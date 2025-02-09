台灣高端餐飲持續進化，將永續與在地食材結合，打造更具風味與環保意識的料理體驗。位於高雄漢來大飯店45樓的「焰 鐵板燒」，推出全新「冬季饗焰套餐」，以當季有機食材結合法式精緻烹調，創造獨特的鐵板料理饗宴。由行政主廚Tony張駿霖設計，八道料理展現細膩風味，即日起供應至2025年3月31日，每人2,180元起+10%，誠邀饕客一同品味。



▲高雄漢來美食「焰 鐵板燒」推出冬季饗焰套餐 / 焰 鐵板燒提供、WalkerLand窩客島整理



套餐以北海道干貝搭配咖哩椒鹽、雪蓮子泥與柑橘油醋作為開端，呈現清爽風味。搭配魯邦種小法球麵包與依思尼發酵奶油，為饗宴揭開序幕。湯品提供蘑菇清湯與魚翅湯兩種選擇，前者以油封松露與栗子牛肝菌蒸蛋提升香氣，後者則以老母雞、伊比利火腿與紹興酒燉煮，搭配蟹肉、山茼蒿與手指檸檬，湯頭鮮美。



▲高雄「焰 鐵板燒」情人節訂這家剛好 / 焰 鐵板燒提供、WalkerLand窩客島整理

高雄美食 焰 鐵板燒 冬季饗焰套餐

地點：高雄漢來大飯店45樓

供應時間：即日起至2025年3月31日

套餐內容：八道精選料理，包含海鮮熱前菜、主餐、炒飯與甜點

價格：每人2,180元起+10%（不分平假日）