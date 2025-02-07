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草莓司康塔要吃！中山超強「司康小売所」快閃SOGO，先搶限定款。

2025燈會攻略 司康小売所 快閃 東區 more
2025-02-07 10:07:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：SOGO
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編輯 鄭雅之

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台北中山人氣司康「TUTUKAKI司康小売所」快閃SOGO復興館！於二月份快閃到SOGO復興館B3，帶來兩款SOGO獨家限定司康塔，以及多款經典司康與可麗露禮盒。這次主打兩款期間限定口味「太妃脆脆餅司康塔」與「香緹草莓甜心司康塔」，無論是喜愛濃郁苦甜風味，還是草莓控，都能找到最適合自己的選擇。此外，TUTUKAKI經典司康與禮盒系列也同步販售，司康控快趁這次快閃一次帶回家，錯過只能等下次了。

▲▼中山站人氣司康「司康小売所」快閃到台北東區 / SOGO提供、WalkerLand窩客島整理



TUTUKAKI司康小売所選用法國進口伊斯尼奶油、日本製粉與日本上白糖，打造出經典的酥鬆口感，是司康控激推的口袋店家。本次SOGO復興館快閃，特別推出獨家限定「太妃脆脆餅司康塔」，搭配自家熬煮、香甜中帶點微苦的太妃糖醬，並層層堆疊焦糖脆脆與法國香緹奶油，口感豐富且不膩口，是一款大人系司康。

▲▼司康小売所 SOGO快閃推獨家口味「太妃脆脆餅司康塔」/ SOGO提供、WalkerLand窩客島整理


此外，2/16前，TUTUKAKI特別推出情人節限定「香緹草莓甜心司康塔」，以經典酥鬆司康為基底，鋪上法國香緹奶油與新鮮草莓，並搭配蜂蜜內餡，帶出細膩的甜美層次感。不僅外觀吸睛，更是甜點愛好者與情人節約會的完美選擇，每日限量販售，售完為止。而招牌經典司康「原味、法芙娜可可豆」和多種口味可麗露等也同步販售。

推薦閱讀：赤峰街新甜點！夜市王推「桐生日式可麗餅」插旗台北，草莓山丘必點。

▲▼司康小売所情人節限定「香緹草莓甜心司康塔」也在SOGO販售/ SOGO提供、WalkerLand窩客島整理


 

TUTUKAKI司康小売所 快閃SOGO復興館 活動資訊

快閃時間：2月4日（二）至2月24日（一）
快閃地點：SOGO復興館B3 Flavor Field旁
販售商品：
SOGO復興館獨家限定：「太妃脆脆餅司康塔」
情人節限定：「香緹草莓甜心司康塔」限量販售至2月16日
經典商品：經典原味司康、法芙娜可可豆司康
禮盒系列：「TUTUKAKI經典司康禮盒」8入/550元、「TUTUKAKI可麗露綜合禮盒」9入/800元

 

 

 

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