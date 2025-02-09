農曆新年熱鬧迎春，從小年夜的團聚氛圍一路延續至元宵節，這一天不僅象徵著新年的第一個滿月，更是家人團圓的時刻。品嚐一顆熱騰騰的元宵，寓意著幸福美滿，也成為元宵節最具代表性的傳統習俗。今年，台北知名餐廳國賓中餐廳與點水樓特別推出經典元宵料理，讓民眾在節日中享受極致美味。



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▲品嚐一顆熱騰騰的元宵，寓意著幸福美滿，也成為元宵節最具代表性的傳統習俗 / 點水樓提供、WalkerLand窩客島整理



國賓中餐廳以「手工炸元宵」聞名，每年限量供應的金黃香酥元宵，總能吸引饕客熱烈搶購。今年推出紅豆、芝麻、花生三種口味，堅持選用高品質台灣在地食材。「紅豆元宵」採用屏東萬丹紅豆，遵循古法熬煮，內餡綿密香甜。「芝麻元宵」嚴選雲林北港黑芝麻，細膩研磨成滑順內餡，散發濃郁芝麻香氣。「花生元宵」則選用雲林花生，經過去皮研磨，保留顆粒口感，入口香醇。這款手工炸元宵外皮膨鬆酥脆，內餡甜而不膩，最後再裹上一層細緻花生粉，口感層次豐富，帶來滿滿的節慶儀式感。



▲國賓中餐廳以「手工炸元宵」聞名，每年限量供應的金黃香酥元宵 / 國賓中餐廳提供、WalkerLand窩客島整理

國賓「手工炸元宵」曾創下單周銷售超過五千顆的紀錄，每年供不應求。今年依舊維持限量供應，即日起開放預訂，並於2月6日至2月12日提供現場取餐及內用享用服務。每份12顆售價2,000元，包含紅豆、芝麻、花生各四顆，單顆售價180元。另提供生元宵選擇，每份12顆售價1,800元，單顆150元。數量有限，售完為止。▲國賓「手工炸元宵」曾創下單周銷售超過五千顆的紀錄，每年供不應求 / 國賓中餐廳提供、WalkerLand窩客島整理除了國賓中餐廳，點水樓同樣推出經典元宵美食，主打「手搖元宵」，提供芝麻與花生兩種口味，讓喜愛傳統口感的民眾能夠享受道地風味。此外，點水樓更推出「手作鮮肉湯圓」，外皮Q彈柔軟，內餡選用台灣黑毛豬肉，保留肉汁鮮甜，每一口都能感受到濃厚的手作溫度。▲「手搖元宵」，提供芝麻與花生兩種口味，讓喜愛傳統口感的民眾能夠享受道地風味 / 點水樓提供、WalkerLand窩客島整理點水樓也貼心提供了最佳的烹調方式，讓民眾在家也能輕鬆料理。氣炸元宵可直接放入氣炸鍋，以170度氣炸5分鐘後翻面，再以180度氣炸3分鐘，便可享受外酥內嫩的美味。至於水煮湯圓，建議滾水下鍋，待元宵浮起後轉小火續煮，甜湯圓約6分鐘、鮮肉湯圓則需煮12分鐘，以確保口感最佳。元宵節作為農曆新年最後的重要節慶，美食絕對是不可或缺的主角。無論是國賓中餐廳的手工炸元宵，還是點水樓的手搖元宵與鮮肉湯圓，每一道料理都蘊含著對傳統的堅持與對美味的追求，讓這個團圓的時刻更添幸福滋味。▲「手作鮮肉湯圓」，外皮Q彈柔軟，內餡選用台灣黑毛豬肉，保留肉汁鮮甜 / 點水樓提供、WalkerLand窩客島整理

國賓中餐廳 經典炸元宵

提貨時間：2025/2/6至2/12中午11:30-12:00、晚上17:30-18:00

元宵口味：紅豆、芝麻、花生三種口味

售價：

炸元宵(12入：紅豆、芝麻、花生各四顆) 每份2,000元（價格含稅）

生元宵(12入：紅豆、芝麻、花生各四顆) 每份1,800元（價格含稅）

單顆炸元宵 180元、單顆生元宵150元

訂購專線：02-2100-2100轉2383或2385 國賓中餐廳

提貨地址：台北市中山區遼寧街177號2樓(南京復興站出口1)





點水樓經典元宵美食

炸元宵(花生/芝麻) (2粒)份$190

紫米酒釀芝麻湯圓 (2粒)份$150

鮮肉湯圓 (2粒)份$220

生鮮外帶

手搖元宵(芝麻) $500(10粒/盒)

手搖元宵(花生) $500(10粒/盒)

紫米芝麻湯圓 $500(10粒/盒)

鲜肉汤圆 $660(12粒/盒)

官網：https://www.dianshuilou.com.tw/LatestNews_1.aspx?id=271