太魯閣晶英酒店在歷經半年多的休養與升級後，於今年1月中旬正式重新開放，並攜手花蓮捷絲旅中正館推出「花蓮山與城住房專案」，以優惠價格邀請旅人深度探索花蓮的山林之美。即日起至4月30日，旅客可於指定日享受買一送一的超值住房方案，每組售價11,000元，入住即可暢享兩大飯店的特色住宿與專屬體驗。



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太魯閣晶英此次回歸，太魯閣晶英酒店不僅強化硬體設施，更精心規劃四大特色遊程，讓旅客在山林環抱之中，體驗深具在地文化與環保精神的活動。「自然醒早午餐」讓旅人無論是晨起迎曙光，還是慵懶賴床，都能自在地於上午12點前享用精緻早餐，悠閒展開旅程。而每日16:30至17:30的大廳藝廊Happy Hour，則準備了現做爆米花、紅白酒，以及太魯閣限定調飲「金色山脈」與「紅橙秘境」，旅客可在午後時光與親友舉杯共享微醺的愉悅氛圍。



除了美食饗宴，飯店更特別設計「太魯閣野學堂」，由專業導覽員帶領旅人探索隱藏於西寶國小內的秘境，感受森林小學的獨特氛圍，並親身體驗原住民傳統射箭文化，進一步領略勇氣、承擔與感恩的精神。另一方面，「永續工作坊－獨居蜂的家」則是與太魯閣國家公園布洛灣管理站合作，透過生態教育與手作體驗，讓旅人了解獨居蜂對環境的重要性，並親手製作獨居蜂旅館，為環境保育貢獻一份心力。為了提供旅客身心靈放鬆的機會，飯店還與英國環保瑜珈品牌「Agoy」攜手打造「駐村瑜珈」活動，參與者可於晨間或月光下沉浸於靜謐的自然之中，使用環保無毒瑜珈墊與瑜珈磚，透過專業老師指導的課程達到身心平衡。Agoy品牌採用低碳製作方式，與太魯閣晶英酒店所秉持的綠色永續理念相契合，讓旅客在享受靜心時刻的同時，也能為環境友善盡一份力。此次「花蓮山與城住房專案」除了入住太魯閣晶英酒店山嵐客房外，還包含衛斯理自助餐廳早餐、免費使用室內外泳池、兒童遊憩區、瑜珈健身室等豐富設施。此外，旅客還可入住捷絲旅花蓮中正館精緻客房或行政套房，享用Just Cafe迎賓茶點，並搭乘花蓮火車站定時定點的免費接駁車，輕鬆遊覽花蓮市區美景。此專案價格已包含所有費用，無須額外支付服務費，提醒旅客提前預訂，以確保入住需求。









太魯閣晶英酒店 花蓮山與城住房專案

活動日期：即日起至4月30日

活動內容：雙人成行，指定日買一送一，每組售價11,000元

住宿飯店：

太魯閣晶英酒店山嵐客房一晚（含自助早餐）

捷絲旅花蓮中正館精緻客房或行政套房一晚（依房型可加價）

附加服務：

．享受飯店設施，包括游泳池、兒童遊憩區、瑜珈健身室等

．捷絲旅花蓮中正館提供免費火車站接駁與Just Cafe迎賓茶點

