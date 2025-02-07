在台灣如果想追求最頂級的奢華溫泉驗，就不能錯過星野集團旗下的奢華溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」，會讓人住一次、就愛上的地方。現在就在2025這個冬天「虹夕諾雅 谷關」攜手英國頂級香氛品牌Jo Malone London，推出期間限定的「湯泉潤肌」住宿專案，即日起至3月11日正式開放預訂。這場特別的溫泉體驗靈感來自Jo Malone London全新「修癒甦活系列」，結合東西方泡湯文化，讓旅客在冬季享受溫泉的溫暖與芳香保養的極致放鬆，為身心帶來深層修復。



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▲「虹夕諾雅 谷關」攜手英國頂級香氛品牌Jo Malone London，推出期間限定的「湯泉潤肌」住宿專案 / 虹夕諾雅 谷關提供、WalkerLand窩客島整理



虹夕諾雅 谷關表示，這次的專案不僅讓旅客能夠泡在谷關知名的「美肌之湯」溫泉中，還能搭配Jo Malone London的高端保養產品，讓肌膚在沐浴後得到最好的滋養。入住旅客將獲得Jo Malone London「植癒煥新潔膚露」與「繁花滋養身體乳霜」，潔膚露散發海索草、香桃木與杜松子的清新木質香氣，能同時用於身體與頭髮清潔，泡沫細緻溫和，帶來清爽潔淨的感受。而身體乳霜則富含玻尿酸、乳木果油與維他命E，能為沐浴後的肌膚補充水分，使肌膚更柔嫩細緻，並伴隨令人放鬆的花香，讓身心都沉浸在舒適的療癒氛圍中。



▲這次的專案不僅讓旅客能夠泡在谷關知名的「美肌之湯」溫泉中，還能搭配Jo Malone London的高端保養產品 / 虹夕諾雅 谷關提供、WalkerLand窩客島整理

除了高端溫泉與頂級保養組合，這次專案還精心安排了一系列能夠提升泡湯體驗的活動。入住當晚，旅客可前往度假村的大浴場，享受溫暖的碳酸氫鹽泉，這種泉質能溫和呵護肌膚，使皮膚更加光滑細緻。泡湯後，旅客將來到池畔涼亭，品嚐無咖啡因漢方茶與精緻的季節點心，不僅補充水分與熱量，也能像歐洲古老浴場文化一樣，在悠閒的氛圍中與親友談心交流，感受寧靜而溫暖的夜晚。最後，在星空下進行深呼吸與舒緩伸展，讓身體徹底放鬆，透過與大自然的連結，釋放生活壓力，讓身心達到最完美的平衡狀態。▲入住當晚，旅客可前往度假村的大浴場，享受溫暖的碳酸氫鹽泉 / 虹夕諾雅 谷關提供、WalkerLand窩客島整理虹夕諾雅 谷關「湯泉潤肌」之旅，每日僅限三間房型供應，分別為一間「山霞房」與兩間「風音房」，適合想要享受靜謐放鬆時光的旅客。專案僅開放給13歲以上的貴賓，並包含一晚住宿、精緻晚餐、早餐、溫泉體驗、Jo Malone London香氛保養品，以及池畔茶點與星空伸展活動。這場結合溫泉與香氛的頂級療癒之旅，即日起至3月11日限時開放預訂，想體驗冬日極致放鬆的旅客，千萬不要錯過。▲虹夕諾雅 谷關「湯泉潤肌」之旅，每日僅限三間房型供應，分別為一間「山霞房」與兩間「風音房」，適合想要享受靜謐放鬆時光的旅客 / 虹夕諾雅 谷關提供、WalkerLand窩客島整理

虹夕諾雅 谷關「湯泉潤肌」住宿專案

活動期間：即日起至2025年3月11日（2月28日至3月2日不適用）

活動地點：「虹夕諾雅 谷關」（台中谷關溫泉度假村）

參加對象：限13歲以上旅客



每日限定房型：

山霞房（一間）

風音房（兩間）



專案內容（依官網價格為準）：

住宿一晚（含客房溫泉）、晚餐（會席料理）、早餐、大浴場溫泉體驗（碳酸氫鹽泉，美肌之湯）、Jo Malone London香氛保養組（每房贈送）、植癒煥新潔膚露 200ml、繁花滋養身體乳霜 200ml、星夜暖茗（池畔漢方茶與季節點心）、星空森呼吸（夜間深呼吸與伸展活動）



建議行程

第一天

15:00 ⎯ 辦理入住與專案介紹

17:30 ⎯ 晚餐（會席料理）

19:30 ⎯ 大浴場溫泉體驗

20:30 ⎯ 星夜暖茗（池畔茶點）

21:00 ⎯ 星空森呼吸（伸展放鬆）

第二天

07:00 ⎯ 享受客房溫泉

08:00 ⎯ 早餐

12:00 ⎯ 辦理退房

注意事項

需於官網預約並先行付款，恕不接受退款；若遇天候影響，戶外活動將改至室內進行。

虹夕諾雅 谷關

所在地：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號

交通：從台北松山機場出發，在台北站轉乘高鐵到台中站後，駕車約90分鐘

客房數：49間（所有房間均設有半露天溫泉）

入住時間：3:00pm、退房時間：12:00pm

官網：https://hoshinoya.com/zhtw/