遊戲橘子旗下的超人氣線上遊戲「新楓之谷」驚喜現身2025台灣燈會，攜手桃園市政府打造充滿童話色彩的「楓之谷冒險樂園」，將於2月7日試營運起至2月23日，在「活力發光站展區」閃亮登場。本次活動以遊戲中的經典角色為主軸，菇菇寶貝、皮卡啾、雪吉拉、綠水靈及石靈等人氣小怪物將化身燈會主角，現身於精心設計的樂園場景中，邀請粉絲及玩家共度一場夢幻的線下冒險之旅。



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▲2025台灣燈會必看新亮點！「新楓之谷」小怪物現身桃園帶來超萌體驗 / 新楓之谷提供、WalkerLand窩客島整理



本次「楓之谷冒險樂園」一共規劃出五大童話風場景，無論是想重溫童年回憶，還是與好友、家人拍照打卡，都能在這裡找到樂趣。活動場景包括象徵夢想啟程的「夢幻城堡」，玩家可與皮卡啾一同留下珍貴合影；熱鬧的「歡樂儀隊」區域，將有活潑的小怪物們熱情演奏；可愛的「小火車」搭載著菇菇寶貝，帶領玩家展開樂園巡禮；「熱氣球」則邀請玩家與雪吉拉一同翱翔雲端，沉浸在奇幻旅程中；而「旋轉木馬」則以綠水靈為主題，營造出色彩繽紛的歡樂氛圍，讓人彷彿置身童話世界。



▲本次「楓之谷冒險樂園」一共規劃出五大童話風場景，無論是想重溫童年回憶，還是與好友、家人拍照打卡 / 新楓之谷提供、WalkerLand窩客島整理

除了夢幻的場景體驗外，現場還準備了超人氣的限定紀念品與虛寶卡，只要完成指定條件即可免費兌換。「楓谷聯名特效濾鏡片」將於指定日期開放領取，每日限量發放3,000至4,000份，總計20,000份，粉絲千萬別錯過。而「虛寶卡」則是透過拍照打卡並標記官方社群即可獲得，數量同樣有限，想收藏的玩家務必提早前往參與。▲除了夢幻的場景體驗外，現場還準備了超人氣的限定紀念品與虛寶卡，只要完成指定條件即可免費兌換 / 新楓之谷提供、WalkerLand窩客島整理此外，燈會期間的週末限定「小怪物見面會」更是不可錯過的亮點。活動將於2月8日、9日、15日、16日、22日及23日舉行，每日下午14:00至17:00，小怪物們將驚喜現身與玩家互動，帶來最萌合影體驗。除了燈會活動外，「新楓之谷」2025寒假「CHASER」改版正如火如荼進行中，本次更新帶來全新BOSS「林波」，並推出超值獎勵活動，包括「升一等送四等」的究極燃燒活動。此外，玩家只需在商城輸入「TERRYDREAM」即可免費獲得多項珍稀獎勵，包括「小泰里寵物組合包」、「靈魂艾爾達碎片交換券」、「永恆冒險家時裝套組1種選擇券」等，邀請新舊玩家一同感受遊戲樂趣。▲燈會期間的週末限定「小怪物見面會」更是不可錯過的亮點 / 新楓之谷提供、WalkerLand窩客島整理

楓之谷冒險樂園 2025台灣燈會活動列表

日期：2025年2月7日（試營運）至2月23日

地點：2025台灣燈會桃園「活力發光站展區」



楓之谷冒險樂園五大夢幻場景

夢幻城堡：與皮卡啾合影，紀錄難忘回憶

歡樂儀隊：小怪物們熱情演奏，營造歡樂氣氛

小火車：菇菇寶貝帶領玩家搭上可愛列車

熱氣球：雪吉拉陪伴玩家穿梭雲端，享受奇幻旅程

旋轉木馬：綠水靈主題木馬，重溫童年美好時光

燈會限定紀念品（免費兌換，數量有限）



楓之谷聯名特效濾鏡片

領取方式：前往楓之谷服務台即可領取

發放日期：2月15日、16日、22日、23日（每日限量3,000份）

加碼日期：2月8日、9日（每日限量4,000份）

總數量：20,000份



楓之谷虛寶卡

領取方式：與現場小怪物裝置拍照並打卡上傳標記官方社群

發放日期：2月15日、16日、22日、23日（每日限量3,000份）

加碼日期：2月8日、9日（每日限量4,000份）

總數量：20,000份



楓之谷小怪物見面會（週末限定）

出沒日期：2月8日、9日、15日、16日、22日、23日

出沒時間：14:00至17:00（具體時刻依現場公告為準）

特色：與楓之谷小怪物近距離互動、拍照



活動官網：https://maplestory-event.beanfun.com/eventad/eventad?eventadid=12393

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