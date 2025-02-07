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完熟金柑TAMA TAMA來台灣了！台北君悅推出「宮崎獻禮·柑甜豐美」限定美食。

2025燈會攻略 君悅甜點 下午茶 情人節 more
2025-02-07 07:26:00 文字：編輯 李維唐 即時報導 攝影：編輯 李維唐
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編輯 李維唐

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新的一年開始，台北君悅酒店與日本宮崎縣政府聯手，把2025年最新鮮的「完熟金柑TAMA TAMA」帶進台灣，推出「宮崎獻禮·柑甜豐美」系列甜點與情人節限定套餐，讓全台灣的美食控、日本控、水果控可以來品嚐來自日本的頂級柑橘風味。

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▲日本2025年最新鮮的「完熟金柑TAMA TAMA」 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝

這款來自宮崎縣的「完熟金柑TAMA TAMA」可不是一般的金柑，每一顆都經過嚴格挑選，不只糖度要達16度以上，直徑超過2.8公分，還要等開花210天後才能採收，才能確保果肉甜美多汁，連果皮都能一起吃。這次負責進口的日商夢多貿易公司表示，希望透過這次與台北君悅酒店的合作，讓更多台灣人品嚐到宮崎金柑的極致美味，也帶來金柑象徵的好運與吉祥。

同時，台北君悅酒店的Baguette禮品烘焙坊特別推出兩款限定甜點，讓金柑的香氣完美融入糕點。第一款是「金柑酥」禮盒（4入），使用兩顆完熟金柑去籽打泥，經過慢火熬煮，搭配甜白鳳豆沙和法國柑橘酒浸潤的鹹蛋黃，再用手工油酥皮包裹，烘焙至金黃酥脆，外皮酥香、內餡濃郁，吃起來甘甜順口。第二款「金柑寶貝」則是外型吸睛的小巧甜點，外層是柑橘慕斯，裡面包著完熟金柑泥、小金桔果泥和杏仁蛋糕，最後淋上鏡面果膠，並用巧克力手寫「春」字點綴，每一口都是柑橘果香與酸甜層次的完美結合。這兩款甜點數量有限，售價介於250元至520元。

▲「金柑寶貝」則是外型吸睛的小巧甜點 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝



除了甜點，寶艾西餐廳還推出了情人節限定套餐，從2月14日至2月16日，以及3月14日至3月16日供應，六道法式料理結合奢華食材，包括魚子醬鑽戒、南非鮑魚、蜜柑鯛薄片、炭烤F1夏多布里昂牛排等。其中，「蜜柑鯛薄片」特別使用以柑橘皮餵養的蜜柑鯛，搭配醃漬四天的完熟金柑果凍碎，再佐以百香果冷湯、葡萄柚果肉，讓每一口都散發自然的柑橘香氣與鮮美口感，完美詮釋金柑的獨特風味。這套頂級美饌每位4,280元+10%，適合情人節來場浪漫的味蕾享受。

▲寶艾西餐廳還推出了情人節限定套餐 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝

台北君悅酒店餐飲處總監曾進昌表示，這次的合作不只展現完熟金柑的特色，也展現酒店對創新料理的用心，希望讓大家能品嚐到不同層次的柑橘風味。不論是限量甜點還是奢華情人節套餐，都是今年開春不容錯過的美食體驗。

▲「金柑酥」禮盒（4入），使用兩顆完熟金柑去籽打泥，經過慢火熬煮 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝

 

 

君悅「宮崎獻禮 · 柑甜豐美」系列甜品與情人節限定套餐

活動地點：台北君悅酒店（Baguette禮品烘焙坊、寶艾西餐廳）
金柑限定甜點（Baguette禮品烘焙坊）
「金柑酥」禮盒（4入）：使用完熟金柑、甜白鳳豆沙、法國柑橘酒浸潤鹹蛋黃，外層手工油酥皮，口感酥香濃郁。
「金柑寶貝」：柑橘造型甜點，外層柑橘慕斯，內餡為完熟金柑泥、小金桔果泥與杏仁蛋糕，最後淋上鏡面果膠，層次豐富。
售價：250元至520元（限量販售）

情人節限定套餐（寶艾西餐廳）
供應日期：
2025年2月14日至2月16日
2025年3月14日至3月16日

 

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