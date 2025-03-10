高雄日航酒店日本料理「飛翔」餐廳空間融合日式庭園意象，有大量綠色植栽點綴，氛圍舒心優雅，透過燈光與層板的巧妙安排，讓空間充滿深度與想像；「飛翔」除了提供和食、壽司之外，還有鐵板燒，而套餐從前菜、主菜到餐後水果甜點都相當細緻。



▲高雄日航酒店飛翔餐廳空間融合日式庭園意象/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲高雄日航酒店飛翔餐廳選用百年歷史的日本富山縣高岡市「能作」錫器/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「飛翔餐廳」特別選用有「鮪魚島」之稱、長崎縣新上五島町的鮪魚中腹，肉質細緻，而搭配清香的紫蘇葉和靜岡真妻山葵，恰好平衡了鮪魚豐富的油脂，促使味覺更加清爽；茶碗蒸則是選用肉質豐滿、彈牙的帝王蟹，完美融合將新鮮又濃郁海味與蛋香，並且以低溫細火慢蒸至七分熟，藉此保留甜嫩口感，每一口都帶有帝王蟹的鮮美與甘甜。



▲高雄日航酒店飛翔餐廳選用長崎縣新上五島町的鮪魚中腹/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲高雄日航酒店飛翔餐廳茶碗蒸完美融合鮮美帝王蟹和軟嫩蒸蛋/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

其中，季節壽司十貫包含日本真鯛、澎湖花枝、比目魚、北海道海膽、日本牡丹蝦、北海道干貝、愛媛縣白魽、長崎鮪魚赤身、大腹以及蔥鮪魚泥等；酒蒸鮑魚佐鮑魚肝醬以新鮮鮑魚加上清酒和昆布細火燉煮兩個小時，使鮑魚充分吸收高湯精華，同時也讓肉質更加細膩。 此外，長瀨料理長運用鮑魚肝醬，將壽司飯拌入，呈現日式Risotto的小創意，鮑魚肝醬包裹著粒粒分明的米飯，鮮明海味之中帶有淡雅奶香氣息。

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▲高雄日航酒店飛翔餐廳套餐包含壽司十貫/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲高雄日航酒店飛翔餐廳的酒蒸鮑魚佐鮑魚肝醬/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

飛翔店家資訊

午餐：11:30～15:00 ( 最後點餐: 14:00) 晚餐：18:00～22:00 (最後點餐: 21:00)

地址：高雄市前鎮區林森四路268號2樓

電話：07 337 7031

訂位連結：高雄日航酒店

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▲高雄日航酒店飛翔餐廳由曾任日本駐台官邸料理長的瀨料理長長瀨剛領銜/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲高雄日航酒店飛翔餐廳的酒蒸鮑魚佐鮑魚肝醬/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲高雄日航酒店飛翔餐廳蔥鮪魚泥/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲高雄日航酒店飛翔套餐以溫暖道地的味噌湯等收尾/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝