大直「唐點小聚」要關了！欣葉國際餐飲旗下以時尚港點為主打的「唐點小聚」，確定將在於2025年3月結束營運，消息一出讓步少港點控直呼可惜。而結束後的原址將由獲得必比登推介的「欣葉小聚」進駐，預計4月於美麗華百樂園全新開幕，成為欣葉在大直商圈的第二間台菜餐廳，主要是針對大直商圈小家庭客群，提供小份量、精緻的台菜選擇。



▲▼大直美麗華百樂園「唐點小聚」歇業，將由欣葉小聚接棒/ 唐點小聚提供、WalkerLand窩客島整理



唐點小聚歇業

歇業時間：2025年3月



唐點小聚「寵愛唐粉 畢業感謝祭」優惠

時間：2025年2月6日至2月28日

內容：內用8道經典菜單點88折



欣葉小聚 大直美麗華開幕

開幕時間：預計4月進駐美麗華