東區餐酒館再添新選擇！由「吾居炭火私廚」延伸打造的「UCHI 吾居炭火餐酒」正式亮相，以「炭火直烤與煙燻賦味」與「西式作法的日式料理」為核心，帶來創新的日式炭火小料理。同時攜手東區知名酒吧 Drizzle by Fourplay 的冠軍調酒師 Allen，設計六款聯名調酒，搭配 30 款精選日本酒，讓餐酒搭配更具層次感。也針對情人節推出限定套餐，並加贈限定香氛噴霧，還有KTV包廂邊吃、邊喝、邊嗨唱，滿足聚會與派對需求。



▲▼台北東區餐酒館新開店「UCHI 吾居炭火餐酒」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



台北東區 UCHI 吾居炭火餐酒

「UCHI 吾居炭火餐酒」主打炭火與煙燻技法，運用直火碳烤、草本煙燻與西式醬汁，賦予料理更多風味層次。例如「松阪豬/蜜味噌」透過炭烤增添焦香，「牛肉/紅酒烤肉醬」結合西式風味，讓肉質更顯鮮嫩。「豬老饕/紅酒番茄/柚子烏醋醬」選用台灣黑豬肋眼，搭配柚子烏醋，鹹甜交錯帶來細膩滋味。此外，丼飯系列如「月見牛肉飯/肉燥」，將日本和牛燉煮成肉燥，搭配蛋黃與炭火香氣，呈現新式日式丼飯風格。▲▼台北餐酒館「UCHI 吾居炭火餐酒」以直火炭烤與煙燻為主打/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝餐廳內部以極簡沈穩設計結合炭火元素，半開放式廚房讓客人能近距離欣賞直火料理過程，搭配焦化木頭設計，呼應品牌的炭火精神。而最特別的是，規劃可容納20人的KTV包廂，包場3.5小時、35,000元就可以擁有完整的空間，可全額抵酒水和餐點，下次慶生、開派對就選這，讓大家吃得開心、喝得開心、也唱得開心，▲▼台北餐酒館「UCHI 吾居炭火餐酒」店內設有KTV包廂/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝也邀請冠軍調酒師Allen合作設計 6 款專屬特調，以清酒為基底「柚子花椒氣泡」，帶來柚子與花椒的微辛風味。融合琴酒與清酒「Gin Sake」，酸度適中的滋味與炭烤料理相得益彰。「紫蘇奶洗蜜茶」則透過奶洗工法，呈現圓潤順滑口感。也貼心準備無酒精調飲，「山竹椰子氣泡」帶有清爽熱帶風情，「伯爵洛神玫瑰」則散發濃郁花香。此外，店內30款日本酒均以 dry 風格為主，確保與料理搭配的平衡度，讓每道餐點風味更加突出。推薦閱讀：▲▼台北餐酒館新開店「UCHI 吾居炭火餐酒」和冠軍調酒師Allen合作推出限定特調/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

營業時間：週一至週日 17:30～23:30

地址：台北市大安區忠孝東路 4 段 223 巷 59 號 1 樓

電話訂位：(02)2711-6757

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