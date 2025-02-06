春節假期剛結束，年後的旅遊熱潮正悄然興起，特別是適合泡湯與賞花的宜蘭礁溪地區更是熱門選擇。為了吸引錯峰出遊的旅客，晶華國際酒店集團旗下的捷絲旅宜蘭礁溪館推出「慶開學」住房專案，讓旅人能以超值價格享受優質住宿與豐富體驗。此優惠自2月6日至13日於官網限時開放，凡預訂4月30日前的客房，即可享有翌日早餐吃到飽、指定週日入住免加價，並可參加館內特色手作體驗，讓旅程更加多采多姿。



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▲▼捷絲旅宜蘭礁溪館推出「慶開學」住房專案，讓旅人能以超值價格享受優質住宿與豐富體驗 / 捷絲旅宜蘭礁溪館提供、WalkerLand窩客島整理



此次專案特別推出兩款最受旅人歡迎的房型，滿足不同類型的旅遊需求。「沛 日式客房」適合雙人輕旅行，房內設有專屬超大景觀湯池，讓旅客在靜謐的氛圍中享受溫泉的療癒感。而適合家庭與好友同行的「滔 洋式客房」，最多可容納四位大人，每人每晚最低1,125元起，房價已含10%服務費與5%稅金，是親子出遊與團體旅行的理想選擇。值得一提的是，此專案涵蓋二二八連假與清明假期，旅人可提前規劃行程，把握春季出遊最佳時機。宜蘭礁溪以溫泉聞名，每年冬春之際，都是許多旅客前來放鬆身心的熱門時節。捷絲旅宜蘭礁溪館除了提供寬敞舒適的溫泉客房，館內更設有多樣泡湯設施，滿足不同年齡層旅客的需求。房內的大型湯池讓旅客能在專屬空間內享受泡湯樂趣，而深受孩童喜愛的「鴨鴨池」露天風呂，更是親子家庭不可錯過的體驗。此外，館內還設有充滿濃厚日式風情的男女裸湯大浴場，浴場內裝潢以復古磁磚妝點，讓人彷彿置身日本傳統溫泉旅館，盡享放鬆時光。▲宜蘭礁溪以溫泉聞名，每年冬春之際，都是許多旅客前來放鬆身心的熱門時節 / 捷絲旅宜蘭礁溪館提供、WalkerLand窩客島整理除了泡湯，春季正是宜蘭最美的賞花季節，特別是被譽為「宜蘭最美櫻花林道」的燈篙林道，已正式進入花季。沿途種植的五種櫻花品種，會在不同時段陸續綻放，屆時山林將被染成夢幻的粉紅色，形成如詩如畫的景色。燈篙林道的櫻花花期從一月底一路延續到三月底，剛好與捷絲旅宜蘭礁溪館的優惠住房專案相互呼應，讓旅客能夠輕鬆規劃一趟結合溫泉與賞櫻的完美旅行。為了讓旅程更加便利，捷絲旅宜蘭礁溪館也特別推出高鐵加購優惠，讓旅客能以全台最低78折的優惠價格購買高鐵車票，輕鬆抵達礁溪，省去舟車勞頓的不便。無論是想在228連假來場放鬆身心的小旅行，或是規劃清明假期的春季賞櫻行程，捷絲旅宜蘭礁溪館的限時優惠都是旅人不可錯過的好選擇。▲春季正是宜蘭最美的賞花季節，特別是被譽為「宜蘭最美櫻花林道」的燈篙林道，已正式進入花季 / 捷絲旅宜蘭礁溪館提供、WalkerLand窩客島整理

捷絲旅宜蘭礁溪館「慶開學」住房專案

訂房限時優惠：2024年2月6日～2月13日

住宿適用期間：即日起至2024年4月30日

優惠內容：翌日早餐吃到飽、指定週日入住免加價、館內手作體驗活動、訂房加購高鐵車票，享全台最低78折優惠。



房型與價格

沛 日式客房（2人入住）：專屬超大景觀湯池

滔 洋式客房（最多4人入住）：每人每晚最低1,125元起（已含10%服務費與5%稅金）



適用連假與賞櫻季：228連假、清明連假可訂房、燈篙林道櫻花季（花期1月底至3月底）

飯店泡湯設施：房內超大浴池、鴨鴨池露天風呂（適合親子）、男女裸湯大浴場（復古磁磚設計）

官網訂房：https://www.justsleephotels.com

訂房專線：02-7735-5000

