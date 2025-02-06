動漫節衝買爆！2025第十三屆台北國際動漫節2/6-2/10在南港展覽館一館登場，是粉絲們必買、必衝的年度大事之一。2025動漫節集結超過100家廠商、800個攤位共襄盛舉，其中更有超過50家攤商響應文化幣消費政策，讓13至22歲粉絲能以文化幣折抵特定商品，動漫周邊直接買爆。這次窩客島推薦7大必買IP，把南港展覽館變成最大IP周邊快閃店。



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▲▼2025台北國際動漫節 7大IP推薦必買 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



2025台北國際動漫節

這次台北國際動漫節主打超過100家廠商、打造800個攤位，還有豐富的舞台活動，5天活動期間內將舉辦33場簽名會、14場偶像團體演出熱力開唱，國內外13位名師、13位聲優、30組偶像團體與會。ICHIBAN JAPAN日本館更邀請19組近60位嘉賓共襄盛舉，帶來豐富展演內容。動漫迷不僅能追星、互動，還能搶買喜愛作品、角色的限定周邊，這週末就先衝南港朝聖。▲▼2025台北國際動漫節亮點 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝本次動漫節展中，由超夯史努比快閃店yoyogi mart，一次帶來「史努比、迷宮飯、坂本日常」三大角色作品，其中史努比周邊包含超夯珍奶系列、新品針織提袋必買。此外「迷宮飯」更推出超萌角色徽章、收納包、抱枕的療癒小物，還有超呆萌走路菇造型。▲▼2025台北國際動漫節亮點 yoyogi「史努比、迷宮飯、坂本日常」三大角色/ WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝在野獸國攤位則主打近期最夯「膽大黨」限定周邊小物，粉絲們超愛的招財貓「高速婆婆」推出限定公仔、小夜燈、玩偶吊飾、抱枕毯等多種小物，讓粉絲們不論要實用、要收藏都能滿足。同時野獸國攤位還有人氣作品「藥師少女的獨語、迷宮飯」等作品周邊，壓克力立牌、舒壓球吊飾粉絲必買。▲▼2025台北國際動漫節亮點 野獸國「膽大黨、藥師少女的獨語」 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝少女必排、必逛的三貝多攤位，除了集結多款卡娜赫拉周邊小物，過往展覽的主題周邊之外，更有讓少女尖叫的「吉伊卡哇」周邊商品，玩偶抱枕、吊飾，還有山洞造型馬克杯、大頭造型便條紙，集結多款角色讓粉絲通通能買爆。▲▼2025台北國際動漫節亮點 三貝多「卡娜赫拉、吉伊卡哇」 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝每年只要一出現，就吸引粉絲大排長龍的「貓貓蟲咖波」這次在動漫節也是充滿巧思，攤位以街頭塗鴉風格設計，並且推出多款可愛又獵奇的周邊新品。包含咖波機車擋泥板、襪子，還有超獵奇長腳咖波，每隻腳中間都有鐵絲可以隨意彎折，更讓粉絲們笑到想抱回家。▲▼2025台北國際動漫節亮點 貓貓蟲咖波 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝如果喜歡療癒系角色，這次也一定要衝TOYZEROPLUS攤位，包含超軟萌LULU豬系列盲盒、少女心滿分的Esther Bunny兔兔花束，還有近期超夯的「線條小狗」玩偶以及盲盒系列，這次都能在動漫節買得到。此外攤位還有一隻超巨型LULU豬公仔，讓粉絲們邊買、邊打卡。▲▼2025台北國際動漫節亮點 LULU豬、線條小狗 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動日期：2025/2/6-2025/2/10

活動時間：10:00-18:00



2025台北國際動漫節 野獸國攤位限定活動

1、打卡活動

到野獸國 J818攤位與任一打卡牆合影，將照片發佈到IG限時動態，標註 #DANDADAN or #迷宮飯，並標記@SUNRISEPOPHK 及@beast_kingdom_dis，即可得到 #膽大黨 或是 #迷宮飯 扇子乙個



2、滿額贈

消費不限金額即贈限定明信片乙張

消費滿999元即贈藥師少女的獨語或是膽大黨紙袋乙個



2025台北國際動漫節 三貝多攤位限定活動

消費滿500元，可獲得朗萌綺盟 限定透卡乙張

消費滿1000元，可再得卡娜赫拉的小動物 限定紙袋乙個



2025台北國際動漫節 貓貓蟲咖波攤位限定活動

消費滿100元可加購「貼紙造型機299元」或「小圓餅禮盒99元」

消費滿500元可加購「尼龍購物袋299元」