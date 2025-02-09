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高雄約會餐廳推薦！情人節首選「焰 鐵板燒」新菜單，和牛 魚子醬都有。

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2025-02-09 17:22:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：焰 鐵板燒
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編輯 鄭雅之

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台灣高端餐飲持續進化，將永續與在地食材結合，打造更具風味與環保意識的料理體驗。位於高雄漢來大飯店45樓的「焰 鐵板燒」，推出全新「冬季饗焰套餐」，以當季有機食材結合法式精緻烹調，創造獨特的鐵板料理饗宴。由行政主廚Tony張駿霖設計，八道料理展現細膩風味，即日起供應至2025年3月31日，每人2,180元起+10%，誠邀饕客一同品味。

▲高雄漢來美食「焰 鐵板燒」推出冬季饗焰套餐 / 焰 鐵板燒提供、WalkerLand窩客島整理

套餐以北海道干貝搭配咖哩椒鹽、雪蓮子泥與柑橘油醋作為開端，呈現清爽風味。搭配魯邦種小法球麵包與依思尼發酵奶油，為饗宴揭開序幕。湯品提供蘑菇清湯與魚翅湯兩種選擇，前者以油封松露與栗子牛肝菌蒸蛋提升香氣，後者則以老母雞、伊比利火腿與紹興酒燉煮，搭配蟹肉、山茼蒿與手指檸檬，湯頭鮮美。

▲高雄「焰 鐵板燒」情人節訂這家剛好 / 焰 鐵板燒提供、WalkerLand窩客島整理



海鮮熱前菜包含三道精選料理。鮑魚與魚子醬結合梓官野生烏魚子，搭配紐西蘭甜菠菜與老虎奶醬，帶來濃郁層次。炙燒圓鱈佐明太子美乃滋與澎湖海葡萄，展現細膩口感。龍蝦料理則搭配台農66號紅心地瓜與黑糖薑味雞汁，再添黑麻油與橄欖油晶球，呈現冬日溫潤風味。主餐提供美國安格斯牛、日本F1牛、和牛、澳洲和牛等多種選擇，亦有櫻桃谷鴨胸、紐西蘭羔羊排等非牛選項，搭配澳洲小洋芋與竹塘霸王洋菇，提升整體風味。

▲焰 鐵板燒新套餐共有八道菜，有日本F1牛、和牛、澳洲和牛等選擇 / 焰 鐵板燒提供、WalkerLand窩客島整理

主廚特製炒飯選用澎湖火燒蝦仁與櫻花蝦，搭配帕瑪森起司，高溫炙烤後香氣四溢，並加入金黃酥脆起司餅與醃漬大頭菜，創造鹹香與酸爽並存的層次。甜點則是創新提拉米蘇雪崩蛋糕，搭配鹽味焦糖米果脆球，底部浸漬咖啡香甜酒，佐以提拉米蘇冰淇淋與可可碎片，為整場饗宴畫下完美句點。

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▲焰 鐵板燒冬季饗焰套餐每人2,180元起+10%/ 焰 鐵板燒提供、WalkerLand窩客島整理


 

高雄美食 焰 鐵板燒 冬季饗焰套餐

地點：高雄漢來大飯店45樓
供應時間：即日起至2025年3月31日
套餐內容：八道精選料理，包含海鮮熱前菜、主餐、炒飯與甜點
價格：每人2,180元起+10%（不分平假日）

 

 

 

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焰 鐵板燒

phone07-2135767
place高雄市前金區成功一路266號45樓
4.68 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.75
服務品質
4.75
裝潢氣氛
4.75
CP值
4.38
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