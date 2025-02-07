情人節禮物就決定是你了！這次7-11攜手2大最夯話題角色「DINOTAENG、吉伊卡哇」推出超過50款限定周邊新品，包含短尾矮袋鼠DINOTAENG文具小物、廚房用品，吉伊卡哇系列則主推居家小物、門簾拖鞋，通通在2/12起全台7-11門市開賣，情人節禮物趁機買起來剛剛好。



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▲▼7-ELEVEN短尾矮袋鼠DINOTAENG系列 吉伊卡哇系列新品 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



7-ELEVEN全店精品「DINOTAENG系列」活動方式

7-11這次集點系列萌翻粉絲，配色文青可愛的DINOTAENG系列，推出20款新品，集結QUOKKA帶著BOBO、HATTY、FATTY等人氣角色，推出實用系周邊小物，辦公室必備「造型刺繡票卡套」絨毛刺繡質感超加分，放證件還能搭配「絨毛護士夾」，每款都有伸縮功能。辦公桌上也必須搭配超可愛「絨毛造型筆」7角色隨機出貨，還有上班小巧思「抽拉貼紙盒」寫筆記也超開心。▲▼小七短尾矮袋鼠DINOTAENG周邊，配色文青放辦公室上班被萌爆 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝本次DINOTAENG系列更推出可愛廚房小物，包含「圍裙手套組」黃色圍裙附口袋、附袋鼠、還附一雙超萌袋鼠手套。此外還有角色排排站的「陶瓷便當盒、造型杯蓋馬克杯」都是廚房必備。此外還有粉絲必買的「QUOKKA隨行包」，超萌QUOKKA可以揹在包包上、也可以拆開成為一隻獨立玩偶，增添不同玩法。▲▼小七短尾矮袋鼠DINOTAENG周邊，廚房居家小物超療癒 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝此外，DINOTAENG新品也能在房間增添巧思，包含超萌「QUOKKA抱枕毯」，QUOKKA玩偶內自帶毛毯，讓人蓋毯子、抱玩偶一起追劇，玩偶背後的背包也可以拉開拉鍊收納小物。同時還有「DINOTAENG 摺疊收納籃」收納小物超方便，搭配室內地墊、造型擦手巾，粉絲通通要入手。▲▼小七短尾矮袋鼠DINOTAENG周邊，抱枕毯收納小物太可愛 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝不只袋鼠，話題超高「吉伊卡哇」系列這次也在7-11徵場，超強陣容集結了「吉伊卡哇、小八貓、兔兔烏薩奇、小桃鼠、栗子饅頭、風獅爺」6大超人氣角色推出30款周邊，討伐粉絲的錢包。養娃必收「16公分小腳娃娃」以及一定要帶出門遛的「11公分絨毛吊飾」，最低399元就能入手。這次小七也推出長43公分的「趴姿抱枕絨毛娃娃」放在家裡一起耍廢剛剛好。▲▼小七吉伊卡哇周邊，養娃大中小尺寸，粉絲全都要入手 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝吉伊卡哇 新品系列，這次主打療癒系居家小物，包含超軟萌、超可愛的「棉花糖室內拖」吉伊、小八、兔兔3款選擇，還有超萌睡衣造型「軟式吸水地墊」、粉嫩色系的「長門簾」居家擺飾超夢幻。同時也針對Y2K少女推出萌系「雲朵包」系列，可以調整背帶長度，無論側揹、肩揹都可愛。▲▼小七吉伊卡哇周邊，室內拖鞋萌爆粉絲必買 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

快閃購

活動日期：2025年2月12日(三)11:00起至2025年2月23日(日)24：00止。

活動辦法:活動期間到門市櫃檯直接結帳預購。若有異動依照官網公告為準。

集點加價購

活動時間：2025年 2月24日(一)15:00起至2025年 4月1日(二)24：00止。

活動辦法OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。



7-ELEVEN全店精品「DINOTAENG系列」推薦周邊

QUOKKA 抱枕毯：790元

摺疊收納籃：359元

室內地墊：349元

造型水晶球：499元

造型圍裙手套組：649元

陶瓷便當盒：349元

造型杯蓋馬克杯：499元

絨毛造型筆 (隨機款式)：199元

抽拉貼紙盒：129元

造型刺繡票卡套：349元

輕量摺疊傘：499元

隨行包 (含絨毛玩偶)：499元

FATTY 造型擦手巾：249元

絨毛護士夾：199元



7-ELEVEN全店精品「吉伊卡哇系列」快閃購活動方式

活動日期： 2025年2月12日(三)11:00起至2025年4月1日(二)24：00止。



7-ELEVEN全店精品「吉伊卡哇系列」推薦周邊

小腳娃娃：499元

絨毛吊飾：399元

趴姿抱枕絨毛娃娃：799元

雲朵包：599元

透明傘：269元

口袋傘：399元

PD快充伸縮線：439元

磁吸行動電源：1499元

快充充電器：880元

軟式吸水地墊：139元

擦手巾：258元

棉花糖室內拖：599元

長門簾：299元

床包枕套組：單加大549元/雙人649元/雙加大749元

睡墊三件組：899元

雙人羊毛被：999元

四季萬用法蘭絨毯：299元