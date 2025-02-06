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CASETiFY手機殼新聯名！湯姆貓與傑利鼠38款新品，買就送造型貼紙包。

2025燈會攻略 CASETiFY 湯姆貓與傑利鼠 手機殼 more
2025-02-06 16:20:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：CASETiFY
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

又想換手機殼了！為了歡慶「湯姆貓與傑利鼠」這對歡喜冤家85週年，CASETiFY 這次推出一系列充滿童趣的手機殼、耳機收納包、手機吊飾等，將動畫中湯姆與傑利的經典追逐場面融入設計，讓粉絲隨時感受這對死對頭的爆笑日常。即日起，粉絲可於 CASETiFY 台灣官方網站與品牌概念店入手聯名款，還有機會獲得獨家貼紙包，數量有限，送完為止。

▲▼CASETiFY 湯姆貓與傑利鼠聯名 / CASETiFY提供、WalkerLand窩客島整理



這次的聯名系列完美呈現湯姆貓與傑利鼠的調皮魅力，手機殼採用多款創意設計，像是「湯姆貓與傑利鼠貼紙手機殼」，將動畫中的經典場面化作立體貼紙風格，讓角色們彷彿在手機上奔跑、惡作劇；此外，起司造型的「湯姆貓與傑利鼠手機吊飾」，巧妙運用串珠元素，重現傑利鼠偷起司的可愛模樣。特別推出的「湯姆貓與傑利鼠特別套組」，更將防摔手機殼與手機吊飾一次網羅，讓粉絲輕鬆擁有完整收藏。

▲▼CASETiFY 湯姆貓與傑利鼠聯名手機殼 / CASETiFY提供、WalkerLand窩客島整理


除了手機配件，這次聯名還打造兩款超吸睛的耳機收納包，讓粉絲們能以更具巧思的方式收藏耳機。「傑利鼠耳機收納包」仿照傑利吞下大塊起司的模樣，整體呈現圓潤可愛的三角形；「湯姆貓耳機收納包」則復刻動畫中湯姆貓被砸成方形的搞笑瞬間，玩味十足，兼具趣味性與實用性，絕對是湯姆與傑利迷的必收單品。

▲▼CASETiFY 湯姆貓與傑利鼠聯名耳機收納包 / CASETiFY提供、WalkerLand窩客島整理


本次聯名系列還包含 Apple Watch 錶帶、AirPods 保護殼、iPad 與 MacBook 保護殼等多款電子配件，讓粉絲從手機到筆電都能換上童年回憶。現在於 CASETiFY 官網選購任一聯名款，並登入 CASETiFY CLUB 會員完成結帳，即可獲得獨家聯名貼紙包，數量有限，送完為止。

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▲▼CASETiFY 湯姆貓與傑利鼠聯名推出多款電子配件 / CASETiFY提供、WalkerLand窩客島整理


 

CASETiFY 湯姆貓與傑利鼠聯名周邊

販售通路：CASETiFY 台灣官方網站、CASETiFY STUDiO 品牌概念店
獨家贈禮：於 CASETiFY 官網購買聯名系列並登入會員，即可獲得聯名貼紙包（數量有限，送完為止）

 

 

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