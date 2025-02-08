春節假期結束，旅遊步調逐漸回歸悠閒，台南作為美食與文化薈萃之地，始終吸引著喜愛深度旅行的旅客。為提供更舒適且具特色的旅遊體驗，台南大員皇冠假日酒店特別推出「慢遊旅行」概念住房專案，邀請旅人放慢腳步，細細品味府城魅力，即日起至2025年4月30日，推出多項精心規劃的住宿優惠，讓旅客能以最愜意的方式探索台南，感受這座歷史名城的獨特氛圍。



推薦閱讀：太魯閣晶英回歸優惠！限時住房買一送一，買太魯閣晶英送花蓮捷絲旅。





本次，台南大員皇冠假日酒店首度與「奇美食品幸福工廠」攜手合作，推出「探索奇美3天2夜幸福之旅」住房專案，每房7,580元起，包含兩晚舒適住宿與兩日元素自助早餐，並贈送奇美食品幸福工廠「燒包品牌形象館」門票兩張。奇美食品幸福工廠以「食」為主題，結合觀光、互動體驗與親子樂趣，成為許多旅客造訪台南時的必遊景點。



入住此專案的旅客，不僅能近距離了解奇美食品的發展歷史與燒包文化，還能參與多樣化的DIY手作體驗，親身感受美食製作的樂趣，活動包含「水果酥幸福烘焙」、「包小子公仔手工餅乾」及「蛇麼都幸福的杯子蛋糕」等精緻烘焙課程。



這些課程內容豐富且適合親子共樂，讓家庭成員在互動中增進感情，為旅程增添滿滿的幸福感。所有手作活動皆需提前至奇美食品幸福工廠官網預約，確保最佳體驗。此外，門票還可用於館內好物專賣店，旅客可選購各式奇美食品伴手禮，或至漫步咖啡廳兌換精緻咖啡與甜點，讓這趟旅程不僅有趣，更充滿美味記憶。



除了深入體驗台南的美食文化，酒店也積極響應綠色永續旅遊潮流，鼓勵旅客選擇環保旅行方式。此次，台南大員皇冠假日酒店與台灣高鐵攜手推出「高鐵聯票」住房專案，每房3,880元起，讓旅客能夠輕鬆搭乘高鐵前往台南，不僅省時便利，也符合當前永續旅遊的趨勢。專案包含多項精選方案，如「探索安平 暖遊台南」，內含翌日早餐，並贈送「蒸宮汗蒸幕」100元抵用券，讓旅客在冬日裡享受溫暖放鬆的排毒養生體驗。此外，「早春小旅行 出發！」專案則特別附贈造型蛇年燈籠，增添節慶氛圍，讓旅客帶著喜氣出遊，為新的一年開啟美好旅程。「永續美好 慢遊台灣」專案則特別提倡綠色旅行，入住旅客若自備環保杯，即可於酒店內的289 BAR免費兌換兩杯美式咖啡，響應環保同時享受醇香咖啡時光。此外，所有高鐵聯票住房專案皆附贈Uber 200元乘車抵用金，方便旅客前往安平古堡、赤崁樓、神農街等台南著名文化景點，輕鬆規劃一趟結合歷史、文化與美食的深度旅行。為讓旅客獲得更多優惠，即日起至2月28日前預訂高鐵聯票住房專案，可享高鐵票最高75折折扣，讓旅程更超值。以上所有住房專案須另加5%營業稅與10%服務費。台南大員皇冠假日酒店期待與旅客一同開啟這趟慢遊台南的精彩旅程，無論是探索奇美食品幸福工廠的美食文化，或透過高鐵輕鬆暢遊古都，每一刻都值得細細品味。



大員皇冠假日酒店 探索奇美 3 天 2 夜幸福之旅

價格：每房7,580元起（入住兩晚）

內容：

兩晚住宿、兩日元素自助早餐、奇美食品幸福工廠「燒包品牌形象館」門票兩張、DIY手作體驗（活動需提前官網預約）、門票可折抵好物專賣店伴手禮或漫步咖啡廳餐點

活動期間：即日起至2025年4月30日

活動地點：台南大員皇冠假日酒店（台南市安平區洲平路289號）

訂房專線：06-391-1858