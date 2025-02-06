抹茶控的抹茶季吃爆！這次亞尼克「京都宇治茶季」即日起正式登場，不只推出滿滿的京都抹茶甜點、還有全新焙茶系列，總共6款新品一次滿足抹茶控、焙茶控。本次特別推出推出3款抹茶生乳捲，搭配不同蛋糕外皮，還有全新抹茶泡芙、抹茶磅蛋糕，抹茶控一定要準時衝。



推薦閱讀：冰淇淋買一送一！COLD STONE紫莓樂園藍莓冰淇淋，補班日 情人節最低買一送一。



▲▼亞尼克京都宇治茶季，抹茶生乳捲及抹茶甜點新品推薦 / 亞尼克提供、WalkerLand窩客島整理



亞尼克京都宇治茶季 新品推薦

亞尼克這次抹茶季，推出3款抹茶生乳捲，基本款「宇治抹茶生乳捲」抹茶蛋糕外皮、奢華款「黑金宇治抹茶生乳捲」竹炭蛋糕外皮加金箔，還有7-11獨家販售的「特黑宇治抹茶生乳捲」巧克力蛋糕外皮，三款抹茶生乳捲都搭配宇治抹茶奶霜內餡，打造多種抹茶生乳捲吃法。▲▼亞尼克京都宇治茶季，3款抹茶生乳捲新品 / 亞尼克提供、WalkerLand窩客島整理不只抹茶生乳捲，抹茶控這次也要吃亞尼克「抹茶甜點」新品，搶攻抹茶控的新歡。首推新品「宇治抹茶生‧磅蛋糕」，扎實蛋糕填滿抹茶奶霜、搭配薄糖衣與抹茶粉。另一款「宇治抹茶泡芙」也是本次新品，使用脆口的抹茶巧克力外皮，灌入爆漿抹茶奶霜內餡，讓抹茶控下午茶就吃爆。▲▼亞尼克京都宇治茶季，抹茶甜點新品推薦 / 亞尼克提供、WalkerLand窩客島整理特別的是，亞尼克抹茶季更針對「焙茶」粉絲推出全新甜點，本次特別推出新品「宇治焙茶生乳捲」，從外層蛋糕體、內餡奶霜，都是濃郁醇厚的宇治焙茶風味，讓人吃到療癒的茶香與奶香。「宇治焙茶巴斯克生起司」則將焙茶的獨特焙香與起司的濃郁融合，半熟口感入口即化，無論是抹茶控、焙茶控，這次都要衝亞尼克吃爆。▲▼亞尼克京都宇治茶季，焙茶生乳捲及焙茶甜點新品推薦 / 亞尼克提供、WalkerLand窩客島整理

上市日期：2025/02/05-03/31

品項及價格：

黑金宇治抹茶生乳捲

售價：660元(18cm) / 590元(12cm)



特黑宇治抹茶生乳捲 (7-11限定販售)

售價：630元(18cm)



宇治抹茶生乳捲

售價：630元(18cm) / 580元(12cm )



宇治焙茶生乳捲

售價：630元(18cm) / 580元(12cm)



宇治焙茶巴斯克生起司

售價：690元/6吋



宇治抹茶生‧磅蛋糕

售價：108元/顆



宇治抹茶泡芙

售價：85元/顆