咖波攻佔壽司郎了！壽司郎再度聯手超人氣角色帶來驚喜，邀請到台灣原創IP「貓貓蟲咖波」化身最萌店長，推出2款限定聯名餐點、3款可愛周邊，還有兩波滿額贈與加價購活動，讓粉絲們收集到手軟。活動期間自2/10~3/9為期28天，全台壽司郎門市同步開跑。此外，還有3家主題門市換上咖波專屬裝飾，讓咖波鐵粉親自走進咖波的世界，體驗滿滿藍色魅力。
▲▼壽司郎咖波聯名 / 壽司郎提供、WalkerLand窩客島整理
聯名餐點部分，咖波帶來了最愛的肉肉組合「咖波愛吃肉3貫」，包含鹽味牛排、叉燒、橙醋蘿蔔泥雞胸，3款一次滿足，搭配可愛插卡特典，每款都讓人想收藏。甜點控則不能錯過「咖波蛋糕捲」，濃郁可可戚風蛋糕捲入生乳內餡，包裝上還有拉長長的咖波，可愛又美味。點購「咖波愛吃肉3貫」還能隨機獲得7款角色插卡，數量有限，送完為止。
▲▼壽司郎咖波聯名餐點推薦 / 壽司郎提供、WalkerLand窩客島整理
除了餐點，也推出3款超萌咖波周邊，第一波滿額贈活動於2/10登場，內用滿800元可獲得「咖波趣味大貼紙」，外帶滿500元則能拿到「咖波店長A5資料夾」，皆為限量發送。第二波則自2/17起，內用滿500元可用150元加購「萌抱壽司×《貓貓蟲咖波》壓克力小立牌」，共有8款隨機發送，想收集的粉絲千萬別錯過。此外，活動期間內還有抽獎活動，憑發票或上傳指定照片，就有機會將「咖波懶骨頭」、「國王咖波搪膠公仔」等超可愛好禮帶回家。
▲▼壽司郎咖波聯名周邊免費送 / 壽司郎提供、WalkerLand窩客島整理
這次聯名還打造了3間期間限定的主題店，位於新北新店、台中北屯松竹、高雄義享天地的壽司郎門市，將充滿咖波元素，從牆面到擺設，都能感受到滿滿萌感。狗狗、兔兔、小雞等角色也會驚喜登場，讓用餐變得更加有趣。粉絲們不僅能大啖咖波聯名壽司，還能沉浸在專屬咖波的療癒世界，趕快安排時間衝一波，把握28天限定活動。
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▲▼壽司郎咖波聯名推主題餐廳/ 壽司郎提供、WalkerLand窩客島整理
壽司郎咖波聯名
活動期間：2025/2/10~3/9
活動地點：全台壽司郎門市
聯名餐點：
咖波愛吃肉3貫（60元）
咖波蛋糕捲（90元）
壽司郎咖波聯名滿額贈活動
2月10日起：內用滿800元贈「咖波趣味大貼紙」，外帶滿500元贈「咖波店長A5資料夾」
2月17日起：內用滿500元可150元加購「萌抱壽司×《貓貓蟲咖波》壓克力小立牌」
壽司郎咖波聯名主題門市
新北新店中興路店（新北市新店區中興路三段13號）
台中北屯松竹店（台中市北屯區松竹路一段1177號）
高雄義享天地店（高雄市鼓山區大順一路115號5樓）
壽司郎咖波聯名 抽獎活動
憑600元發票抽精美獎品
上傳聯名餐點照片，抽「咖波懶骨頭」、「國王咖波搪膠公仔」