民路與民主路交叉口

活動內容：超級紅人榜藝人演出，包括于美人、蔡昌憲、許志豪等



2025北港燈會 巳事如意慶元宵 千人元宵踩街活動

時間：2月11日（星期二）

活動路線：17:10朝天宮引聖火儀式 → 17:45北辰國小司令臺前 → 成功路 → 北辰路 → 公園路 → 文化路 → 光明路 → 義民路（橋下） → 民生街 → 中山路 → 北港朝天宮



2025北港燈會老街巷弄活動（含義民廟）

街頭藝人表演時間：

1月24日至1月26日、1月31日至2月3日、2月7日至2月9日、2月11日、2月14日，每日18:30至20:30



彩繪燈籠體驗：

1月25日、1月26日，2月1日、2月2日、2月8日、2月9日，18:30至19:30，每半小時一場



2025北港燈會北港登記所活動

佛光山雲林講堂：「心靈環保，節能減排」互動燈組及祈福卡活動（2月3日至2月14日，每日17:30至21:30）

彩繪燈籠體驗（18:00至20:30，每半小時一場）：2月3日、2月7日、2月8日、2月9日、2月12日、2月14日

街頭藝人表演（18:30至20:30）：2月3日、2月7日、2月8日、2月9日、2月12日、2月14日



2025北港燈會水道頭文化園區活動

藝閣扮仙體驗：1月25日至2月14日（除夕不開放），每日13:00至18:00，燈會期間體驗價1000元/人（原價2000元）

燈會市集與表演：1月29日至2月14日

十角水塔聲光秀：2月3日至2月14日，17:30至22:00，每半小時一場

園區街頭藝人表演（18:30至20:30）：2月7日、2月8日、2月9日、2月12日、2月14日

彩繪燈籠體驗（18:00至20:30，每半小時一場）：2月3日、2月7日、2月8日、2月9日、2月12日、2月14日



2025北港燈會北港文化中心展覽

1月18日至2月5日：徐志綱「台灣經典鐵道風情展」

2月8日至2月25日：陳陽春「大師紀念特展」



2025北港燈會情人節活動 星空球魔法棒限量領取

領取時間：2月14日 18:00起

地點：水道頭文化園區活動服務台

領取條件：

兩人合照比愛心或身著愛心服飾、飾品於水道頭燈區拍照打卡，上傳至Facebook或Instagram，標籤「#2025北港燈會粼光遶境、#我愛北港」，並設定公開分享

數量有限，換完為止



▲2025北港燈會 北港朝天宮元宵晚會 / 雲林縣政府文化觀光處提供、WalkerLand窩客島整理