咖波攻佔壽司郎了！壽司郎再度聯手超人氣角色帶來驚喜，邀請到台灣原創IP「貓貓蟲咖波」化身最萌店長，推出2款限定聯名餐點、3款可愛周邊，還有兩波滿額贈與加價購活動，讓粉絲們收集到手軟。活動期間自2/10~3/9為期28天，全台壽司郎門市同步開跑。此外，還有3家主題門市換上咖波專屬裝飾，讓咖波鐵粉親自走進咖波的世界，體驗滿滿藍色魅力。



▲▼壽司郎咖波聯名 / 壽司郎提供、WalkerLand窩客島整理



壽司郎咖波聯名

活動期間：2025/2/10~3/9

活動地點：全台壽司郎門市

聯名餐點：

咖波愛吃肉3貫（60元）

咖波蛋糕捲（90元）



壽司郎咖波聯名滿額贈活動

2月10日起：內用滿800元贈「咖波趣味大貼紙」，外帶滿500元贈「咖波店長A5資料夾」

2月17日起：內用滿500元可150元加購「萌抱壽司×《貓貓蟲咖波》壓克力小立牌」



壽司郎咖波聯名主題門市

新北新店中興路店（新北市新店區中興路三段13號）

台中北屯松竹店（台中市北屯區松竹路一段1177號）

高雄義享天地店（高雄市鼓山區大順一路115號5樓）



壽司郎咖波聯名 抽獎活動

憑600元發票抽精美獎品

上傳聯名餐點照片，抽「咖波懶骨頭」、「國王咖波搪膠公仔」