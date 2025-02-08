春暖花開，新北淡水無極天元宮迎來一年一度的櫻花盛宴，成為北台灣賞櫻勝地。每年二月，天元宮後山便會被粉色、米色與桃紅交織的「三色櫻」染上夢幻色彩，壯麗的櫻花海與富有中國風格的天壇建築交相輝映，猶如置身異國美景。今年櫻花季已正式開跑，目前「三色櫻」已全面綻放，吸引許多遊客前來賞花拍照，接下來三月還可期待吉野櫻的接力登場，屆時將再度掀起一波賞櫻熱潮。



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2025年新北淡水天元宮櫻花季

無極天元宮被譽為「全台最美寺廟櫻花」景點，每逢花季總吸引大量旅客。天元宮的三色櫻在陽光照耀下閃爍淡淡光澤，搭配典雅的中式宮殿建築，讓不少遊客驚呼「彷彿來到日本」。除了天元宮，淡水還有許多賞櫻秘境可供探訪，如滬尾櫻花大道、北投子生態步道、三芝三生步道等，都是賞櫻佳選。此外，春季的淡水不僅有櫻花可賞，還能欣賞各式綻放的春花，包括楓樹湖古道的木蓮花與山茶花、紫藤花咖啡園的紫藤花隧道、淡江大學宮燈大道的杜鵑花等，讓旅人盡情感受花季的浪漫氛圍。春遊淡水不僅有花海美景，還能品嚐美食、追夕陽、泡湯放鬆，適合規劃一場療癒的輕旅行。淡水福容大飯店推出「春遊淡水住房專案」，平日雙人成行6499元起，凡於3月底前入住，即可免費升等海景房，並加贈下午茶、自行車租借與伴手禮抵用券，讓旅程更加豐富。此外，飯店同步推出「溫泉一泊二食」方案，平日雙人入住7999元起，可享受網友票選的「最美房間」，體驗溫泉大眾池「黃金美人湯」，並搭配美味雙人火鍋，享受奢華溫泉假期。並且，福容大飯店特別推出「服務業換你玩」優惠，專為春節期間辛勤工作的旅宿業、餐飲業、軍警消、醫護人員設計，平日雙人入住海景房優惠價僅4999元，讓辛苦的工作者也能放鬆身心，與親友共度美好假期。

賞櫻景點與花季時間

無極天元宮三色櫻（已盛開）：粉色、米色、桃紅交織花海，搭配宮殿建築美不勝收

吉野櫻（預計3月綻放）：夢幻白粉色櫻花，將再掀賞花熱潮

滬尾櫻花大道：櫻花步道漫步，適合拍照打卡

北投子生態步道、三芝三生步道：櫻花秘境，適合登山健行賞花



其他春季花卉景點

楓樹湖古道：木蓮花、山茶花綻放

紫藤花咖啡園：紫藤花隧道浪漫登場

淡江大學宮燈大道：杜鵑花齊放，增添春日詩意



淡水福容大飯店春季住房優惠

春遊淡水住房專案（平日雙人成行6499元起）

1、免費升等海景房

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地址：新北市淡水區觀海路83號

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