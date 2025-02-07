台北中山人氣司康「TUTUKAKI司康小売所」快閃SOGO復興館！於二月份快閃到SOGO復興館B3，帶來兩款SOGO獨家限定司康塔，以及多款經典司康與可麗露禮盒。這次主打兩款期間限定口味「太妃脆脆餅司康塔」與「香緹草莓甜心司康塔」，無論是喜愛濃郁苦甜風味，還是草莓控，都能找到最適合自己的選擇。此外，TUTUKAKI經典司康與禮盒系列也同步販售，司康控快趁這次快閃一次帶回家，錯過只能等下次了。



▲▼中山站人氣司康「司康小売所」快閃到台北東區 / SOGO提供、WalkerLand窩客島整理



TUTUKAKI司康小売所 快閃SOGO復興館 活動資訊

快閃時間：2月4日（二）至2月24日（一）

快閃地點：SOGO復興館B3 Flavor Field旁

販售商品：

SOGO復興館獨家限定：「太妃脆脆餅司康塔」

情人節限定：「香緹草莓甜心司康塔」限量販售至2月16日

經典商品：經典原味司康、法芙娜可可豆司康

禮盒系列：「TUTUKAKI經典司康禮盒」8入/550元、「TUTUKAKI可麗露綜合禮盒」9入/800元