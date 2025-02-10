台南必吃炒飯之一，新營美食「阿翔蚵仔煎」推薦菜單「煎虱目魚肚」、「蝦仁炒飯」絕對必點。這家在地人口耳相傳的經典小吃！​​​​​​，走到附近便能聽到，老闆炒飯在鐵板上發出的「鏘鏘鏘」聲響。在這裡，不僅能品嚐到粒粒分明的炒飯，還有外酥內嫩的煎虱目魚肚，這家經營超過30年的老店，已經成為來新營必吃的最佳選擇。



▲▼台南必吃炒飯之一，新營美食「阿翔蚵仔煎」推薦菜單「煎虱目魚肚」、「蝦仁炒飯」絕對必點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



台南炒飯推薦 新營美食 阿翔蚵仔煎

「阿翔蚵仔煎」地點距離新營夜市不遠，同時靠近新營鐵道文化園區，很適合搭個小火車再來享用美食。來這邊必點「蝦仁炒飯」，而這又被在地人稱作「鏘鏘鏘炒飯」；因為老闆豪邁的炒功與鏗鏘作響的聲音而得名，選用鐵板大火快炒，使米飯帶有微微鍋氣，搭配沙茶調味，使風味更上一層樓。推薦閱讀： 台南排隊美食「集品蝦仁飯」雙倍火燒蝦超爽！一份只要65元，加顆鴨蛋更過癮。

▲▼台南新營美食「阿翔蚵仔煎」推薦菜單：蝦仁炒飯 $65 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝另外「煎虱目魚肚」更是店內一絕的料理，選用新鮮虱目魚肚，以大火煎至外皮酥脆，內部肉質軟嫩無刺，魚油香氣四溢，適合不敢吃魚腥味的人。此外還有經典的「蚵仔煎」，外圈酥酥脆脆，帶點Q軟的口感，與甜辣的醬香，蚵仔也都很肥美。▲▼台南新營美食「阿翔蚵仔煎」推薦菜單：蚵仔煎 $65 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「阿翔蚵仔煎」的魅力不僅在於食物美味，還有那鏗鏘作響的炒飯聲，讓整間店充滿活力。加上價格親民、店員態度親切，使這家店成為新營人心目中的經典美食之一。如果來到新營，千萬別錯過這間在地人推薦的「鏘鏘鏘炒飯」，以及那道煎得恰到好處的虱目魚肚。▲▼台南新營美食「阿翔蚵仔煎」推薦菜單：鍋燒意麵 $70、虱目魚皮湯 $60 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：台南市新營區復興路104之1號

營業時間：14:00–23:00；週四公休

台南炒飯推薦 新營美食 阿翔蚵仔煎 推薦菜單

推薦菜單：蚵仔煎 $65、蝦仁炒飯 $65、煎魚肚 $130、煎魚腸 $100