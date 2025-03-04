高雄高空酒吧加一！位於高雄日航酒店頂樓的「天空酒吧 RB22」，空間色調以黑色和褐色為主，搭配間接與柔和的燈光，呼應港都海洋風情；戶外和室內都有座位，不論四季、晴雨都能於「天空酒吧 RB22」自在享受精選酒品和歐陸料理，亦是高雄約會絕佳選擇。



▲高雄高空酒吧推薦！高雄日航酒店天空酒吧 RB22/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲高雄日航酒店以黑色和褐色為主色調，風格沈穩/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「天空酒吧 RB22」調酒特別推薦「十二湖」，靈感源自日本青森的十二湖，清新的色澤象徵湖泊景緻。基底選用艾斯芮德伏特加、巧妙融合君度橙酒與櫻花糖漿，並加入檸檬汁、紫羅蘭利口酒點綴，口感清爽且富有層次，感受得到清甜的花香。▲高雄日航酒店天空酒吧調酒多元，特別推薦靈感源自青森的「十二湖」/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲高雄日航酒店天空酒吧的調酒師/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「天空酒吧 RB22」人氣最高的調酒為粉嫩討喜、滿溢春天氣息的「若櫻」，基底選用日本知名琴酒「六ROKU GIN」，搭配白鶴柚子酒，為酒體增添清新細緻的果香，香甜的花香源自櫻花蜜，櫻花苦精則為調酒添入一絲苦澀，一推出便深受許多女性調酒迷喜愛。推薦閱讀： 高雄日航酒店打造高雄高規格日系服務！日式舒適客房、頂級奢華料理，開幕限定每晚4800元。 ▲高雄日航酒店天空酒吧的人氣調酒若櫻/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲高雄日航酒店天空酒吧的人氣調酒若櫻洋溢春天氣息/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

天空酒吧 RB22店家資訊

地址:高雄市前鎮區林森四路268號

電話：07-537-8800