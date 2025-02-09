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唐點小聚要熄燈！招牌菜88折優惠，台菜「欣葉小聚」接棒插旗大直。

2025燈會攻略 唐點小聚 欣葉小聚 大直美食 more
2025-02-09 22:00:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：唐點小聚
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

大直「唐點小聚」要關了！欣葉國際餐飲旗下以時尚港點為主打的「唐點小聚」，確定將在於2025年3月結束營運，消息一出讓步少港點控直呼可惜。而結束後的原址將由獲得必比登推介的「欣葉小聚」進駐，預計4月於美麗華百樂園全新開幕，成為欣葉在大直商圈的第二間台菜餐廳，主要是針對大直商圈小家庭客群，提供小份量、精緻的台菜選擇。

▲▼大直美麗華百樂園「唐點小聚」歇業，將由欣葉小聚接棒/ 唐點小聚提供、WalkerLand窩客島整理



「唐點小聚」自2018年登台後，以摩登的粵菜料理及時尚的用餐氛圍深受食客喜愛，與香港唐宮集團的合作更讓品牌特色鮮明。然而，隨著消費市場的轉變，欣葉決定重新整合資源，未來將持續與唐宮集團保持緊密合作，並透過「欣葉生活廚房」的冷凍料理包，將部分經典菜色如火釀脆皮雞、烤肥牛叉燒等延續下去，讓粉絲在家也能輕鬆享受地道港式美味。「欣葉線上風味選」網站及各門市皆可購買，讓曾經喜愛「唐點小聚」的消費者仍能品嚐熟悉的味道。

▲▼大直美麗華百樂園「唐點小聚」歇業，只營業至三月/ 唐點小聚提供、WalkerLand窩客島整理


為感謝顧客支持，「唐點小聚」將於2月6日至2月28日舉辦「寵愛唐粉 畢業感謝祭」，活動期間內用可享8道經典粵菜單點88折優惠，包括火釀脆皮雞、烤肥牛叉燒等經典菜色，邀請忠實顧客把握機會，為這段美味回憶畫下完美句點。此外，未來接棒進駐美麗華的「欣葉小聚」，將帶來全新台菜料理，粉絲不妨期待4月開幕後的全新餐飲體驗。

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▲▼大直美麗華百樂園「唐點小聚」2月底前推出招牌菜88折優惠/ 唐點小聚提供、WalkerLand窩客島整理

 

唐點小聚歇業

歇業時間：2025年3月
 

唐點小聚「寵愛唐粉 畢業感謝祭」優惠

時間：2025年2月6日至2月28日
內容：內用8道經典菜單點88折
 

欣葉小聚 大直美麗華開幕

開幕時間：預計4月進駐美麗華

 

 

 

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